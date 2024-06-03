читать дальше

укладом жизни, традициями, верованиями, обрядами до неизвестных и значительных фактов времен Великой Отечественной. Не только послушали, но и посмотрели вживую - в Полесье есть восстановленные историками и археологами исторические объекты. Природа Орловского Полесья - это отдельная песня. Мы узнали и про зверей- птиц, и про ягоды-грибы, которыми богато Полесье. Здесь несколько озёр, все разные, каждое интересно по-своему. Посмотрели где можно отдохнуть на природе, напились чистейшей воды из источника. Смотреть на живой, бьющий из песка источник - волшебство. Надышались целебным воздухом. Отдохнули от суеты. Мы в восторге от этой экскурсии. Кому подойдёт экскурсия… Думаю, тем, кто умеет ценить красоту природы, ждёт новых впечатлений, радуется открытиям