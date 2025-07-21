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Экскурсии по усадьбам и дворцам Орла

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Орле, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
По Курским улицам Орла
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
По Курским улицам Орла
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
«Взглянете на богатые дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных и зайдёте в усадьбу каретных дел мастера Фрайденберга»
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу древнего Мценска, узнайте о его исторических загадках и посетите знаменитую усадьбу Тургенева
«Вы увидите памятники Тургеневу и Фету, исторические места, усадьбы и здания, связанные с пребыванием и творчеством этих мастеров художественного слова»
10 июн в 08:00
24 июн в 08:00
14 795 ₽ за всё до 3 чел.
По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла
Погрузиться в мир русских усадеб и большой литературы
«Узнаете о многовековой истории усадьбы и судьбах её владельцев»
10 июн в 08:30
24 июн в 08:30
16 713 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Отличный гид, интересный рассказчик, глубокое погружение в историю, культуру нашего народа. Андрей много рассказывал про поэтов и писателей, их творческий путь, биографические данные. Очень увлекательно.
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Елена
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Огромное спасибо Андрею за прекрасную экскурсию в день рождения! Подача материала, коммуникация, учёт наших пожеланий -выше всяких похвал. Умный, разносторонне развитый человек с прекрасным чувством юмора)) Вы влюбили нас в Орловскую землю🥹 Очень и очень советую 🤗
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И
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Мценск - это Лесков, надо читать и перечитывать, и тогда город будет приоткрывать свой характер. Мценская крепость - это почти
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мираж. Узкий холм, как мыс выступает, справа и слева глубокие отвесные обрывы, на дне речки бегут. Очень реально можно представить безуспешно идущих на приступ врагов. И на самом верху колоколенка Св. Николая. Остается ощущение тихого парения (даже без крыльев) над землей. А еще Часовая башня на площади, бывшей торговой, а теперь Ленина, у здания городского руководства. Башня на месте колокольни. А часы (на три стороны) замечательны тем, что все показывают разное время, и все неправильное! Памятник Тургеневу в Мценске мне понравился, пожалуй, даже больше, чем в Орле. Отличная байка экскурсовода Андрея про взаимоотношения жителей Мценска (амчан, кстати) с Николаем 1. Весьма красочна! Вокзал, где происходили эти взаимоотношения, на месте, и даже надпись МЦЕНСКЪ сохранена. Еще Мценск запомнится такой силы ливнем, когда говорят "разверзлись хляби небесные"! Дорога от Орла в Мценск, кстати, очень красива - едешь как по синусоиде, да еще туман в дождливый день, то ли картина Коро, то ли фильм "Сайлент Хилл"…. По дороге заезжали на частный мемориал, организованный фермерским хозяйством. Честь и хвала им, сумевшим создать такой не помпезный, но строгий, с большим художественным вкусом оформленный. Реставрация техники, настоящей, боевой, с этих полей - выше всяких похвал. Мемориал очень ухоженный, а ведь прямо у дороге стоит, всякий проезжающий может остановиться, побродить, посмотреть, подумать. Думаю, кто бы ни выбрал эту экскурсию, услышат, откроют что-то новое для себя.

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Вадим
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат - что мне больше
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всего интересно: древность, Великая отечественная, литература и т. д. выбирай на вкус. Я выбрал литературу. Хотя и вкрапления других тем во время экскурсии тоже были. Столько новой и интересной информации получишь не всякий раз. Рассказы о Тургеневе, Фете, горячо любимом мною Лескове, Новикове и др. литераторов - уроженцев или проведших часть свое жизни на Орловщине энциклопедины. В усадьбе Спасское-Лутовиново, ради которого и затевалась эта экскурсию проводил местный гид. Липовая аллея! Поездка в Мценск с его знаменитым храмом 16-го века особая статья. Великолепный сохран. Даже я, хоть и не воцерковленный человек, почувствова ту намоленность, который пронизан это древний храм. Категорически рекомендую Андрея в качестве гида!

Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат
Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат
Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат
Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат
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Н
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Экскурсия 25.01.2025 была очень познавательной, профессиональной и значимой для нас. Мы благодарны экскурсоводу - профессионалу!
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И
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Хорошая экскурсия по старому городу с хорошим экскурсоводом
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И
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Спасибо Андрею за экскурсию. Рады, что не ошиблись в выборе, организована отлично. Много новых сведений из услышанного и впечатлений от увиденного. Планируем поездки по другим историческим местам земли Орловской также с Андреем.
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ф
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Были рады путешествовать с этим экскурсоводом. Условия были комфортными. Андрей доброжелательный,знающий экскурсовод. Все рассчитано: едем,гуляем,слушаем, смотрим. 5 часов пролетели, как один миг. Спасибо
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Мария
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Замечательный, позитивный, очень глубоко знающий тему экскурсии гид
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В
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
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Всего 37 отзывов в Орле в категории "Усадьбы и дворцы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Орле
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По Курским улицам Орла;
  2. Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново;
  3. По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла.
Какие места ещё посмотреть в Орле
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гостиный Двор;
  2. Сквер Танкистов;
  3. Александровский мост;
  4. Свято-Введенский женский монастырь;
  5. Парк Дворянское гнездо;
  6. Памятник Лескову;
  7. Улица Ленина;
  8. Храм Архангела Михаила;
  9. Богоявленский собор.
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2026
Сейчас в Орле в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 16 713. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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