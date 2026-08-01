Аркаим - место силы: 2 дня в сердце уральской степи
Пройти по горам-хранителям и прикоснуться к тайнам бронзового века (из Оренбурга)
Как объяснить философию степи человеку, который не провожал солнце над курганами? Ведь такие моменты можно только прожить.
Мы приглашаем вас вместе побродить по Шаманке, горам Покаяния и Любви и услышать об археологических памятниках региона.
И вернуться домой с ясностью в голове, лучами рассвета в сердце и памятью о звёздном небе над головой.
Описание экскурсии
День 1. Горы Аркаима и закат над степью
6:00 — сбор на парковке в Оренбурге и отправление. Дорога займёт около 7 часов
~13:00 — прибытие на турбазу, размещение и короткий отдых
14:00–18:00 — пешая экскурсия по знаковым местам Аркаима:
гора Покаяния
Шаманка
гора Любви
Камень здоровья
Мужской лес — место с особой энергетикой для мужчин и для женщин, которые хотят лучше их понять
По дороге мы расскажем, почему горы получили такие названия и что ищут здесь эзотерики, историки и обычные путешественники.
18:00–19:30 — свободное время: можно заглянуть в сувенирные лавки
19:30 — ужин в кафе или столовой (по желанию)
20:30 — закат над курганами
21:30 — вечерний костёр и разговор о впечатлениях дня
День 2. Рассвет, практики и сакральные места
5:30 — восход солнца
7:00 — по желанию поездка на гору Банк с денежным ритуалом. Те, кто останется на базе, смогут выспаться или прогуляться
9:00 — завтрак
10:00 — активности на выбор:
практика гвоздестояния
посещение музея, реконструкции древнего жилища или других экскурсий
11:30 — омовение в реке для смелых и закалённых
13:00 — сбор вещей и выезд в Оренбург. По дороге сделаем остановку у горы Семь печатей и совершим короткую прогулку
~23:00 — возвращение в Оренбург
Организационные детали
Размещение на турбазе в номерах по 4–8 чел. (душ и туалет общие) входит в стоимость
Питание оплачивается дополнительно (завтрак и ужин — в кафе или столовой, по желанию), также на турбазе есть микроволновка, чайник и питьевая вода
Дополнительно по желанию оплачивается поездка на гору Банк с денежным ритуалом — 1500 ₽ с чел. (оплата на месте) и посещение музеев — от 400 ₽ с чел. (по выбору)
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Туркестанской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Всё началось с личной поездки на Аркаим — мы влюбились в это место и захотели показывать его другим. Так появилась наша команда. Мы любим свою работу за возможность дарить людям читать дальшеуменьшить
яркие эмоции и уже много лет организуем путешествия по самым интересным маршрутам.
Мы специализируемся на выездных турах выходного дня. Для нас важно не просто показать достопримечательности, а создать целостный образ места — через историю, легенды, природу и личные впечатления. Мы сами много лет путешествуем по этим маршрутам, поэтому хорошо знаем особенности дорог, погоды и умеем учитывать настроение группы.
Наш подход — вдумчивые и душевные путешествия без спешки. Мы оставляем время для самостоятельных открытий, честно рассказываем о дополнительных возможностях, заботимся о комфорте и безопасности участников. Нам важно, чтобы каждый чувствовал себя не туристом, а желанным гостем и увёз с собой не только фотографии, но и тёплые воспоминания.
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