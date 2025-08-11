А Алена Прогулка по оренбургскому Арбату Очень понравилось прогулка. Рассказ интересный, информация доступна и не растянуто

С Сергей Оренбург в стиле модерн Все понравилось!) Спасибо большое!)

Н Наталья Оренбург в стиле модерн Людмила - прекрасный рассказчик, очень интересно было услышать рассказ о купеческих домах, погулять по улочкам, прекрасно составленная прогулка с удивительными местами. Много подробностей про архитектуру, стили и даже дома-загадки, Нам было очень интересно! Большое спасибо!

Оренбург в стиле модерн читать дальше с архитектурной стороны и попутно рассказать многое об истории и культуре города, его жителях, купеческих семьях, показать необычное в обычном, мимо чего пройдешь и не заметишь. Людмила смогла показать нам красоту оренбуржских зданий и улиц, так что даже стало жалко, что такая красота за последние сто лет разрушалась и искажалась. Время прошло практически незаметно. Было интересно и познавательно, хотя мы и не увлекаемся архитектурой. Но Людмила смогла раскрыть Оренбург именно

О Ольга Прогулка по оренбургскому Арбату Очень интересная и познавательная экскурсия, услышали много фактов, увидели исторические места города.

Прогулка по оренбургскому Арбату читать дальше свой город и старается влюбить в него своих туристов. Иу нее это хорошо получается. Оренбург для меня открылся с другой стороны. Буду обязательно рекомендовать туры с Людмилой своим друзьям. Замечательная экскурсия по Оренбургскому Арбату с гидом Людмилой!) Информация была интересной и понятной. Неспешная прогулка по основным достопримечательностям. Людмила любит

Оренбург в стиле модерн читать дальше с любовью рассказывает о городе. Я получила огромное удовольствие от экскурсии. Оренбург очень люблю, и хорошая экскурсия помогает заново познакомиться с городом и взглянуть на него с новой стороны. В следующий приезд обязательно обращусь к Людмиле и мы снова пошагаем по любимому городу. Я счастлива, я считаю, мне повезло встретить «своего» экскурсовода. Людмила, деликатный человек, в очень комфортном темпе, в приятной манере и

Больше 2 часов мы гуляли по улице Советская. Узнали массу интересной информации, подытожили читать дальше наши знания, полученные за два предшествующих дня в музеях Оренбурга, упорядочили их.

С погодой нам повезло факт! За 15 минут до начала ещё шёл дождь))

Оренбург прекрасен! Чистый, уютный. Отлично прогулялись! Людмила великолепный рассказчик, подстраивающийся под туристов!Больше 2 часов мы гуляли по улице Советская. Узнали массу интересной информации, подытожили

С Светлана Оренбург в стиле модерн 03 июля 2025 была на экскурсии с гидом Людмилой,экскурсия познавательная и столько было красивых зданий показано и очень подробно описана их судьба

Прогулка прошла неспешно и очень приятно

Спасибо за экскурсию

Экскурсию рекомендую

С Светлана Прогулка по оренбургскому Арбату Была на экскурсии 03 июля 2025 с гидом Людмилой,спасибо большое за променад и интересную информацию о городе,о его истории

Прогулка была неспешная и очень приятная

Спасибо за отдых и за Ваш труд

Б Богдан Оренбург в стиле модерн Узнал город с достаточно необычной стороны.

О Ольга Прогулка по оренбургскому Арбату Интересная экскурсия от профессионала. Неспешная прогулка по насыщенной историческими объектами, памятниками, скульптурами пешеходной улице Советская со множеством фактов из истории Оренбурга. Спасибо, Людмила!

В Владимир Прогулка по оренбургскому Арбату Замечательная экскурсия для тех, кто желает познакомиться с историей славного города Оренбурга.

Благодарю Людмилу за непринужденное общение, рекомендую как приятного и эрудированного экскурсовода.

Г Галина Оренбург в стиле модерн Отличная у нас была экскурсия. Видно, что Людмила любит Оренбург и очень хорошо владеет материалом

Е Елена Оренбург в стиле модерн Огромная благодарность Людмиле за то, что разделила со мной вечер и влюбила в город Оренбург. Мягкая манера повествования, искренняя любовь к городу и теме модерна мне очень понравились. Рекомендую для гостей и жителей Оренбурга.

Ю Юлия Оренбург в стиле модерн Гостепримно, позновательно и красивые локации!

Е Елена Прогулка по оренбургскому Арбату Людмила - замечательный экскурсовод, любящий Оренбург и свою профессию.

Рекомендую.

Б Баранцева Оренбург в стиле модерн Информации много, подача комфортная, сама Людмила очень приятная в общении.

Экскурсовод Людмила рассказала массу любопытных деталей о прошлом улицы, её архитектурных особенностях и значимых исторических моментах. Прогулка по улице Советской стала настоящим погружением в культурное наследие Оренбурга. Рекомендую данную экскурсию всем гостям и жителям города, кто хочет ближе познакомиться с историей родного края и зарядиться позитивными эмоциями!