Тургеневские места

В ходе экскурсии мы обязательно взглянем на место, где родился И. С. Тургенев. Посетим ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», где по легенде происходило действие одноименного романа Тургенева. В любое время года там отличное место для фотосессии на память об Орле. Тургенев для Орла — главный литературный бренд. Поэтому в честь него и его произведений в городе называют довольно неожиданные места.

В ходе экскурсии мы увидим носящие имя Тургенева улицу, академический театр, государственный университет и торговый центр, а также названные в честь произведений классика магазины «Бежин луг» и «Малиновая вода» и издательство «Вешние воды». А в граффити на арке здания на улице Ленина Тургенев изображен в компании со своей возлюбленной Полиной Виардо.

Знаменитые писатели-орловцы

В «Литературном квартале» вас ждёт рассказ об орловских литературных музеях — писателей-орловцев, И. А. Бунина, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова. У каждого из этих музеев своя непростая судьба. На пешеходной улице Ленина (бывшей Болховской), мы пройдем маршрутом героев «Жизни Арсеньева», романа принесшего Бунину Нобелевскую премию. Там же на улице вы увидите здание бывшей гостиницы купчихи Иордан, где в разные годы бывали Тургенев и Бунин.

В завершение экскурсии мы посетим кварталы исторической деревянной застройки, район Пушкарных улиц, где прошли юные годы писателя Л. Н. Андреева и происходило действие многих его рассказов. На улице 2-й Пушкарной вы увидите деревянный дом с резным фасадом, где провел первые годы жизни будущий писатель. Теперь там музей, посвящённый ему.

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