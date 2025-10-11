Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Оренбурге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Оренбургский пуховый платок: прогулка и музей Погрузитесь в атмосферу старого Оренбурга, узнайте секреты вязания пуховых платков и посетите уникальный музей. Незабываемое путешествие ждёт вас 5500 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. История Оренбурга за 100 минут Узнайте, как крепость стала культурным центром России. Прогулка по историческим местам Оренбурга откроет вам уникальные архитектурные стили 5000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле» Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером Начало: В районе Марсова поля 5000 ₽ за всё до 6 чел. Другие экскурсии Оренбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Городские экскурсии»

Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Городские экскурсии», цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь