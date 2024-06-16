1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У памятника Первопоселенцу
«Кроме того, я покажу Соборную площадь, Спасский кафедральный собор, Лермонтовский сквер и Картинную галерею»
Завтра в 07:00
20 июня в 07:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Наровчат с посещением монастыря и пещер на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«В ходе экскурсии мы посетим Троице-Сканов женский монастырь»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
20 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кошерная Пенза
Обойти места, связанные с еврейской диаспорой, узнать о её культуре и сделать неожиданные открытия
Начало: В сквере им. Лермонтова
«Поговорим о том, где и как селились евреи, как образовалась община, каковы были порядки и обычаи в еврейских семьях и в чем заключаются особенности их религиозной жизни»
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММераб16 июня 2024Прекрасная экскурсия, очень знающая и доброжелательная экскурсовод
- ООльга10 июня 2024Елена прекрасный экскурсовод. Внимательна, легко откликается на эмоции и комментарии. Было приятно, весело и интересно
- ВВасилий2 июня 2024Прекрасная экскурсия, любящая свое дело, родной край и поэзию экскурсовод. Только положительные эмоции от экскурсии и Пензы. Спасибо
- NNatalia1 сентября 2023Мне очень понравился музей Куприна,этнографический музей и здание старой тюрьмы. Впечетлил пещерный комплекс и удалось искупвться в святл истлчнике. Большое спасибо нашему гиду Владимиру Ивановичу,его сопровождение было чудесным!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Святые места»
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