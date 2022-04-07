Сказ о граде Переславле

Это неутомительное путешествие по старинному и очень живописному городку будет наполнено впечатлениями от тех

5
1 отзыв
Индивидуальная
Это неутомительное путешествие по старинному и очень живописному городку будет наполнено впечатлениями от тех достопамятных и исторических мест Переславля-Залесского, которые пожелаете посетить и увидеть своими глазами именно Вы.

Это может быть заповедный северо-восточный берег Плещеева озера с Синим камнем и Александровой горой или же музей-усадьба «Ботик Петра I» в селе Веськово.

А возможно, вы захотите побывать на обзорной экскурсии по городу с посещением двух древних переславских монастырей.
Сказ о граде Переславле
Сказ о граде Переславле
Сказ о граде Переславле
Сказ о граде Переславле
Сказ о граде Переславле
Сказ о граде Переславле
Сказ о граде Переславле

Что вас ожидает 🤩

  • В зависимости от выбора маршрута:
  • Северо-восточный берег Плещеева озера
  • Синий камень
  • Александрова гора
  • Музей-усадьба «Ботик Петра I» в селе Веськово
  • Переславские монастыри
  • Исторический центр города
  • Рыбацкая слобода

Об экскурсии

Это неутомительное путешествие по старинному и очень живописному городку будет наполнено впечатлениями от тех достопамятных и исторических мест Переславля-Залесского, которые пожелаете посетить и увидеть своими глазами именно Вы. Это может быть заповедный северо-восточный берег Плещеева озера с Синим камнем и Александровой горой или же музей-усадьба «Ботик Петра I» в селе Веськово. А возможно, вы захотите побывать на обзорной экскурсии по городу с посещением двух древних переславских монастырей.
По вашему желанию мы можем устроить и познавательную прогулку по древнему центру и колоритной Рыбацкой слободе с профессиональным гидом города. И хотя все достопримечательности небольшого городка, но столь многоликого и многогранного, охватить на одной этой экскурсии будет невозможно — ведь на это не хватит и целого дня, вы все же получите замечательное представление о славном городе Залесском и сможете вникнуть в некоторые интереснейшие детали его многовековой истории. Добро пожаловать в Переславль-Залесский!

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на 2 часа. Она может быть и пешеходной, по древнему центру. Но если вы пожелаете посетить какой-либо берег Плещеева озера, то понадобится транспорт. Трансфер запрашивается дополнительно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • При пожелании посетить объекты
  • Билеты на Синий камень (200 руб. /взрослый, пенсионеры и школьники — бесплатно)
  • В музей «Ботик Петра I» — 110 руб. /взрослый
  • Школьники проходят в музей бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Экскурсия рассчитана на 2 часа. Она может быть и пешеходной
  • По древнему центру. Но если Вы пожелаете посетить какой либо берег Плещеева озера
  • То понадобится транспорт. Трансфер запрашивается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, в светлое время суток

Отзывы от туристов

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