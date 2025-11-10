Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на экскурсию в Переславль-Залесский! В течении одного дня Вы посетите самые главные исторические достопримечательности этого города. Вы узнаете не только его историю, но и как многие Святые и государственные деятели были связаны с этим маленьким удивительным местечком Ярославской земли. Побывав в Феодоровской обители, узнаем какой русский царь прославлен в лике Святых, и как начинал свой путь будущий Святитель - хирург Лука Крымский. В Горицком монастыре- музее поднимемся на колокольню, насладимся красивейшей панорамой города, и посетим Успенский собор с великолепным иконостасом 18 века! Окунемся в историческую атмосферу 16 века, побывав в Троицком Даниловом монастыре и узнаем почему Святой Прп. Даниил Переславский пользовался большим почитанием и уважением московских князей и царей. Отправимся к берегу Плещеева озера и посмотрим Александрову гору, где по преданию, бывал сам князь Александр Невский. Затем, нас ждёт древний Никитский монастырь, где мы узнаем не только о жизни Святого Никиты Столпника, но и попробуем представить, какой это, подвиг столпничества. И, конечно, отведаем знаменитой переяславской ряпушки! Именно, здесь, в Никитской слободе ее можно не только попробовать, но и увезти с собой, как гастрономический подарок из древнего города! Продолжим маршрут на Красной площади, увидим древние валы и посетим старинный Преображенский собор, история которого связана и со Святым князем Александром Невским, и с Прп. Сергием Радонежским. И, снова направимся к Плещееву озеру, вдоль набережной реки Трубеж, где увидим церковь посвящённую Сорока Севастийским мученикам. Заглянем и в женский Никольский монастырь, основанный учеником Прп. Сергия Радонежского, Прп. Дмитрием Прилуцким в 14 веке, где сейчас хранится большая святыня - Корсунский крест. В течении поездки Вас ждёт рассказ об истории города, о Святых и правителях, чья жизнь была связана с Переславлем-Залесским. Продолжительность экскурсии около 6 часов. В Переславле-Залесском дополнительно оплачивается:

**Стоимость указана за группу от 1-50 человек **Экскурсия проходит на авто путешественников!:

*Аренда авто оплачивается дополнительно.

"Экскурсовод встречает группу по предварительной договоренности с туристами.

посещение Горицкого монастыря (вход на колокольню, и другие объекты) *вход внутрь Преображенского собора * посещение музея Луки Крымского в Феодоровском монастыре *По желанию, можно изменить маршрут и объекты, добавить посещение местных музеев, в том числе и" Ботик Петра", или добавить прогулку на лодке по Плещееву озеру в Переславль-Залесском.

**Также можно сократить экскурсию, оставить только пешеходный маршрут.

"Возможно сопровождение из Москвы, и других регионов МО. (Оплачивается отдельно) **Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Индивидуальная авто - пешеходная экскурсия по городу Переславль - Залесский, с посещением основных исторических объектов: Красная площадь, кремлевские валы, Преображенский собор (ХIIв.), Рыбная слобода, Плещеево озеро, Никитский монастырь, Феодоровский монастырь, Никольский монастырь, Данилов монастырь, Горицкий монастырь.

