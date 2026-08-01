Как объяснить философию степи человеку, который не провожал солнце над курганами? Ведь такие моменты можно только прожить. Мы приглашаем вас вместе побродить по Шаманке, горам Покаяния и Любви и услышать об археологических памятниках региона. И вернуться домой с ясностью в голове, лучами рассвета в сердце и памятью о звёздном небе над головой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1. Горы Аркаима и закат над степью

6:00 — сбор на парковке в Оренбурге и отправление. Дорога займёт около 7 часов

~13:00 — прибытие на турбазу, размещение и короткий отдых

14:00–18:00 — пешая экскурсия по знаковым местам Аркаима:

гора Покаяния

Шаманка

гора Любви

Камень здоровья

Мужской лес — место с особой энергетикой для мужчин и для женщин, которые хотят лучше их понять

По дороге мы расскажем, почему горы получили такие названия и что ищут здесь эзотерики, историки и обычные путешественники.

18:00–19:30 — свободное время: можно заглянуть в сувенирные лавки

19:30 — ужин в кафе или столовой (по желанию)

20:30 — закат над курганами

21:30 — вечерний костёр и разговор о впечатлениях дня

День 2. Рассвет, практики и сакральные места

5:30 — восход солнца

7:00 — по желанию поездка на гору Банк с денежным ритуалом. Те, кто останется на базе, смогут выспаться или прогуляться

9:00 — завтрак

10:00 — активности на выбор:

практика гвоздестояния

посещение музея, реконструкции древнего жилища или других экскурсий

11:30 — омовение в реке для смелых и закалённых

13:00 — сбор вещей и выезд в Оренбург. По дороге сделаем остановку у горы Семь печатей и совершим короткую прогулку

~23:00 — возвращение в Оренбург

Организационные детали