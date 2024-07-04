Н Наталья Пенза вчера и сегодня Остались очень довольны экскурсией. Марина умеет заинтересовать, удержать внимание и впечатляет эрудицией. Уже рекомендовали эту экскурсию местным, которые даже не знали, что в городе столько секретов и сокровищ архитектуры и истории.

В Владимир Знакомство с Пензой Спасибо Елене за великолепное знакомство с Пензой! Очень понравилось, будем рекомендовать друзьям!

О Ольга Знакомство с Пензой Елена прекрасная! Умная, интеллигентная, внимательная, позитивная гид. Экскурсия очень понравилась. Спасибо, отдельное, что нашли для нас время и провели экскурсию. Елену рекомендуем! Искренне Ваши: семья из СПб)

М Мераб Знакомство с Пензой Прекрасная экскурсия, очень знающая и доброжелательная экскурсовод

О Ольга Пенза вчера и сегодня читать дальше любовь к своему городу, которая передается гостям! Время экскурсии пролетело незаметно, хотелось еще, но необходимо было уезжать… однако, останутся теплые воспоминания, уважение к профессионалу и подвижнику - Нине Владимировне, а еще желание вернуться в Пензу за новыми впечатлениями. Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это

А Андрей Пенза вчера и сегодня Отличная экскурсия! Марина очень интересно рассказала про город. Много цитировала стихов и прозы известных людей! Очень понравилось! Молодец!

Л Лидия Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.

N Natalia Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!