1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
4 часа
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
«Вот уже более четырёх веков на живописных берегах Оки и Орлика стоит город, основанный по указу Ивана Грозного»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Орловское Полесье: встреча с природой и историей России
Приглашаем на уникальное путешествие по Орловскому Полесью, где вас ждут встречи с дикими зубрами и погружение в историю России
«А живописные тропы с головой погрузят вас в мир первозданной природы полесья»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
9 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
«При желании вы сможете самостоятельно посетить природный заповедник и мемориальный музей-усадьбу Тургенева»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNikolay3 июня 2024Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
- ВВиктор22 мая 2024Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
- ГГалина21 мая 2024Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
- ЕЕлена7 мая 2024Андрей - по-настоящему увлеченный историей и природой своего родного края человек. Рассказывает очень живо, интересно. История Орловщины от вятичей с их
- ААнна2 мая 2024Экскурсия длилась более двух часов, но время пролетело незаметно. Дарье удалось создать доброжелательную, приятную обстановку. Слушать историю Орла было интересно и познавательно. Спасибо, Дарья! Процветания Вам!
- ИИрина14 апреля 2024Замечательная экскурсия по милому городу Орел с интересным экскурсоводом Анастасией! Экскурсия прошла легко,Анастасия сразу уточнила что мы уже посмотрели и
- ММарина10 апреля 2024Отличная подача материала! Узнали много нового и интересного не только по теме экскурсии, но и обо многих других исторических объектах, встретившихся на пути. Огромное спасибо! Даже дочь -подросток, которую сложно чем-либо заинтересовать, была в восторге!
- ВВиктория21 марта 2024Изумительно!!!
- ЮЮлия6 февраля 2024Анастасия - настоящий профессионал своего дела и человек, который искренне любит родной город. Именно это сочетание всегда и привлекает в
- ЮЮлия7 ноября 2023По- моему мы услышали об Орле всё! Как основан, чем жил город раньше и как живет сейчас. Посетили все знаковые
Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Природа и пейзажи»
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