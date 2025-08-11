Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
18 авг в 15:30
19 авг в 10:30
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 19:00
19 авг в 10:00
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Узнать больше о ремесле пуховязания и своими глазами увидеть, как создаётся чудо
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена11 августа 2025Очень понравилось прогулка. Рассказ интересный, информация доступна и не растянуто
- ССергей2 августа 2025Все понравилось!) Спасибо большое!)
- ННаталья2 августа 2025Людмила - прекрасный рассказчик, очень интересно было услышать рассказ о купеческих домах, погулять по улочкам, прекрасно составленная прогулка с удивительными местами. Много подробностей про архитектуру, стили и даже дома-загадки, Нам было очень интересно! Большое спасибо!
- ККонстантин31 июля 2025Время прошло практически незаметно. Было интересно и познавательно, хотя мы и не увлекаемся архитектурой. Но Людмила смогла раскрыть Оренбург именно
- ООльга19 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, услышали много фактов, увидели исторические места города.
- ЛЛюбовь16 июля 2025Замечательная экскурсия по Оренбургскому Арбату с гидом Людмилой!) Информация была интересной и понятной. Неспешная прогулка по основным достопримечательностям. Людмила любит
- ММария9 июля 2025Я счастлива, я считаю, мне повезло встретить «своего» экскурсовода. Людмила, деликатный человек, в очень комфортном темпе, в приятной манере и
- ЕЕлена8 июля 2025Отлично прогулялись! Людмила великолепный рассказчик, подстраивающийся под туристов!
Больше 2 часов мы гуляли по улице Советская. Узнали массу интересной информации, подытожили
- ССветлана4 июля 202503 июля 2025 была на экскурсии с гидом Людмилой,экскурсия познавательная и столько было красивых зданий показано и очень подробно описана их судьба
Прогулка прошла неспешно и очень приятно
Спасибо за экскурсию
Экскурсию рекомендую
- ССветлана4 июля 2025Была на экскурсии 03 июля 2025 с гидом Людмилой,спасибо большое за променад и интересную информацию о городе,о его истории
Прогулка была неспешная и очень приятная
Спасибо за отдых и за Ваш труд
- ББогдан28 июня 2025Узнал город с достаточно необычной стороны.
- ООльга15 июня 2025Интересная экскурсия от профессионала. Неспешная прогулка по насыщенной историческими объектами, памятниками, скульптурами пешеходной улице Советская со множеством фактов из истории Оренбурга. Спасибо, Людмила!
- ВВладимир2 июня 2025Замечательная экскурсия для тех, кто желает познакомиться с историей славного города Оренбурга.
Благодарю Людмилу за непринужденное общение, рекомендую как приятного и эрудированного экскурсовода.
- ГГалина1 июня 2025Отличная у нас была экскурсия. Видно, что Людмила любит Оренбург и очень хорошо владеет материалом
- ЕЕлена29 мая 2025Огромная благодарность Людмиле за то, что разделила со мной вечер и влюбила в город Оренбург. Мягкая манера повествования, искренняя любовь к городу и теме модерна мне очень понравились. Рекомендую для гостей и жителей Оренбурга.
- ЮЮлия21 мая 2025Гостепримно, позновательно и красивые локации!
- ЕЕлена18 мая 2025Людмила - замечательный экскурсовод, любящий Оренбург и свою профессию.
Рекомендую.
- ББаранцева2 мая 2025Информации много, подача комфортная, сама Людмила очень приятная в общении.
- ГГалина30 апреля 2025Экскурсовод Людмила рассказала массу любопытных деталей о прошлом улицы, её архитектурных особенностях и значимых исторических моментах. Прогулка по улице Советской
- ВВиолетта14 апреля 2025Благодарю за прекрасную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 5500. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «История и архитектура», 101 ⭐ отзыв, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь