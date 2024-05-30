Пермь: лицом к лицу

Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Экскурсия "Пермь: лицом к лицу" от коренного пермяка в шестом поколении. Узнайте, как Пермь из маленькой деревушки превратилась в современный мегаполис.

За 3,5 часа вы посетите известные достопримечательности и секретные места,
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знакомые даже не всем пермякам.

Увидите Пермь с двух обзорных точек, проедете по самым известным улицам, заглянете во двор, который заставит вас ахнуть, и сравните пермскую Царь-пушку с аналогами в других городах. По желанию можно посетить музей-квартиру Коляна из "Реальных пацанов".

Экскурсия проходит на новом автомобиле "Москвич", с несколькими выходами для осмотра знаковых объектов и панорам города

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортное путешествие на новом автомобиле
  2. 🏙️ Посещение известных и секретных мест Перми
  3. 🏛️ Уникальные исторические и культурные объекты
  4. 📸 Возможность сделать незабываемые фотографии
  5. 👨‍🏫 Экскурсия от коренного жителя с интересными фактами

Что можно увидеть

  • Дом доктора Живаго
  • Башня смерти
  • Дом чеховских «Трёх сестёр»
  • Советский монумент
  • Пермская Царь-пушка
  • Музей-квартира Коляна
Пермь: лицом к лицу
Пермь: лицом к лицу
Пермь: лицом к лицу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

За 3,5 часа мы проедем по нескольким районам города и посетим как известные достопримечательности, так и секретные места, знакомые даже не всем пермякам.

  • Увидим Пермь с двух обзорных точек
  • Не торопясь проедем по самым известным улицам
  • Посмотрим на дом доктора Живаго, «Башню смерти», дом чеховских «Трёх сестёр» и другие знаковые здания города
  • Увидим самый необычный советский монумент
  • Выйдем из машины и заглянем во двор, который заставит вас ахнуть
  • Сравним пермскую Царь-пушку с аналогами в других городах
  • По желанию посетим музей-квартиру Коляна из «Реальных пацанов»
  • Обсудим, какое отношение имеет Пермь к знаменитому «Танцу с саблями»
  • Отыщем артиллерийский полигон, где много десятилетий испытывали пушки

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом автомобиле «Москвич»
  • На маршруте запланировано несколько выходов из авто, чтобы подойти поближе к знаковым объектам, посмотреть панорамы города и зайти в музей (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Екатерина
30 мая 2024
Большое спасибо за проведённую экскурсию! Хочется отметить отличную подачу материала, комфортное общение.

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