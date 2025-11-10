Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на экскурсию в Переславль-Залесский! В течении одного дня Вы посетите самые главные исторические достопримечательности этого города. Вы узнаете не только его историю, но и как многие Святые и государственные деятели были связаны с этим маленьким удивительным местечком Ярославской земли. Побывав в Феодоровской обители, узнаем какой русский царь прославлен в лике Святых, и как начинал свой путь будущий Святитель - хирург Лука Крымский. В Горицком монастыре- музее поднимемся на колокольню, насладимся красивейшей панорамой города, и посетим Успенский собор с великолепным иконостасом 18 века! Окунемся в историческую атмосферу 16 века, побывав в Троицком Даниловом монастыре и узнаем почему Святой Прп. Даниил Переславский пользовался большим почитанием и уважением московских князей и царей. Отправимся к берегу Плещеева озера и посмотрим Александрову гору, где по преданию, бывал сам князь Александр Невский. Затем, нас ждёт древний Никитский монастырь, где мы узнаем не только о жизни Святого Никиты Столпника, но и попробуем представить, какой это, подвиг столпничества. И, конечно, отведаем знаменитой переяславской ряпушки! Именно, здесь, в Никитской слободе ее можно не только попробовать, но и увезти с собой, как гастрономический подарок из древнего города! Продолжим маршрут на Красной площади, увидим древние валы и посетим старинный Преображенский собор, история которого связана и со Святым князем Александром Невским, и с Прп. Сергием Радонежским. И, снова направимся к Плещееву озеру, вдоль набережной реки Трубеж, где увидим церковь посвящённую Сорока Севастийским мученикам. Заглянем и в женский Никольский монастырь, основанный учеником Прп. Сергия Радонежского, Прп. Дмитрием Прилуцким в 14 веке, где сейчас хранится большая святыня - Корсунский крест. В течении поездки Вас ждёт рассказ об истории города, о Святых и правителях, чья жизнь была связана с Переславлем-Залесским. Продолжительность экскурсии около 6 часов. В Переславле-Залесском дополнительно оплачивается:
**Стоимость указана за группу от 1-50 человек **Экскурсия проходит на авто путешественников!:
- *Аренда авто оплачивается дополнительно.
- "Экскурсовод встречает группу по предварительной договоренности с туристами.
- посещение Горицкого монастыря (вход на колокольню, и другие объекты) *вход внутрь Преображенского собора * посещение музея Луки Крымского в Феодоровском монастыре *По желанию, можно изменить маршрут и объекты, добавить посещение местных музеев, в том числе и" Ботик Петра", или добавить прогулку на лодке по Плещееву озеру в Переславль-Залесском.
- **Также можно сократить экскурсию, оставить только пешеходный маршрут.
- "Возможно сопровождение из Москвы, и других регионов МО. (Оплачивается отдельно) **Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Индивидуальная авто - пешеходная экскурсия по городу Переславль - Залесский, с посещением основных исторических объектов: Красная площадь, кремлевские валы, Преображенский собор (ХIIв.), Рыбная слобода, Плещеево озеро, Никитский монастырь, Феодоровский монастырь, Никольский монастырь, Данилов монастырь, Горицкий монастырь.
"Возможно сопровождение из Москвы, и других регионов МО. (Оплачивается отдельно) **Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Индивидуальная авто - пешеходная экскурсия по городу Переславль - Залесский, с посещением основных исторических объектов: Красная площадь, кремлевские валы, Преображенский собор (ХIIв.), Рыбная слобода, Плещеево озеро, Никитский монастырь, Феодоровский монастырь, Никольский монастырь, Данилов монастырь, Горицкий монастырь.
*"Возможно сопровождение из Москвы, и других регионов МО. (Оплачивается отдельно) **Для Вашего удобства: Вы можете внести только предоплату за экскурсию на сайте, только после подтверждения бронирования, а потом остаток оплатить гиду, или полностью оплатить всю стоимость гиду после проведения экскурсии. Важная информация: Индивидуальная авто - пешеходная экскурсия по городу Переславль - Залесский, с посещением основных исторических объектов: Красная площадь, кремлевские валы, Преображенский собор (ХIIв.), Рыбная слобода, Плещеево озеро, Никитский монастырь, Феодоровский монастырь, Никольский монастырь, Данилов монастырь, Горицкий монастырь
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Феодоровский монастырь, Горицкий монастырь, Данилов монастырь, Никитский монастырь, Красная площадь, Преображенский собор, храм Сорока Севастийских мучеников, Александрова гора, Плещеево озеро
- По желанию: музей «Ботик Петра», Никольский монастырь, местные музеи
Что включено
- Услуги гида
- Стоимость за экскурсию указана, если она проходит на транспорте заказчика. Транспорт можно дополнительно арендовать, стоимость зависит от количества человек в группе.
Что не входит в цену
- Билеты в музей Святителя Луки Крымского, (150р. /чел)
- Билеты на посещение Горицкого монастыря (в зависимости от объектов, территория + колокольня+ Успенский собор - 300р. / чел)
- Билеты на посещение Преображенского собора (150р. / чел)
- Обед (в зависимости от кафе, или трапезной)
- Аренда лодки (если предусмотрена прогулка).
Место начала и завершения?
Переславль - Залесский
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- Индивидуальная авто - пешеходная экскурсия по городу Переславль - Залесский, с посещением основных исторических объектов:
- Красная площадь, кремлевские валы, Преображенский собор (ХIIв.), Рыбная слобода, Плещеево озеро, Никитский монастырь, Феодоровский монастырь, Никольский монастырь, Данилов монастырь, Горицкий монастырь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Переславля-Залесского
Похожие экскурсии из Переславля-Залесского
Индивидуальная
до 4 чел.
Переславль-Залесский: историческое путешествие на авто с гидом
Погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его легенды и реальность в увлекательной экскурсии по Переславлю-Залесскому
Начало: Садовая 6
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Переславль-Залесский за 2 часа (на вашем авто)
Погрузитесь в атмосферу Переславля-Залесского, исследуя его живописные уголки и исторические памятники. Увлекательное путешествие на вашем авто
Начало: На Садовой улице
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
4667 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
5867 ₽ за всё до 7 чел.