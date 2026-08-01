За один день вы подниметесь на древний шихан Торатау, возраст которого насчитывает сотни миллионов лет, увидите живописные панорамы со скалы Калим-Ускан и прогуляетесь к водопаду Кук-Караук среди лесов Южного Урала.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии

7:00 — сбор группы и выезд из Оренбурга

11:00 — подъём на шихан Торатау (≈1,5 часов). В спокойном темпе поднимемся на известняковую гору высотой 402 метра и возрастом более 250 миллионов лет. На вершине вас ждут виды на степи, реку Белую и соседние шиханы Юрактау и Куштау

14:30 — переезд на скалу Калим-Ускан (в пути 30–40 мин). Сделаем остановку, полюбуемся панорамами долины и сделаем красивые фотографии

16:00 — водопад Кук-Караук. Совершим небольшую прогулку к каскаду, окружённому лесом и скалами

19:00–00:00 — возвращение в Оренбург

Организационные детали