Здравствуй, город Тургенева! (+обед)

Орел - небольшой городок, который появился в XI веке

Орел - небольшой городок, который появился в XI веке.

Здесь родился и жил Иван Сергеевич Тургенев.

Мы хотим вас познакомить с жизнью писателя.

Вы увидите место, где родился писатель, и знаменитое Дворянское Гнездо, насладитесь невероятными природными пейзажами и попробуете вкуснейший обед.

Кстати, вы попробуете ту самую Гурьевскую кашу, которая нравилась маме Ивана Тургенева
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)

Что вы увидите 🤩

  • Музей И.С. Тургенева
  • Дворянское Гнездо
  • Дом Лизы Калитиной
  • Тургеневский бережок
  • Стрелку слияния Оки и Орлика
  • и другое

По родной земле Тургенева

Посещение Музея И.С. Тургенева с экскурсией. Произведения писателя с его необычайно тонкой передачей красоты природы и тяжбы жизни простого человека, трепет перед нежной любовью затрагивают самые сокровенные струны души читателя. Именно поэтому особенно любим его жителями и гостями города
Открытие музея датируется 1918 годом, как раз через сто лет после рождения Ивана Сергеевича, в одном из старинных особняков города. В своё время здесь проживала мать писателя - Варвара Петровна Тургенева. Иван Сергеевич довольно часто посещал мать в этом доме. Описание этого места находим в вечном произведении «Муму»

Меню обеда

В меню обеда щи суточные с квашеной капустой, полба с лесными грибами и куриной печенью и на десерт Гурьевская каша, та самая, которую так любила мама Вани Тургенева - Варвара Николаевна (меню обеда может быть изменено по желанию заказчика)
За дополнительную плату возможно посещение дом-музея Н.С. Лескова, И.А. Бунина, дом Т.Н. Грановского, И.С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля 2 человекДля 3 человек
Стандартное предложение
8 500 ₽
9 900 ₽
11 800 ₽
Двое взрослых + ребенок
11 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансферт ж / д вокзал - музей, центр города - вокзал
  • услуги гида
  • обзорная экскурсия по городу 2 часа
  • посещение музея И.С. Тургенева с экскурсией (билет + услуги экскурсовода)
Что не входит
  • обед (около 600 руб. / чел.)
Место начала и завершения
ж / д вокзал, Орел
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По субботам и воскресеньям

Кобальт-Тур
Кобальт-Тур
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