Индивидуальная
По Пензе - на велосипедах
На велосипеде по Пензе: парки, набережные и исторические места ждут вас! Прокат включён, маршрут можно адаптировать под ваши пожелания
«Поедем на горных велосипедах, прокат включён в стоимость»
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 1600 ₽ за человека
до 10 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного имения бабушки Лермонтова, где великий поэт провел половину жизни
Начало: По согласованию с гидом
«Здесь живописные пруды соседствуют с фруктовыми деревьями, беседками и тенистыми аллеями»
Расписание: Ежедневно, в любое время, кроме понедельника
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
«Мы пройдём по страницам жизни поэта, вспомним его стихи, увидим природу, которая питала его творчество»
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 июня 2025Огромное спасибо Евгению за прекрасный отдых. Маршрут очень насыщенный,как информационно, так и эстетически,продуман до мелочей,будь то прогулка по сказочному сосновому
- ППётр5 мая 2025Отличное мероприятие. Нам немного не повезло с погодой, но у Евгения был дождевик и все прошло отлично. Евгений подстроился под
- ИИрина11 ноября 2024Увидела усадьбу интерьеры барского дома и как жили прислуга крестьяне. Живописные участки природы, место игр маленького Лермонтова, пруды конюшню. Беседки, 2 церкви и место захоронения. Впечатление огромное, незабываемое, от гида и экскурсовода узнала много нового о жизни поэта.
- ЛЛидия27 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.
- NNatalia30 августа 2023Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!
- ГГалина18 августа 2023Усадьбу, дворовые постройки, склеп со всей скмьей, гуляли по поместью, через мостик в бывш сад, видели место, где проводят день памяти поэта. Все было прекрасно
- ИИрина17 июля 2023Тарханы, безусловно, сказочное место в любое время года. Всё понравилось, за исключением того что экскурсовод Ольга (она же водитель) нас
- ССветлана12 июля 2023Замечательный музей. Большая ухоженная территория. Интересная познавательная экскурсия. Прекрасный опытный грамотный гид и водитель Ольга. Большое всем спасибо, что вы есть!
- ГГеннадий8 июля 2023Поездка из Пензы в Тарханы запомнилась прежде всего благодаря пензенскому экскурсоводу. Владимир Иванович интересный человек, замечательный рассказчик и организатор. После
- OOlga12 марта 2023Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию в Тарханы! Мы просто в восторге от её организации, попутной информации и приятно атмосферы,
