По родной земле Тургенева

Посещение Музея И.С. Тургенева с экскурсией. Произведения писателя с его необычайно тонкой передачей красоты природы и тяжбы жизни простого человека, трепет перед нежной любовью затрагивают самые сокровенные струны души читателя. Именно поэтому особенно любим его жителями и гостями города

Открытие музея датируется 1918 годом, как раз через сто лет после рождения Ивана Сергеевича, в одном из старинных особняков города. В своё время здесь проживала мать писателя - Варвара Петровна Тургенева. Иван Сергеевич довольно часто посещал мать в этом доме. Описание этого места находим в вечном произведении «Муму»

Меню обеда

В меню обеда щи суточные с квашеной капустой, полба с лесными грибами и куриной печенью и на десерт Гурьевская каша, та самая, которую так любила мама Вани Тургенева - Варвара Николаевна (меню обеда может быть изменено по желанию заказчика)

За дополнительную плату возможно посещение дом-музея Н.С. Лескова, И.А. Бунина, дом Т.Н. Грановского, И.С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу