Всё о Печорах

Полезная информация о Печорах

Что нужно знать о Печорах: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 4 экскурсии
Местное время в Печорах
13:2805
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПечоры
По-английскиPechory
Население города13 246 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Печоры на карте

Популярные экскурсии в Печорах

Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова
6500
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Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова
5
1 отзыв
от
7500
за всё
Посетим Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
4.9
8 отзывов
4550
за всё
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
Псково-Печерский монастырь и Изборско-Мальская долина
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5 отзывов
5200
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Погрузиться в историю духовных доминант псковской земли и прикоснуться к преданиям заповедных мест
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