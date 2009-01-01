Городу с громким и одновременно романтичным именем досталась и весьма необычная судьба. За свои более восьми с половиной веков Переславль-Залесский не раз испытал головокружительную славу, горечь падений и утрат. Но в его жизни, как в маленькой частице своего государства, со всей полнотой отразилась яркая и вместе с тем многострадальная история 📖 русского народа. Представить фрагменты его истории с достоверностью и отразить необычайную прелесть Переславской земли не под силу одному человеку: это труд многих. Тех, кто в самые разные времена с огромным интересом, а порой и с любовью пристально всматривался в судьбу Переславля и в окружающие его ландшафты. Тех, кто и сам, иногда не замечая того, творил историю города, добавляя к ней новые прекрасные страницы.

В процессе экскурсионной программы Вы:

побываете в “сердце древнего города” – на Красной площади Переславля-Залесского, прогуляетесь 👣 по древним земляным стенам ХII столетия на берегу речки Трубеж, осмотрите внешне один из древнейших храмов северо-восточной Руси – Спасо-Преображенский собор середины ХII века, сохранившийся почти в первозданном виде, а также увидите и другие замечательные старинные гражданские и церковные постройки.

-посетите один из древних переславских монастырей

-побываете на одном из достопамятных и живописных берегов Плещеева озера

Экскурсию проводит команда профессиональных гидов, коренных переславцев, знающих досконально свой удивительный город 🏙️, все его особенности и нюансы, и готовых ответить на Ваши вопросы, поделиться с Вами в том числе и уникальной информацией, а также своими знанием и любовью к древнему замечательному городу.

Важная информация: эта экскурсия ⛳ – пешеходно-автомобильная, от объекта до объекта от 3-6 км добираться на Вашем транспорте. Если у Вас нет транспорта, по запросу можно организовать для Вас дополнительно трансфер: легковой автомобиль – около 500 руб. /час, микроавтобус (до 19 человек) -1000 руб. /час)