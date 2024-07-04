1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Пензой: история, культура и знаменитые люди
Пешеходная экскурсия по Пензе подарит вам незабываемые впечатления от знакомства с историей и культурой города. Подходит для всех возрастов
Начало: У памятника Первопоселенцу
«Вы пройдете вдоль границы старинной крепости, увидите памятник Первопоселенцу и Музей одной картины имени Мясникова, входящий в список самых необычных музеев мира»
10 июля в 07:00
11 июля в 07:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
«Также поговорим о том, почему Пенза гордится своим «Музеем одной картины»»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Погрузитесь в атмосферу старинного имения бабушки Лермонтова, где великий поэт провел половину жизни
Начало: По согласованию с гидом
«В музее с любовью и исторической достоверностью воссоздана обстановка той эпохи, хранятся подлинные вещи»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июля 2024Остались очень довольны экскурсией. Марина умеет заинтересовать, удержать внимание и впечатляет эрудицией. Уже рекомендовали эту экскурсию местным, которые даже не знали, что в городе столько секретов и сокровищ архитектуры и истории.
- ВВладимир24 июня 2024Спасибо Елене за великолепное знакомство с Пензой! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!
- ООльга18 июня 2024Елена прекрасная! Умная, интеллигентная, внимательная, позитивная гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо, отдельное, что нашли для нас время и провели экскурсию. Елену рекомендуем! Искренне Ваши: семья из СПб)
- ММераб16 июня 2024Прекрасная экскурсия, очень знающая и доброжелательная экскурсовод
- ООльга3 июня 2024Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
- ААндрей25 мая 2024Отличная экскурсия! Марина очень интересно рассказала про город. Много цитировала стихов и прозы известных людей! Очень понравилось! Молодец!
- ЛЛидия27 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.
- NNatalia30 августа 2023Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!
- ГГалина18 августа 2023Усадьбу, дворовые постройки, склеп со всей скмьей, гуляли по поместью, через мостик в бывш сад, видели место, где проводят день памяти поэта. Все было прекрасно
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Музеи»
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