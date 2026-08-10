Всего за один день мы покажем вам Уфу с разных сторон: от величественных памятников и храмов до лимонария и модного Арт-квадрата. Вы увидите главные символы башкирской столицы. Прогуляетесь по улочкам, где современное искусство соседствует с купеческой архитектурой. А ещё поймёте, почему Уфу называют самым длинным городом России.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

4:45 — cбор группы

5:00 — отправление из Оренбурга

10:00 — прибытие в Уфу

Экскурсия в лимонарии

Вы увидите, как в условиях закрытого грунта выращивают лимоны, мандарины, апельсины и даже редкие субтропические растения. Узнаете, каким образом цитрусы адаптировались к уральскому климату и поймёте, как растут экзотические фрукты в 1000 км от южных морей.

Обзорная экскурсия по Уфе (3 часа)

Монумент Дружбы — символ единения башкирского и русского народов

Мемориальный комплекс на Советской площади — памятник героям Гражданской войны

Театр оперы и балета — здание в стиле сталинского ампира

Театральный сквер с фонтаном «Семь девушек» — вдохновлённый башкирским народным эпосом

Храм Рождества Богородицы — православный храм начала 20 века, восстановленный и сияющий золотыми куполами

Свободное время в Арт-квадрате (до 18:00)

Вы сможете посетить выставки местных художников в лофт-галереях

прогуляться по уютным улочкам с яркими муралами и граффити

заглянуть в кафе и попробовать башкирские блюда (эчпочмаки, кыстыбый, чак-чак)

сделать эффектные фотографии на фоне неоновых вывесок и арт-инсталляций

18:00 — ориентировочное отправление из Уфы

В дороге ≈ 5 часов

≈00:00 — прибытие в Оренбург к месту старта

В поездке гид расскажет:

как Уфа стала столицей Башкортостана и почему её протяжённость — рекордная для России (более 50 км)

какие легенды связаны с названием города и его народами

как переплелись здесь восточные и западные традиции

Организационные детали