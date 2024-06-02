1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
«Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
3 600₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по историческому Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Садовая
«Будто ожившие иллюстрации из учебников, перед нами предстанут храмы разных эпох и стилей, начиная с середины 12 столетия»
15 июня в 14:30
22 июня в 14:30
601₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Святой Переславль: путешествие по древним святыням
Откройте для себя духовное наследие Переславля-Залесского, прикоснитесь к великим святыням и обновите душу
«Спасо-Преображенский храм — его стены помнят ещё Александра Невского»
11 июня в 14:00
14 июня в 15:00
5 150₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Прекрасный экскурсовод Наталья, хороший маршрут, рассказывает прекрасно, по теме глубоко. Отличный профессионал.
- AAlexander26 мая 2024Это был замечательный день! Экскурсовод Ольга Евгеньевна нас влюбила в город и его многовековую историю. Мы с большим удовольствием гуляли по городу и рассматривали здания, великолепные места и узнали много интересного. Обязательно вернемся) ❤️
- ЕЕлена21 мая 2024Нам не хватило глубины подачи материла, на наш взгляд много было религиозной информации, на фоне скудной исторической.
- ЕЕлена16 мая 2024Отличная экскурсия с задорным экскурсоводом. Не заскучаете, мой 15 подросток остался доволен 😊
- ААлександр13 мая 2024Экскурсию проводила Ольга Евгеньевна. Высокий профессионал. Не часто видишь, что человеку нравится его работа, она получает удовольствие от хорошо сделанного дела. Глубокие знания, умение подать материал, настоящий оратор, внимательна, готова ответить на вопросы.
- ААнастасия12 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Было очень интересно, время пролетело незаметно. Отдельно хочу отметить заботу экскурсовода - заранее предупредили что нужно тепло одеться. В итоге все были подготовлены, никто не замёрз не смотря на погоду и получили удовольствие от экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Соборы и храмы»
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