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не специалисты в области археологии и этнографии, лучше первый раз ехать с гидом. Тогда перед вами будут не просто холмики в лесу, а курганы древних вятичей, следы боёв Великой Отечественной и многое другое. Андрей очень интересно обо всем рассказал, показал заповедные тропы и источники, провел на совершенно волшебные озера. Видно, что человек знает и любит свой край. Вряд ли все это можно узнать и посмотреть, путешествуя самостоятельно. Маленький бонус в поездке: очень близко видели дикого оленя. Просто переходил через дорогу. Маленький минус (но тут ничего от гида не зависит): зоовольерный комплекс сильного впечатления не произвел. Интересно, конечно, на зверей посмотреть, но как-то всё там криво-косо- по старинке из досок сколочено и не очень ухоженное. Ещё раз: это не к гиду, это к хозяевам комплекса. Андрею большое спасибо.