Познавательные экскурсии на природе в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Пензе, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
«Поедем на горных велосипедах, прокат включён в стоимость»
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 1600 ₽ за человека
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
7 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного имения бабушки Лермонтова, где великий поэт провел половину жизни
Начало: По согласованию с гидом
«Здесь живописные пруды соседствуют с фруктовыми деревьями, беседками и тенистыми аллеями»
Расписание: Ежедневно, в любое время, кроме понедельника
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
«Мы пройдём по страницам жизни поэта, вспомним его стихи, увидим природу, которая питала его творчество»
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    По Пензе - на велосипедах
    Огромное спасибо Евгению за прекрасный отдых. Маршрут очень насыщенный,как информационно, так и эстетически,продуман до мелочей,будь то прогулка по сказочному сосновому
    читать дальше

    лесу с шедеврами мастеров-резчиков по дереву,живописная набережная города- спутника,либо переезды по живописным окрестностям Суры. Подкупают и не дают остаться равнодушным блестящие знания гида истории родного края,мягкая и доступная манера подачи информации,любовь к родному городу и нашей необъятной Родине, звучащая в каждом слове гида. Очень высокий уровень организации активного отдыха,где неповторимый купаж активных физических нагрузок на свежем отдыхе с массой эстетического наслаждения от прикосновения как к истории города и Сурского края,так и к его современному искусству,прекрасными пейзажами, чистейшим воздухом надолго заряжает вас положительной энергией и непреходящим желанием и дальше тщательно изучать и познавать нашу прекрасную бесконечную Родину,заражая этим желанием ваших родных и близких. Так держать!!! Всем рекомендую!!!

  • П
    Пётр
    5 мая 2025
    По Пензе - на велосипедах
    Отличное мероприятие. Нам немного не повезло с погодой, но у Евгения был дождевик и все прошло отлично. Евгений подстроился под
    читать дальше

    мои пожелания по времени экскурсии, в целом все хорошо. Единственное что в Пензе не много организованных мест для велика поэтому часть маршрута проходила по обочине дорог общего пользования

  • И
    Ирина
    11 ноября 2024
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Увидела усадьбу интерьеры барского дома и как жили прислуга крестьяне. Живописные участки природы, место игр маленького Лермонтова, пруды конюшню. Беседки, 2 церкви и место захоронения. Впечатление огромное, незабываемое, от гида и экскурсовода узнала много нового о жизни поэта.
  • Л
    Лидия
    27 сентября 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.
  • N
    Natalia
    30 августа 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!
  • Г
    Галина
    18 августа 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Усадьбу, дворовые постройки, склеп со всей скмьей, гуляли по поместью, через мостик в бывш сад, видели место, где проводят день памяти поэта. Все было прекрасно
  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Тарханы, безусловно, сказочное место в любое время года. Всё понравилось, за исключением того что экскурсовод Ольга (она же водитель) нас
    читать дальше

    уверяла, что на заднем сидении ремни безопасности не предусмотрены. Они не работали. Вероятно, это какое-то особое правило, написанное специально для Пензы.

  • С
    Светлана
    12 июля 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Замечательный музей. Большая ухоженная территория. Интересная познавательная экскурсия. Прекрасный опытный грамотный гид и водитель Ольга. Большое всем спасибо, что вы есть!
  • Г
    Геннадий
    8 июля 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Поездка из Пензы в Тарханы запомнилась прежде всего благодаря пензенскому экскурсоводу. Владимир Иванович интересный человек, замечательный рассказчик и организатор. После
    читать дальше

    общения с ним появилось желание ещё раз посетить этот замечательный город и его окрестности. Мы очень благодарны Владимиру Ивановичу за прекрасно проведенное время.

  • O
    Olga
    12 марта 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию в Тарханы! Мы просто в восторге от её организации, попутной информации и приятно атмосферы,
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Природа и пейзажи»

