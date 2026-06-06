Это путешествие по литературным уголкам Орловской и Тульской земли, где жили и творили Толстой, Фет и Тургенев. Вы увидите пейзажи, которые вдохновляли писателей на создание знаменитых произведений. Узнаете удивительные факты из жизни владельцев имений и их гостей. Мы поговорим о дружбе, разногласиях и судьбах классиков.
Описание экскурсии
- В старинном родовом имении Толстых Никольское-Вяземское, расположенном на границе Орловской и Тульской областей, вы погрузитесь в мир, просторы и красоты которого нашли отражение как в творчестве Льва Николаевича Толстого, так и его брата Николая Николаевича Толстого. Узнаете о многовековой истории усадьбы и судьбах её владельцев.
- Здесь вы прикоснётесь к дубу Болконского, прогуляетесь по живописному старинному парку с роскошными липовыми аллеями, при желании посетите замечательный дом-музей и другие культурно-исторические объекты.
- Те, кто побывал в усадьбе, соглашаются с тем, что её облик и атмосфера очень похожи на уютное и тихое поместье семьи Ростовых из культового романа «Война и мир».
- Также вы увидите церковь Успения Богородицы, построенную на средства отца писателя, в которой бывали как сам Лев Николаевич, так и его многочисленные родственники и гости.
- Эта усадьба является именно тем местом, без посещения которого не может сложиться полное понимание не только произведений великого писателя, но и его жизненных взглядов.
- Дальнейшее путешествие продолжится по Мценскому району. Именно здесь родился и вырос будущий поэт и лирик Афанасий Фет. На этих широких просторах становится понятнее романтизм стихотворений Афанасия Афанасьевича.
- Завораживающие виды природы помогают раскрыть тайну образов и характеров лирических героев его произведений.
- Мы посетим усадьбу Клеймёново, где находилось имение предков поэта. Здесь расположен фамильный склеп-усыпальница старинного дворянского рода Шеншиных, где похоронены сам поэт и его супруга.
- Недалеко от этих мест раскрылся талант Фета не только как поэта, но и как великолепного помещика и управленца.
- Ещё мы прогуляемся по парку с удивительной сосновой аллеей бывшей усадьбы Шеншиных — родственников А. А. Фета.
- Попробуем воду из древнего фамильного источника, окутанного преданиями.
- Осмотрим сохранившиеся жилые и хозяйственные постройки дворянских владений XVIII–XIX веков.
- Узнаем некоторые особенности этого уголка природы, который оставил след в творчестве как самого поэта, так и И. С. Тургенева.
- На всём пути вам откроются незабываемые панорамные виды природы средней полосы России.
- Удивительные ландшафты, старинные храмы, необычные памятники и монументы, просёлочные дороги, природные источники и словно остановившаяся во времени действительность помогут погрузиться в мир произведений мастеров литературы XIX–XX веков.
- Во время путешествия я расскажу вам о легендах и преданиях, окутывающих эти места, а также о малоизвестных историях и обычаях этого края.
Организационные детали
- Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно.
- Экскурсия может начинаться из Орла или Мценска.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Орле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 526 туристов
Меня зовут Андрей. Я историк не только по образованию, но и на практике. Участвую в археологических раскопках, «Вахтах памяти» и реконструкциях. Около 30 лет помогаю всем заинтересованным познакомиться с Орлом,
Входит в следующие категории Орла
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