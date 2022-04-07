Об экскурсии

Это неутомительное путешествие по старинному и очень живописному городку будет наполнено впечатлениями от тех достопамятных и исторических мест Переславля-Залесского, которые пожелаете посетить и увидеть своими глазами именно Вы. Это может быть заповедный северо-восточный берег Плещеева озера с Синим камнем и Александровой горой или же музей-усадьба «Ботик Петра I» в селе Веськово. А возможно, вы захотите побывать на обзорной экскурсии по городу с посещением двух древних переславских монастырей.

По вашему желанию мы можем устроить и познавательную прогулку по древнему центру и колоритной Рыбацкой слободе с профессиональным гидом города. И хотя все достопримечательности небольшого городка, но столь многоликого и многогранного, охватить на одной этой экскурсии будет невозможно — ведь на это не хватит и целого дня, вы все же получите замечательное представление о славном городе Залесском и сможете вникнуть в некоторые интереснейшие детали его многовековой истории. Добро пожаловать в Переславль-Залесский!

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на 2 часа. Она может быть и пешеходной, по древнему центру. Но если вы пожелаете посетить какой-либо берег Плещеева озера, то понадобится транспорт. Трансфер запрашивается дополнительно.