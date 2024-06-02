С Светлана Групповая экскурсия по старинному Переславлю Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.

A Alexander Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️

Е Елена Групповая экскурсия по старинному Переславлю Нам не хватило глубины подачи материла, на наш взгляд много было религиозной информации, на фоне скудной исторической.

Е Елена Групповая экскурсия по старинному Переславлю Отличная экскурсия с задорным экскурсоводом. Не заскучаете, мой 15 подросток остался доволен 😊

А Александр Переславль-Залесский: город, где заблудилось время Экскурсию проводила Ольга Евгеньевна. Высокий профессионал. Не часто видишь, что человеку нравится его работа, она получает удовольствие от хорошо сделанного дела. Глубокие знания, умение подать материал, настоящий оратор, внимательна, готова ответить на вопросы.