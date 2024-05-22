Музеи и искусство Орла

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Орле, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
🚗 На машине
Квест
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«В городе более 40 различных памятников, тематических музеев и исторических мест»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934 за всё до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
«При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Орлу: от исторических зданий до литературных мест
Погрузитесь в историю Орла во время прогулки по его живописному центру. Узнайте уникальные истории, связанные с каждым уголком города
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
«А в расположенном близ сквера «Музейном квартале» вас ждёт знакомство с историей орловских литературных музеев»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 500 за всё до 15 чел.
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Литературное путешествие по Орлу: вдохновение классиков
Приглашаем на уникальную прогулку по Орлу, где каждый уголок хранит истории великих русских писателей
Начало: По согласованию с туристом (в центре города)
«Знаменитые писатели-орловцы В «Литературном квартале» вас ждёт рассказ об орловских литературных музеях — писателей-орловцев, И»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    22 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
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    небольшого путешествия рассказал об истории Орловщины, о событиях Великой отечественной войны, о памятниках, о выдающихся орловцах, о поместье Тургенева, героях Лескова, о Фете. Уверены, что не пожалеете, если воспользуетесь услугами Андрея.

  • М
    Марина
    10 апреля 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
  • А
    Анжелика
    10 марта 2024
    Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
    Интересная прогулка по городу.
  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2023
    Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
    По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
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    места города и дождь нам не смог помешать. Съели наивкуснейший орловский чебурек, посетили и развалины крепости, и огромный торговый центр. Полное погружение в Орёл.

  • С
    Светлана
    5 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Орлу
    Интересная и познавательная экскурсия.
  • В
    Варвара
    9 сентября 2023
    Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
    Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод - настоящий профессионал! - сумел за несколько часов охватить всю многовековую историю Орла и показать ее нам! Спасибо!!!
    Экскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсоводЭкскурсия была подарком подростку на день рождения. Поехали всей семьей. День получился отличным, а наш экскурсовод
  • Г
    Глеб
    30 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Орлу
    Спасибо за живой рассказ про Орел и прогулку по красивым и интересным местам!
  • Ю
    Юлия
    4 июля 2023
    Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
    30 июня 2023 мы побывали на замечательной экскурсии по Орлу с гидом Андреем. Мы увидели древний город, стремящийся в будущее.
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    Наш гид влюбил нас в свой город. Прекрасная подача информации, интеллигентность, энциклопедические знания и чувство юмора нашего гида, наше активное участие в ходе экскурсии делают ее незабываемой. Маршрут продуман идеально. Андрей профессионально учитывает в подаче информации интересы и запросы туристов. Мы поняли, что автомобильно-пешеходная экскурсия на комфортном автомобиле - это то, что подходит нам больше всего. Точно знаем, что вернёмся в Орёл ещё раз. И только с Андреем поедем в Болхов! Спасибо вам за то, что делитесь с нами оптимизмом, любовью к своей земле и людям, живущим на ней! Орёл, жди нас!!!

  • В
    Виктория
    23 апреля 2023
    Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
    Прекрасный экскурсовод Дарья! Так увлечённо рассказывала о городе, об интересных местах!

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Музеи»

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  4. Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
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  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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