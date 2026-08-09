Когда-то на берегах Орлика возник Орел, а спустя века здесь родился Иван Тургенев. Тематическая экскурсия раскрывает его жизнь и творчество. Посетители увидят места, связанные с писателем, включая знаменитое «Дворянское гнездо». В завершение - обед с блюдами, которые любила его мама.
Это путешествие во времени подарит незабываемые впечатления и позволит лучше понять Тургенева и его эпоху
Это путешествие во времени подарит незабываемые впечатления и позволит лучше понять Тургенева и его эпоху
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Углубленное знакомство с Тургеневым
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🍽️ Вкусный обед в стиле XIX века
- 🎨 Погружение в культуру Орла
- 🚶♂️ Прогулка по живописным местам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - май и сентябрь, когда погода наиболее комфортная. В это время можно насладиться прогулками и атмосферой города. Летом, в июле и августе, Орел привлекает туристов зеленью и теплом, но возможна высокая загруженность. Зимой, с декабря по февраль, экскурсия также доступна, особенно в помещении музея, что позволяет избежать холода и насладиться историей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей И.С. Тургенева
- Дворянское гнездо
Описание экскурсии«По родной земле Тургенева» Посещение Музея И. С. Тургенева с экскурсией. Произведения писателя с его необычайно тонкой передачей красоты природы и тяжбы жизни простого человека, трепет перед нежной любовью затрагивают самые сокровенные струны души читателя. Именно поэтому особенно любим его жителями и гостями города. Открытие музея датируется 1918 годом, как раз через сто лет после рождения Ивана Сергеевича, в одном из старинных особняков города. В своё время здесь проживала мать писателя — Варвара Петровна Тургенева. Иван Сергеевич довольно часто посещал мать в этом доме. Описание этого места находим в вечном произведении «Муму». Меню обеда В меню обеда щи суточные с квашеной капустой, полба с лесными грибами и куриной печенью и на десерт Гурьевская каша, та самая, которую так любила мама Вани Тургенева — Варвара Николаевна (меню обеда может быть изменено по желанию заказчика). За дополнительную плату возможно посещение дом-музея Н. С. Лескова, И. А. Бунина, дом Т. Н. Грановского, И. С. Тургенева, Краеведческого музея, посещение мастер-классов по народному промыслу.
По субботам и воскресеньям
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей И.С. Тургенева
- Дворянское Гнездо
- Дом Лизы Калитиной
- Тургеневский бережок
- Стрелку слияния Оки и Орлика
- И другое
Что включено
- Трансферт ж/д вокзал - музей, центр города - вокзал
- Услуги гида
- Обзорная экскурсия по городу 2 часа
- Посещение музея И.С. Тургенева с экскурсией (билет + услуги экскурсовода).
Что не входит в цену
- Обед (около 600 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Ж/д вокзал, Орел
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Орла
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