За один день вы подниметесь на древний шихан Торатау, возраст которого насчитывает сотни миллионов лет, увидите живописные панорамы со скалы Калим-Ускан и прогуляетесь к водопаду Кук-Караук среди лесов Южного Урала.
Описание экскурсии
7:00 — сбор группы и выезд из Оренбурга
11:00 — подъём на шихан Торатау (≈1,5 часов). В спокойном темпе поднимемся на известняковую гору высотой 402 метра и возрастом более 250 миллионов лет. На вершине вас ждут виды на степи, реку Белую и соседние шиханы Юрактау и Куштау
14:30 — переезд на скалу Калим-Ускан (в пути 30–40 мин). Сделаем остановку, полюбуемся панорамами долины и сделаем красивые фотографии
16:00 — водопад Кук-Караук. Совершим небольшую прогулку к каскаду, окружённому лесом и скалами
19:00–00:00 — возвращение в Оренбург
Организационные детали
- Маршрут требует базовой физической подготовки
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Туркестаская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Всё началось с личной поездки на Аркаим — мы влюбились в это место и захотели показывать его другим. Так появилась наша команда. Мы любим свою работу за возможность дарить людям
Входит в следующие категории Оренбурга
Похожие экскурсии на «Шихан Торатау, скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук»
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСтепное море Оренбуржья: авторский тур на внедорожнике
Посетить главные достопримечательности края и вдохновиться горами, озерами и пустынями
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от 22 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка в Долгих горах
Откройте для себя живописные Долгие горы в Оренбурге! Пройдите 6-8 км налегке, наслаждаясь природой и получая незабываемые фотографии
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Уфе и лимонарий - из Оренбурга
Цитрусовая экзотика, советские кварталы и современные арт-пространства
Начало: На ул. Туркестанская
22 авг в 05:00
5 сен в 05:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
3300 ₽ за человека