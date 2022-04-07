Это неутомительное путешествие по старинному и очень живописному городку будет наполнено впечатлениями от тех достопамятных и исторических мест Переславля-Залесского, которые пожелаете посетить и увидеть своими глазами именно Вы. Это может быть заповедный северо-восточный берег Плещеева озера с Синим камнем и Александровой горой или же музей-усадьба «Ботик Петра I» в селе Веськово. А возможно, вы захотите побывать на обзорной экскурсии по городу с посещением двух древних переславских монастырей.
По вашему желанию мы можем устроить и познавательную прогулку по древнему центру и колоритной Рыбацкой слободе с профессиональным гидом города. И хотя все достопримечательности небольшого городка, но столь многоликого и многогранного, охватить на одной этой экскурсии будет невозможно — ведь на это не хватит и целого дня, вы все же получите замечательное представление о славном городе Залесском и сможете вникнуть в некоторые интереснейшие детали его многовековой истории. Добро пожаловать в Переславль-Залесский!
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 2 часа. Она может быть и пешеходной, по древнему центру. Но если вы пожелаете посетить какой-либо берег Плещеева озера, то понадобится транспорт. Трансфер запрашивается дополнительно.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
При пожелании посетить объекты
Билеты на Синий камень (200 руб. /взрослый, пенсионеры и школьники — бесплатно)
В музей «Ботик Петра I» — 110 руб. /взрослый
Школьники проходят в музей бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, 10, Переславль-Залесский
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, в светлое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Экскурсия рассчитана на 2 часа. Она может быть и пешеходной
По древнему центру. Но если Вы пожелаете посетить какой либо берег Плещеева озера
То понадобится транспорт. Трансфер запрашивается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, в светлое время суток
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