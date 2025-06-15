О Ольга По Пензе - на велосипедах читать дальше лесу с шедеврами мастеров-резчиков по дереву,живописная набережная города- спутника,либо переезды по живописным окрестностям Суры. Подкупают и не дают остаться равнодушным блестящие знания гида истории родного края,мягкая и доступная манера подачи информации,любовь к родному городу и нашей необъятной Родине, звучащая в каждом слове гида. Очень высокий уровень организации активного отдыха,где неповторимый купаж активных физических нагрузок на свежем отдыхе с массой эстетического наслаждения от прикосновения как к истории города и Сурского края,так и к его современному искусству,прекрасными пейзажами, чистейшим воздухом надолго заряжает вас положительной энергией и непреходящим желанием и дальше тщательно изучать и познавать нашу прекрасную бесконечную Родину,заражая этим желанием ваших родных и близких. Так держать!!! Всем рекомендую!!! Огромное спасибо Евгению за прекрасный отдых. Маршрут очень насыщенный,как информационно, так и эстетически,продуман до мелочей,будь то прогулка по сказочному сосновому

П Пётр По Пензе - на велосипедах читать дальше мои пожелания по времени экскурсии, в целом все хорошо. Единственное что в Пензе не много организованных мест для велика поэтому часть маршрута проходила по обочине дорог общего пользования Отличное мероприятие. Нам немного не повезло с погодой, но у Евгения был дождевик и все прошло отлично. Евгений подстроился под

И Ирина Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Увидела усадьбу интерьеры барского дома и как жили прислуга крестьяне. Живописные участки природы, место игр маленького Лермонтова, пруды конюшню. Беседки, 2 церкви и место захоронения. Впечатление огромное, незабываемое, от гида и экскурсовода узнала много нового о жизни поэта.

Л Лидия Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.

N Natalia Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!

Г Галина Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Усадьбу, дворовые постройки, склеп со всей скмьей, гуляли по поместью, через мостик в бывш сад, видели место, где проводят день памяти поэта. Все было прекрасно

И Ирина Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов читать дальше уверяла, что на заднем сидении ремни безопасности не предусмотрены. Они не работали. Вероятно, это какое-то особое правило, написанное специально для Пензы. Тарханы, безусловно, сказочное место в любое время года. Всё понравилось, за исключением того что экскурсовод Ольга (она же водитель) нас

С Светлана Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Замечательный музей. Большая ухоженная территория. Интересная познавательная экскурсия. Прекрасный опытный грамотный гид и водитель Ольга. Большое всем спасибо, что вы есть!

Г Геннадий Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов читать дальше общения с ним появилось желание ещё раз посетить этот замечательный город и его окрестности. Мы очень благодарны Владимиру Ивановичу за прекрасно проведенное время. Поездка из Пензы в Тарханы запомнилась прежде всего благодаря пензенскому экскурсоводу. Владимир Иванович интересный человек, замечательный рассказчик и организатор. После

O Olga Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию в Тарханы! Мы просто в восторге от её организации, попутной информации и приятно атмосферы,