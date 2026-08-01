Групповая
Аркаим - место силы: 2 дня в сердце уральской степи
Пройти по горам-хранителям и прикоснуться к тайнам бронзового века (из Оренбурга)
Начало: На Туркестанской улице
15 авг в 06:00
22 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук
Три природных символа за один день
Начало: На ул. Туркестаская
8 авг в 07:00
16 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
Обзорная экскурсия по Уфе и лимонарий - из Оренбурга
Цитрусовая экзотика, советские кварталы и современные арт-пространства
Начало: На ул. Туркестанская
8 авг в 05:00
22 авг в 05:00
4500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2026
Сейчас в Оренбурге в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 5500.
Забронируйте групповые экскурсии в Оренбурге из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Оренбурга по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь