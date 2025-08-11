Мои заказы

Экскурсии Оренбурга об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Оренбурге, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
18 авг в 15:30
19 авг в 10:30
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 19:00
19 авг в 10:00
2600 ₽ за всё до 7 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Узнать больше о ремесле пуховязания и своими глазами увидеть, как создаётся чудо
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    11 августа 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Очень понравилось прогулка. Рассказ интересный, информация доступна и не растянуто
  • С
    Сергей
    2 августа 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Все понравилось!) Спасибо большое!)
  • Н
    Наталья
    2 августа 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Людмила - прекрасный рассказчик, очень интересно было услышать рассказ о купеческих домах, погулять по улочкам, прекрасно составленная прогулка с удивительными местами. Много подробностей про архитектуру, стили и даже дома-загадки, Нам было очень интересно! Большое спасибо!
  • К
    Константин
    31 июля 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Время прошло практически незаметно. Было интересно и познавательно, хотя мы и не увлекаемся архитектурой. Но Людмила смогла раскрыть Оренбург именно
    читать дальше

    с архитектурной стороны и попутно рассказать многое об истории и культуре города, его жителях, купеческих семьях, показать необычное в обычном, мимо чего пройдешь и не заметишь. Людмила смогла показать нам красоту оренбуржских зданий и улиц, так что даже стало жалко, что такая красота за последние сто лет разрушалась и искажалась.

  • О
    Ольга
    19 июля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Очень интересная и познавательная экскурсия, услышали много фактов, увидели исторические места города.
    Очень интересная и познавательная экскурсия, услышали много фактов, увидели исторические места города.
  • Л
    Любовь
    16 июля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Замечательная экскурсия по Оренбургскому Арбату с гидом Людмилой!) Информация была интересной и понятной. Неспешная прогулка по основным достопримечательностям. Людмила любит
    читать дальше

    свой город и старается влюбить в него своих туристов. Иу нее это хорошо получается. Оренбург для меня открылся с другой стороны. Буду обязательно рекомендовать туры с Людмилой своим друзьям.

    Замечательная экскурсия по Оренбургскому Арбату с гидом Людмилой!) Информация была интересной и понятной. Неспешная прогулка по основным достопримечательностям. Людмила любит свой город и старается влюбить в него своих туристов. Иу нее это хорошо получается. Оренбург для меня открылся с другой стороны. Буду обязательно рекомендовать туры с Людмилой своим друзьям.
  • М
    Мария
    9 июля 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Я счастлива, я считаю, мне повезло встретить «своего» экскурсовода. Людмила, деликатный человек, в очень комфортном темпе, в приятной манере и
    читать дальше

    с любовью рассказывает о городе. Я получила огромное удовольствие от экскурсии. Оренбург очень люблю, и хорошая экскурсия помогает заново познакомиться с городом и взглянуть на него с новой стороны. В следующий приезд обязательно обращусь к Людмиле и мы снова пошагаем по любимому городу.

  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Отлично прогулялись! Людмила великолепный рассказчик, подстраивающийся под туристов!
    Больше 2 часов мы гуляли по улице Советская. Узнали массу интересной информации, подытожили
    читать дальше

    наши знания, полученные за два предшествующих дня в музеях Оренбурга, упорядочили их.
    С погодой нам повезло факт! За 15 минут до начала ещё шёл дождь))
    Оренбург прекрасен! Чистый, уютный.

    Отлично прогулялись! Людмила великолепный рассказчик, подстраивающийся под туристов!
  • С
    Светлана
    4 июля 2025
    Оренбург в стиле модерн
    03 июля 2025 была на экскурсии с гидом Людмилой,экскурсия познавательная и столько было красивых зданий показано и очень подробно описана их судьба
    Прогулка прошла неспешно и очень приятно
    Спасибо за экскурсию
    Экскурсию рекомендую
    03 июля 2025 была на экскурсии с гидом Людмилой,экскурсия познавательная и столько было красивых зданий показано и очень подробно описана их судьба
  • С
    Светлана
    4 июля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Была на экскурсии 03 июля 2025 с гидом Людмилой,спасибо большое за променад и интересную информацию о городе,о его истории
    Прогулка была неспешная и очень приятная
    Спасибо за отдых и за Ваш труд
    Была на экскурсии 03 июля 2025 с гидом Людмилой,спасибо большое за променад и интересную информацию о городе,о его истории
  • Б
    Богдан
    28 июня 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Узнал город с достаточно необычной стороны.
  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Интересная экскурсия от профессионала. Неспешная прогулка по насыщенной историческими объектами, памятниками, скульптурами пешеходной улице Советская со множеством фактов из истории Оренбурга. Спасибо, Людмила!
  • В
    Владимир
    2 июня 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Замечательная экскурсия для тех, кто желает познакомиться с историей славного города Оренбурга.
    Благодарю Людмилу за непринужденное общение, рекомендую как приятного и эрудированного экскурсовода.
  • Г
    Галина
    1 июня 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Отличная у нас была экскурсия. Видно, что Людмила любит Оренбург и очень хорошо владеет материалом
  • Е
    Елена
    29 мая 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Огромная благодарность Людмиле за то, что разделила со мной вечер и влюбила в город Оренбург. Мягкая манера повествования, искренняя любовь к городу и теме модерна мне очень понравились. Рекомендую для гостей и жителей Оренбурга.
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Гостепримно, позновательно и красивые локации!
  • Е
    Елена
    18 мая 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Людмила - замечательный экскурсовод, любящий Оренбург и свою профессию.
    Рекомендую.
  • Б
    Баранцева
    2 мая 2025
    Оренбург в стиле модерн
    Информации много, подача комфортная, сама Людмила очень приятная в общении.
  • Г
    Галина
    30 апреля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Экскурсовод Людмила рассказала массу любопытных деталей о прошлом улицы, её архитектурных особенностях и значимых исторических моментах. Прогулка по улице Советской
    читать дальше

    стала настоящим погружением в культурное наследие Оренбурга. Рекомендую данную экскурсию всем гостям и жителям города, кто хочет ближе познакомиться с историей родного края и зарядиться позитивными эмоциями!

  • В
    Виолетта
    14 апреля 2025
    Прогулка по оренбургскому Арбату
    Благодарю за прекрасную экскурсию!

