А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии

А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии? Приглашаю вас на прогулку по литературному Орлу, который вы могли встретить раньше на страницах книг русских классиков.

Мы побываем в местах, вдохновивших Лескова, Тургенева, Фета и Бунина, и побываем там, где разворачивается действие лесковских рассказов.

Кроме того, я поделюсь с вами легендами и историями из прошлого города.
Орёл литературный
Орёл литературный
Орёл литературный
Орёл литературный
Орёл литературный
Орёл литературный

Что вы увидите 🤩

  • Богоявленский собор
  • Гостиный двор
  • Государственный театр им. И. С. Тургенева
  • Дом-музей Грановского
  • Дом-музей Леонида Андреева
  • Дом-музей Н. С. Лескова
  • Здание гимназии
  • Литературный музей И. С. Тургенева
  • Музей Бунина
  • Музей писателей-орловцев
  • Музей Тургенева
  • Орловский краеведческий музей
  • Памятник Н. С. Лескову
  • Сквер «Дворянское гнездо»
  • Театр для детей «Свободное пространство»
  • Театр «Русский стиль»
  • и другое

Тургеневские места

В ходе экскурсии мы обязательно взглянем на место, где родился И. С. Тургенев. Посетим ландшафтный сквер «Дворянское гнездо», где по легенде происходило действие одноименного романа Тургенева. В любое время года там отличное место для фотосессии на память об Орле. Тургенев для Орла — главный литературный бренд. Поэтому в честь него и его произведений в городе называют довольно неожиданные места.
В ходе экскурсии мы увидим носящие имя Тургенева улицу, академический театр, государственный университет и торговый центр, а также названные в честь произведений классика магазины «Бежин луг» и «Малиновая вода» и издательство «Вешние воды». А в граффити на арке здания на улице Ленина Тургенев изображен в компании со своей возлюбленной Полиной Виардо.

Знаменитые писатели-орловцы

В «Литературном квартале» вас ждёт рассказ об орловских литературных музеях — писателей-орловцев, И. А. Бунина, И. С. Тургенева, Н. С. Лескова. У каждого из этих музеев своя непростая судьба. На пешеходной улице Ленина (бывшей Болховской), мы пройдем маршрутом героев «Жизни Арсеньева», романа принесшего Бунину Нобелевскую премию. Там же на улице вы увидите здание бывшей гостиницы купчихи Иордан, где в разные годы бывали Тургенев и Бунин.
В завершение экскурсии мы посетим кварталы исторической деревянной застройки, район Пушкарных улиц, где прошли юные годы писателя Л. Н. Андреева и происходило действие многих его рассказов. На улице 2-й Пушкарной вы увидите деревянный дом с резным фасадом, где провел первые годы жизни будущий писатель. Теперь там музей, посвящённый ему.

Важная информация:

  • Пешеходный маршрут рассчитан на 2—2,5 часа и будет интересен как взрослым, так и детям. Продолжительность экскурсии может быть скорректирована по вашему желанию. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Возможно «настроить» прогулку под ваши запросы: сделать автомобильно-пешеходной (на вашем автотранспорте), добавить другие достопримечательности и места.
  • Экскурсия может начаться прямо от отеля, где вы разместились, если он расположен в исторической части Орла. Или место встречи назначается в центре города, максимально удобное для того, чтобы вы смогли добраться до него самостоятельно.
  • Я сделаю вам фотографии во время прогулки на вашу или мою камеру (о фотосъёмке надо уведомить при заказе экскурсии, фотографии будут отправлены на указанную вами электронную почту).

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Групповой билет до 15 человек
3 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. ).
Место начала и завершения
По согласованию с туристом (в центре города)
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Дарья Ф.
Дарья Ф.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Орла

🎩Индивидуальные👣Пешком🔭Обзорные📚Литература и искусство

Еще несколько похожих предложений в Орле

Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 500
за 1-10 чел.
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Орел - неофициальная литературная столица России
Ежедневно
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Индивидуальная экскурсия
12 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по парку «Орловское полесье»
Всем известно, что город Орел - родина Тургенева
Ежедневно
Орел сквозь столетия
Индивидуальная экскурсия
4.8
4
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Орел сквозь столетия
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
Орел — путешествие во времени
Индивидуальная экскурсия
4.9
31
1 950
за 1-12 чел.
Орел — путешествие во времени
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 800
за 1-3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Индивидуальный квест
5
2
5 000
за 1-3 чел.
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
Орловский Weekend
Индивидуальный тур
8 500
за 1-3 чел.
Орловский Weekend
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите...
По субботам и воскресеньям
Купеческий Орел
Индивидуальная экскурсия
4.9
36
2ч 30м
3 250
за 1-15 чел.
Купеческий Орел
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-3 чел.
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
По субботам и воскресеньям
Орел — город воинской славы
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
5 000
за 1-3 чел.
Орел — город воинской славы
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Индивидуальный тур
18 700
за 1-3 чел.
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии в Музей коллекционных кукол и...
Ежедневно
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Индивидуальный тур
21 300
за 1-3 чел.
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини...
Суббота, воскресенье

Дарья Ф. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия по Орлу
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
3 500
за 1-15 чел.
Обзорная экскурсия по Орлу
На этой экскурсии вы увидите главные достопримечательности Орла
По договоренности
Орёл православный и купеческий
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 200
за 1-10 чел.
Орёл православный и купеческий
Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району - самому старому в Орле
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Орле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Орле
🇷🇺