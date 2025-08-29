Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 11:00
31 авг в 10:00
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка и музей
Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
