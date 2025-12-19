Мы пройдём по сакральной земле, чтобы раскрыть историю Урала через связь времён и народов. Погрузимся в мир древних легенд, где духи природы говорят сквозь века. В итоге вы получите не набор фактов, а целостный образ края, собранный из деталей, контекста и ваших открытий. Это путешествие, после которого вы будете видеть в этих местах больше, чем просто точку на карте.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Перми

Чтобы не спеша войти в ритм древней Пармы, встречаемся с самого утра в любом удобном для вас месте.

9:00 — Гляденовское святилище

Пеший маршрут — около 2 км. Вы посетите древнее языческое капище, где веками воздавали хвалу богам и силам природы и приносили в жертву тысячи животных. Узнаете о случае, породившем археологическую сенсацию мирового уровня, и поймёте, при чём здесь древние пирамиды. Поговорим о крещении язычников, Чернобоге и таинственных древних металлургах, известных как чудь.

11:00 — мыс Стрелка (слияние Европы и Азии)

Пеший маршрут — около 3 км. Это прогулка к месту встречи двух континентов и двух мощных водных потоков Урала, причём один течёт из Азии, а другой — из Европы. Мы порассуждаем, что правда, а что вымысел в легендах о рождении на этом мысе пророка Заратустры. Мысленно перенесёмся в древний город Аркаим, чьим предтечей, возможно, был мыс Стрелка.

13:00 — обед с блюдами уральской кухни

А ещё в поездке мы устроим чаепитие — на свежем воздухе или в гостеприимном кафе с выпечкой и вареньем из уральских дикоросов.

15:00 — музей-заповедник «Хохловка»

Пешая прогулка — около 2,5 км. Там мы ещё больше углубимся в толщи уральских смыслов и выясним, каким зданиям в этом крае дозволялось быть выше церкви и почему «дело» — это высшая уральская ценность.

18:00 — возвращение в Пермь

Организационные детали