Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Оренбурге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка и музей
Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Узнайте, как крепость стала культурным центром России. Прогулка по историческим местам Оренбурга откроет вам уникальные архитектурные стили
Завтра в 18:30
10 окт в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Начало: В районе Марсова поля
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Оренбургский пуховый платок: прогулка по городу и посещение музея
  2. История Оренбурга за 100 минут
  3. Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Гостиный Двор
  3. Советская улица
  4. Набережная
  5. Мечеть Караван-Сарай
  6. Пешеходный мост
  7. Национальная деревня
  8. Марсовое поле
  9. Марсово поле
  10. Дом Советов
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в октябре 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5500.
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Городские экскурсии», цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь