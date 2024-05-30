Экскурсия "Пермь: лицом к лицу" от коренного пермяка в шестом поколении. Узнайте, как Пермь из маленькой деревушки превратилась в современный мегаполис.
За 3,5 часа вы посетите известные достопримечательности и секретные места,
За 3,5 часа вы посетите известные достопримечательности и секретные места,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на новом автомобиле
- 🏙️ Посещение известных и секретных мест Перми
- 🏛️ Уникальные исторические и культурные объекты
- 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
- 👨🏫 Экскурсия от коренного жителя с интересными фактами
Что можно увидеть
- Дом доктора Живаго
- Башня смерти
- Дом чеховских «Трёх сестёр»
- Советский монумент
- Пермская Царь-пушка
- Музей-квартира Коляна
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
За 3,5 часа мы проедем по нескольким районам города и посетим как известные достопримечательности, так и секретные места, знакомые даже не всем пермякам.
- Увидим Пермь с двух обзорных точек
- Не торопясь проедем по самым известным улицам
- Посмотрим на дом доктора Живаго, «Башню смерти», дом чеховских «Трёх сестёр» и другие знаковые здания города
- Увидим самый необычный советский монумент
- Выйдем из машины и заглянем во двор, который заставит вас ахнуть
- Сравним пермскую Царь-пушку с аналогами в других городах
- По желанию посетим музей-квартиру Коляна из «Реальных пацанов»
- Обсудим, какое отношение имеет Пермь к знаменитому «Танцу с саблями»
- Отыщем артиллерийский полигон, где много десятилетий испытывали пушки
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом автомобиле «Москвич»
- На маршруте запланировано несколько выходов из авто, чтобы подойти поближе к знаковым объектам, посмотреть панорамы города и зайти в музей (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я живу в Перми с самого рождения — 50 лет. Очень люблю свой край. Объездил его вдоль и поперек, принимая гостей и проводя для них экскурсии. Мои предки жили вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
30 мая 2024
Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.
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