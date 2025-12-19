Поездка в сердце старого Урала, где вера, природа и сверхъестественное пребывают в вечной гармонии
Мы пройдём по сакральной земле, чтобы раскрыть историю Урала через связь времён и народов. Погрузимся в мир древних легенд, где духи природы говорят сквозь века.
В итоге вы получите не набор фактов, а целостный образ края, собранный из деталей, контекста и ваших открытий. Это путешествие, после которого вы будете видеть в этих местах больше, чем просто точку на карте.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Перми
Чтобы не спеша войти в ритм древней Пармы, встречаемся с самого утра в любом удобном для вас месте.
9:00 — Гляденовское святилище
Пеший маршрут — около 2 км. Вы посетите древнее языческое капище, где веками воздавали хвалу богам и силам природы и приносили в жертву тысячи животных. Узнаете о случае, породившем археологическую сенсацию мирового уровня, и поймёте, при чём здесь древние пирамиды. Поговорим о крещении язычников, Чернобоге и таинственных древних металлургах, известных как чудь.
11:00 — мыс Стрелка (слияние Европы и Азии)
Пеший маршрут — около 3 км. Это прогулка к месту встречи двух континентов и двух мощных водных потоков Урала, причём один течёт из Азии, а другой — из Европы. Мы порассуждаем, что правда, а что вымысел в легендах о рождении на этом мысе пророка Заратустры. Мысленно перенесёмся в древний город Аркаим, чьим предтечей, возможно, был мыс Стрелка.
13:00 — обед с блюдами уральской кухни
А ещё в поездке мы устроим чаепитие — на свежем воздухе или в гостеприимном кафе с выпечкой и вареньем из уральских дикоросов.
15:00 — музей-заповедник «Хохловка»
Пешая прогулка — около 2,5 км. Там мы ещё больше углубимся в толщи уральских смыслов и выясним, каким зданиям в этом крае дозволялось быть выше церкви и почему «дело» — это высшая уральская ценность.
18:00 — возвращение в Пермь
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
Дополнительно оплачиваются: обед в кафе — от 500 ₽ за чел., билет в музей-заповедник «Хохловка» — 350 ₽ за чел., обзорная экскурсия с сотрудником музея (по желанию) — от 3500 ₽ за группу, чаепитие в музейном кафе (по желанию) — от 300 ₽ за чел.
В поездке обязательно нужна нескользящая обувь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Перми
Я гид-исследователь. На Урале живу с рождения, а путешествую по нему с детства. Мои маршруты рождаются из личного опыта изучения Урала.
Я создаю авторские программы, наполненные смыслом и яркими впечатлениями. Самостоятельно
разрабатываю и проверяю каждый маршрут, что гарантирует продуманность и насыщенность программы. Моя сильная сторона — умение находить неожиданные ракурсы и увлекательно рассказывать.
Я покажу вам не просто достопримечательности, а «ключи» к пониманию этого края — будь то древнее капище или секрет уральского характера, зашифрованный в архитектуре.
Моя задача — научить вас «читать» ландшафт и историю. Мы будем вместе анализировать артефакты и легенды, чтобы вы сами смогли сделать выводы: что скрывается за легендами и преданиями, и как эпохи наслаивались друг на друга.