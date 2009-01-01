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Проникнуться славной историей Переславской земли

5
4 отзыва
Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий – Гид из Переславля-Залесского
На этой экскурсии 🧭 будут звучат “громкие” имена многовековой русской истории 📖 – тесно связанных с Переславлем Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Петра I, а также некоторые имена скромных русских святых Переславской земли, на плечах которых в том числе и возводилось величие Русской Православной Церкви.

Вполне возможно, что и перед Вами Переславль-Залесский предстанет волнующей загадкой, городом, в тайны которого захочется проникнуть, испытав во всей полноте силу его пленительного очарования.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Проникнуться славной историей Переславской земли
Проникнуться славной историей Переславской земли

Что вы увидите

  • Красная площадь Переславля
  • живописные панорамы заповедного озера Плещеева
  • древние монастыри и любые другие переславские популярные туробъекты по Вашему пожеланию
Городу с громким и одновременно романтичным именем досталась и весьма необычная судьба. За свои более восьми с половиной веков Переславль-Залесский не раз испытал головокружительную славу, горечь падений и утрат. Но в его жизни, как в маленькой частице своего государства, со всей полнотой отразилась яркая и вместе с тем многострадальная история 📖 русского народа. Представить фрагменты его истории с достоверностью и отразить необычайную прелесть Переславской земли не под силу одному человеку: это труд многих. Тех, кто в самые разные времена с огромным интересом, а порой и с любовью пристально всматривался в судьбу Переславля и в окружающие его ландшафты. Тех, кто и сам, иногда не замечая того, творил историю города, добавляя к ней новые прекрасные страницы.

В процессе экскурсионной программы Вы:

  • побываете в “сердце древнего города” – на Красной площади Переславля-Залесского, прогуляетесь 👣 по древним земляным стенам ХII столетия на берегу речки Трубеж, осмотрите внешне один из древнейших храмов северо-восточной Руси – Спасо-Преображенский собор середины ХII века, сохранившийся почти в первозданном виде, а также увидите и другие замечательные старинные гражданские и церковные постройки.
-посетите один из древних переславских монастырей
-побываете на одном из достопамятных и живописных берегов Плещеева озера
Экскурсию проводит команда профессиональных гидов, коренных переславцев, знающих досконально свой удивительный город 🏙️, все его особенности и нюансы, и готовых ответить на Ваши вопросы, поделиться с Вами в том числе и уникальной информацией, а также своими знанием и любовью к древнему замечательному городу.
Важная информация: эта экскурсия ⛳ – пешеходно-автомобильная, от объекта до объекта от 3-6 км добираться на Вашем транспорте. Если у Вас нет транспорта, по запросу можно организовать для Вас дополнительно трансфер: легковой автомобиль – около 500 руб. /час, микроавтобус (до 19 человек) -1000 руб. /час)
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (обзорная и тематические экскурсии в достопамятных местах)
Что не входит
  • транспорт (передвижение от объекта до объекта по 2-8 км на транспорте туриста или пользование услугами перевозчиков за доп. плату)
  • Если Вы в процессе экскурсии пожелаете посетить объект поклонения древних славян – Синий камень ИЛИ музей усадьбу “Ботик Петра 1” (а это два абсолютно разных берега Плещеева озера) – то дополнительно оплачиваются входные билеты от 50-110 руб. /взр., в зависимости от выбора объекта посещения.
Начало и место завершения
🚩 ул. Садовая, д. 10
Проникнуться славной историей Переславской земли
Проникнуться славной историей Переславской земли
Проникнуться славной историей Переславской земли

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Переславское_Бюро_Путешествий
Переславское_Бюро_Путешествий
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4 отзыва оставили туристы

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