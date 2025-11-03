Отправляемся в усадьбу Тарханы — место, где прошла половина жизни великого русского поэта М. Ю. Лермонтова.
Здесь, среди дворянского быта, народных традиций и живописной природы, формировались личность и творчество поэта. Я объясню, почему именно в Тарханах следует искать истоки его мировосприятия. И покажу, где он нашёл последний приют.
Здесь, среди дворянского быта, народных традиций и живописной природы, формировались личность и творчество поэта. Я объясню, почему именно в Тарханах следует искать истоки его мировосприятия. И покажу, где он нашёл последний приют.
Описание экскурсии
Это путешествие — не просто экскурсия, а погружение в эпоху, где рождалась великая литература. Мы пройдём по страницам жизни поэта, вспомним его стихи, увидим природу, которая питала его творчество. Вы погрузитесь в атмосферу усадебной жизни 19 века и посетите:
- барский дом, где хранятся личные вещи Лермонтова и живут воспоминания о его близких
- домовую церковь Марии Египетской — её построила бабушка поэта в память о рано умершей дочери, матери Лермонтова
- людскую избу и дом ключника, сохранившие уклад крестьянской жизни той эпохи
- парк с живописными пейзажами, вдохновлявшими поэта
- храм Михаила Архангела и часовню — место упокоения Лермонтова и его родных
Я расскажу:
- почему Пензенскую область называют литературной империей
- как жила пензенская провинция 19 века и кто из известных современников Лермонтова здесь бывал
- кого называли «Гомером русского простонародья»
- какой крепостной художник писал портреты Лермонтова, Тургенева и Белинского
- чем запомнился «неистовый Виссарионе», живший всего в 20 вёрстах от Тархан
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
- Экскурсия начинается и заканчивается в Пензе (место встречи определяется по договорённости)
- Протяжённость маршрута из Пензы в Тарханы 100 км (~ 1,5 часа пути). На территории усадьбы мы проведём около 4-5 часов (с учётом обеда)
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей (единый — 470 ₽ с чел.), обед (от 500 ₽ с чел., по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 30 туристов
Я ваш проводник в мир новых открытий! Туризм-моя страсть, поэтому преподаю туристические дисциплины в профильных учебных заведениях. Также я аттестованный гид-переводчик. Согласитесь, путешествия дают заряд новой энергии. И я хочу наполнить вас этой энергией, показав самые прекрасные уголки Пензенской области! Хочу поделиться с вами своей любовью к родным местам! Приглашаю вас в путешествие по Пензенской области на автомобиле. Вы со мной?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
3 ноя 2025
Очень понравилась поездка из Пензы в Тарханы. Спасибо Софье, вовремя встретила, отвезла, много путевой информации, хороший автомобиль. В Тарханах удачно попали на экскурсию. Было очень интересно. Всем рекомендую эту экскурсию с Софьей.
Екатерина
30 сен 2025
По дороге в Тарханы Софья рассказывала историю Пензенского края, легенды и предания, про памятники природы, дворянские усадьбы и судьбы их владельцев. Спасибо за помощь в приобретении билетов на экскурсию по самой усадьбе, подсказки где и что посмотреть, где поесть, где приобрести сувениры. Мы очень довольны, спасибо вам.
М
Максим
22 сен 2025
Спасибо Софии за экскурсию
Входит в следующие категории Пензы
Похожие экскурсии из Пензы
Индивидуальная
до 10 чел.
Пензенские архитектурные жемчужины
Узнайте Пензу через судьбы великих людей и её уникальные достопримечательности. Прогулка по историческим улицам оставит незабываемые впечатления
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по Пензе
Узнайте тайны Пензы, её архитектуру и культурное наследие. Погрузитесь в атмосферу старинных улиц и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На ул. Кирова
Завтра в 17:30
27 ноя в 17:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.