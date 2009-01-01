Это четырехчасовая экскурсия ⛳ - незабываемое путешествие по древним святым и одновременно живописным местам Переславля-Залесского, знакомство с историей 📖, архитектурой, старинными преданиями, чудесами и святынями переславских монастырей.

Прогулка по древнему центру города, где на небольшом участке земли находятся четыре храма трех совершенно разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия.

Для всех возрастных и социальных категорий.

В праздничные дни стоимость экскурсии 🧭 увеличивается на 500 руб за группу.