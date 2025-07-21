читать дальше уменьшить

мираж. Узкий холм, как мыс выступает, справа и слева глубокие отвесные обрывы, на дне речки бегут. Очень реально можно представить безуспешно идущих на приступ врагов. И на самом верху колоколенка Св. Николая. Остается ощущение тихого парения (даже без крыльев) над землей. А еще Часовая башня на площади, бывшей торговой, а теперь Ленина, у здания городского руководства. Башня на месте колокольни. А часы (на три стороны) замечательны тем, что все показывают разное время, и все неправильное! Памятник Тургеневу в Мценске мне понравился, пожалуй, даже больше, чем в Орле. Отличная байка экскурсовода Андрея про взаимоотношения жителей Мценска (амчан, кстати) с Николаем 1. Весьма красочна! Вокзал, где происходили эти взаимоотношения, на месте, и даже надпись МЦЕНСКЪ сохранена. Еще Мценск запомнится такой силы ливнем, когда говорят "разверзлись хляби небесные"! Дорога от Орла в Мценск, кстати, очень красива - едешь как по синусоиде, да еще туман в дождливый день, то ли картина Коро, то ли фильм "Сайлент Хилл"…. По дороге заезжали на частный мемориал, организованный фермерским хозяйством. Честь и хвала им, сумевшим создать такой не помпезный, но строгий, с большим художественным вкусом оформленный. Реставрация техники, настоящей, боевой, с этих полей - выше всяких похвал. Мемориал очень ухоженный, а ведь прямо у дороге стоит, всякий проезжающий может остановиться, побродить, посмотреть, подумать. Думаю, кто бы ни выбрал эту экскурсию, услышат, откроют что-то новое для себя.