1 чел.
По популярности
Квест
4 часа
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«В городе более 40 различных памятников, тематических музеев и исторических мест»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
«При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
«А в расположенном близ сквера «Музейном квартале» вас ждёт знакомство с историей орловских литературных музеев»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
«Знаменитые писатели-орловцы В «Литературном квартале» вас ждёт рассказ об орловских литературных музеях — писателей-орловцев, И»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор22 мая 2024Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
- ГГалина21 мая 2024Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
- ММарина10 апреля 2024Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
- ААнжелика10 марта 2024Интересная прогулка по городу.
- ЮЮлия7 ноября 2023По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
- ССветлана5 ноября 2023Интересная и познавательная экскурсия.
- ВВарвара9 сентября 2023Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод - настоящий профессионал! - сумел за несколько часов охватить всю многовековую историю Орла и показать ее нам! Спасибо!!!
- ГГлеб30 августа 2023Спасибо за живой рассказ про Орел и прогулку по красивым и интересным местам!
- ЮЮлия4 июля 202330 июня 2023 мы побывали на замечательной экскурсии по Орлу с гидом Андреем. Мы увидели древний город, стремящийся в будущее.
- ВВиктория23 апреля 2023Прекрасный экскурсовод Дарья! Так увлечённо рассказывала о городе, об интересных местах!
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Орле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Орле на 2024 год по теме «Музеи», 32 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август