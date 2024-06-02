Храмы и соборы Переславля-Залесского с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Переславле-Залесском, цены от 601 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
137 отзывов
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
«Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия по старинному Переславлю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
215 отзывов
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия»
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601 за человека
Святой Переславль
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
«Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
    Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионалПрекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал
  • A
    Alexander
    26 мая 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Нам не хватило глубины подачи материла, на наш взгляд много было религиозной информации, на фоне скудной исторической.
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Групповая экскурсия по старинному Переславлю
    Отличная экскурсия с задорным экскурсоводом. Не заскучаете, мой 15 подросток остался доволен 😊
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Экскурсию проводила Ольга Евгеньевна. Высокий профессионал. Не часто видишь, что человеку нравится его работа, она получает удовольствие от хорошо сделанного дела. Глубокие знания, умение подать материал, настоящий оратор, внимательна, готова ответить на вопросы.
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
    Экскурсия очень понравилась. Было очень интересно, время пролетело незаметно. Отдельно хочу отметить заботу экскурсовода - заранее предупредили что нужно тепло одеться. В итоге все были подготовлены, никто не замёрз не смотря на погоду и получили удовольствие от экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Соборы и храмы»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Спасо-Преображенский собор
  3. Плещеево Озеро
  4. Синь-камень
  5. Река Трубеж
  6. Свято-Никольский женский монастырь
  7. Красная площадь
  8. Никитский мужской монастырь
  9. Александрова гора
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Переславлю-Залесскому в июне 2024
Сейчас в Переславле-Залесском в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 601 до 5 150. Туристы уже оставили гидам 352 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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