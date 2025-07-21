Индивидуальная
По Курским улицам Орла
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
«Взглянете на богатые дома купцов Аполлоновых и Перелыгиных и зайдёте в усадьбу каретных дел мастера Фрайденберга»
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Погрузитесь в атмосферу древнего Мценска, узнайте о его исторических загадках и посетите знаменитую усадьбу Тургенева
«Вы увидите памятники Тургеневу и Фету, исторические места, усадьбы и здания, связанные с пребыванием и творчеством этих мастеров художественного слова»
10 июн в 08:00
24 июн в 08:00
14 795 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла
Погрузиться в мир русских усадеб и большой литературы
«Узнаете о многовековой истории усадьбы и судьбах её владельцев»
10 июн в 08:30
24 июн в 08:30
16 713 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Отличный гид, интересный рассказчик, глубокое погружение в историю, культуру нашего народа. Андрей много рассказывал про поэтов и писателей, их творческий путь, биографические данные. Очень увлекательно.
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Огромное спасибо Андрею за прекрасную экскурсию в день рождения! Подача материала, коммуникация, учёт наших пожеланий -выше всяких похвал. Умный, разносторонне развитый человек с прекрасным чувством юмора)) Вы влюбили нас в Орловскую землю🥹 Очень и очень советую 🤗
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И
Мценск - это Лесков, надо читать и перечитывать, и тогда город будет приоткрывать свой характер. Мценская крепость - это почти
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Андрей - гид милостью Божьей! Археолог по специальности. Еще до начала экскурсии он предложил мне формат - что мне больше
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Н
Экскурсия 25.01.2025 была очень познавательной, профессиональной и значимой для нас. Мы благодарны экскурсоводу - профессионалу!
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И
Хорошая экскурсия по старому городу с хорошим экскурсоводом
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И
Спасибо Андрею за экскурсию. Рады, что не ошиблись в выборе, организована отлично. Много новых сведений из услышанного и впечатлений от увиденного. Планируем поездки по другим историческим местам земли Орловской также с Андреем.
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ф
Были рады путешествовать с этим экскурсоводом. Условия были комфортными. Андрей доброжелательный,знающий экскурсовод. Все рассчитано: едем,гуляем,слушаем, смотрим. 5 часов пролетели, как один миг. Спасибо
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Замечательный, позитивный, очень глубоко знающий тему экскурсии гид
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В
Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
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Всего 37 отзывов в Орле в категории "Усадьбы и дворцы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Усадьбы и дворцы»
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Сейчас в Орле в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 16 713. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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