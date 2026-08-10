Всего за один день мы покажем вам Уфу с разных сторон: от величественных памятников и храмов до лимонария и модного Арт-квадрата. Вы увидите главные символы башкирской столицы. Прогуляетесь по улочкам, где современное искусство соседствует с купеческой архитектурой. А ещё поймёте, почему Уфу называют самым длинным городом России.
Описание экскурсии
4:45 — cбор группы
5:00 — отправление из Оренбурга
10:00 — прибытие в Уфу
Экскурсия в лимонарии
Вы увидите, как в условиях закрытого грунта выращивают лимоны, мандарины, апельсины и даже редкие субтропические растения. Узнаете, каким образом цитрусы адаптировались к уральскому климату и поймёте, как растут экзотические фрукты в 1000 км от южных морей.
Обзорная экскурсия по Уфе (3 часа)
- Монумент Дружбы — символ единения башкирского и русского народов
- Мемориальный комплекс на Советской площади — памятник героям Гражданской войны
- Театр оперы и балета — здание в стиле сталинского ампира
- Театральный сквер с фонтаном «Семь девушек» — вдохновлённый башкирским народным эпосом
- Храм Рождества Богородицы — православный храм начала 20 века, восстановленный и сияющий золотыми куполами
Свободное время в Арт-квадрате (до 18:00)
- Вы сможете посетить выставки местных художников в лофт-галереях
- прогуляться по уютным улочкам с яркими муралами и граффити
- заглянуть в кафе и попробовать башкирские блюда (эчпочмаки, кыстыбый, чак-чак)
- сделать эффектные фотографии на фоне неоновых вывесок и арт-инсталляций
18:00 — ориентировочное отправление из Уфы
В дороге ≈ 5 часов
≈00:00 — прибытие в Оренбург к месту старта
В поездке гид расскажет:
- как Уфа стала столицей Башкортостана и почему её протяжённость — рекордная для России (более 50 км)
- какие легенды связаны с названием города и его народами
- как переплелись здесь восточные и западные традиции
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и экскурсия в лимонарии
- Дополнительно по желанию оплачиваются питание и напитки
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Туркестанская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Всё началось с личной поездки на Аркаим — мы влюбились в это место и захотели показывать его другим. Так появилась наша команда. Мы любим свою работу за возможность дарить людям
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