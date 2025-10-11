Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбургский пуховый платок: прогулка и музей
Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Узнайте, как крепость стала культурным центром России. Прогулка по историческим местам Оренбурга откроет вам уникальные архитектурные стили
Завтра в 18:30
10 окт в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Начало: В районе Марсова поля
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
