Познавательные экскурсии на природе в Орле

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Орле, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинный город над Окой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Купеческий Орёл
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 15 чел.
Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
🚗 На машине
Квест
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«Вот уже более четырёх веков на живописных берегах Оки и Орлика стоит город, основанный по указу Ивана Грозного»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934 за всё до 3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Орловское Полесье: встреча с природой и историей России
Приглашаем на уникальное путешествие по Орловскому Полесью, где вас ждут встречи с дикими зубрами и погружение в историю России
«А живописные тропы с головой погрузят вас в мир первозданной природы полесья»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
«При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nikolay
    3 июня 2024
    Старинный город над Окой
    Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
  • В
    Виктор
    22 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
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    небольшого путешествия рассказал об истории Орловщины, о событиях Великой отечественной войны, о памятниках, о выдающихся орловцах, о поместье Тургенева, героях Лескова, о Фете. Уверены, что не пожалеете, если воспользуетесь услугами Андрея.

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Андрей - по-настоящему увлеченный историей и природой своего родного края человек. Рассказывает очень живо, интересно. История Орловщины от вятичей с их
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    укладом жизни, традициями, верованиями, обрядами до неизвестных и значительных фактов времен Великой Отечественной. Не только послушали, но и посмотрели вживую - в Полесье есть восстановленные историками и археологами исторические объекты. Природа Орловского Полесья - это отдельная песня. Мы узнали и про зверей- птиц, и про ягоды-грибы, которыми богато Полесье. Здесь несколько озёр, все разные, каждое интересно по-своему. Посмотрели где можно отдохнуть на природе, напились чистейшей воды из источника. Смотреть на живой, бьющий из песка источник - волшебство. Надышались целебным воздухом. Отдохнули от суеты. Мы в восторге от этой экскурсии. Кому подойдёт экскурсия… Думаю, тем, кто умеет ценить красоту природы, ждёт новых впечатлений, радуется открытиям

  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Купеческий Орёл
    Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Старинный город над Окой
    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
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    что было бы интересно узнать нового! В течении нашей пешеходной экскурсии узнали много интересного, с увлекательной подачей. Анастасия очень любит свой город и с такой же любовью рассказывала историю города,посоветовала что можно еще посетить,чтобы почувствовать весь колорит города!Трактир Пельменоф был великолепен,кухня,антураж,все на высоте!!

    Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила чтоЗамечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что
  • М
    Марина
    10 апреля 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
  • В
    Виктория
    21 марта 2024
    Купеческий Орёл
    Изумительно!!!
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2024
    Старинный город над Окой
    Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в
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    экскурсиях. Когда гуляешь по городу с экскурсоводом, хорошо знающим и трепетно относящимся к истории своего города, ты и сам проникаешься любовью к городу и уважением к истории этих мест. Так Анастасия влюбила нас в Орёл:) В этот прекрасный город обязательно еще вернемся, а экскурсии с Анастасией горячо всем рекомендуем.

  • Ю
    Юлия
    7 ноября 2023
    Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
    По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
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    места города и дождь нам не смог помешать. Съели наивкуснейший орловский чебурек, посетили и развалины крепости, и огромный торговый центр. Полное погружение в Орёл.

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Природа и пейзажи»

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  4. Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
  5. Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
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  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 900 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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