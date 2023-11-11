Руины Веры

Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Чердынь — небольшой город на Северном Урале, пропитанный духом язычества. Отсюда и начинаются Руины Веры.

Вы побываете в церквях Чердыни и её округов — Покчи, Салтаново, Камгорта, Вильгорта и Искора, окунётесь в их историю, познакомитесь с пермскими богами и посмотрите, как местные бабушки пытаются сохранить культурное наследие.
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Руины Веры
Ближайшие даты:
11
ноя
12
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
18
ноя
19
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Троицкий холм. Отсюда начинается Чердынь и наше погружение в древний языческий пантеон. Вы увидите часовню «Убиенных родителей», крепостные башни, деревянную церковь Ильи Пророка. Отыщите в скальном гребне отпечаток ноги Полюда и попробуете помериться с ним силой.
  • Вятский холм в отличие от ратного Троицкого овеян духом язычества — раньше здесь было капище. Среди мощных белых стволов стоит арт-объект «Чердынский лось», а над рекой у обрыва — Акулина лавочка, со своим особым секретом «Акулиного счастья». Обязательно откроем его.
  • Иоанно-Богословский мужской монастырь на Монастырском холме. Мы прогуляемся по старинному кладбищу у стен храма: здесь над могилами купцов установлены чугунные часовенки-памятники, на которых встречаются выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания.
  • Богоявленская церковь. Она лишилась своих куполов, но сохранила на стенах художественный орнамент. Сейчас здесь размещается хлебозавод «Чердынь хлеб», продукцию которого мы с вами, конечно же, попробуем, посетив фирменный магазин с душевным названием «Хлебушко».
  • Собор Воскресения Христова — главная высотная доминанта города. По металлической винтовой лестнице поднимемся на колокольню и полюбуемся живописным видом на окрестности.
  • Чердынский краеведческий музей. Вы увидите булгарские блюда и бляшки звериного стиля, которые шаманы использовали на святилищах, несколько деревянных скульптур знаменитых пермских богов, а также 50-килограммовые кандалы Михаила Романова, дяди первого российского царя.
  • Останки Благовещенской церкви в Покче. С 1936 года в её стенах располагалась электростанция, а в 1990 годы в неё ударила молния, начался пожар, своды рухнули, а железные купола распустились, как цветы. Но даже в сокрушённом состоянии церковь выглядит величаво.
  • Мёртвый источник. Расскажем вам предание, связанное с этим местом, и ответим на главный вопрос: почему мёртвая вода вовсе не значит «убивающая».
  • Заброшенное урочище Салтаново, от которого остались лишь каменные руины церкви Параскевы Пятницы. Рядом находится чудотворный ключик с «живой водой», которую мы с вами попробуем.
  • Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте с интересной, но печальной историей. Сейчас он не действует, лишь можно услышать, как бьются капли с протекающей крыши. Но увидеть его стоит!
  • Церковь Святой Живоначальной Троицы в Вильгорте, воздвигнутая на средства местных жителей. Рядом с ней растёт древний кедр — священное дерево уральских язычников.
  • Церковь Рождества Христова в Искоре, разрушенная молнией. Рядом тоже раскинул свои ветви кедр, с которым связана целая история. Обязательно поговорим о ней.

На экскурсии вы узнаете:

  • В чём секрет Акулинового счастья
  • Что такое Пермский звериный стиль
  • Почему вода в Мёртвом источнике в Покче не мёртвая, а живая
  • Какие легенды существуют о местных церквях и холмах
  • Что такое чердынские клады и откуда взялось восточное серебро в Чердыни
  • Почему храмы и церкви, которые строили в Чердыни, не прижились, и связано ли это с местью языческих богов

Примерная программа

6:00 — Встреча участников
7:30 — Остановка в Чёлве
10:30 — Прибытие в Чердынь. Завтрак в кафе.
11:10 — Посещение Чердынского краеведческого музея имени А. С. Пушкина
12:00 — Прогулка по Вятскому городищу
12:35 — Прогулка по Троицкому холму
13:10 — Посещение Воскресенского собора, подъём на колокольню
13:50 — Прогулка по Монастырскому холму, посещение Иоанна-Богословского мужского монастыря
14:20 — Обед в кафе. Покупка сувениров.
15:20 — Посещение Благовещенской церкви в селе Покча и источника «мёртвой воды»
16:00 — Посещение храма Параскевы Пятницы в урочище Салтаново и часовни над святым источником «живой воды»
16:50 — Посещение церкви Троицы Живоначальной в Вильгорте
17:00 — Посещение церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте
17:35 — Посещение церкви Рождества Христова в селе Искор
20:50 — Выезд в Пермь. Остановка на ужин в кафе.
23:30 — Ориентировочное время прибытия в Пермь

Кому подойдёт маршрут

Экскурсия будет интересна последователям разных религий (христианам, неоязычникам), поклонникам романов Алексея Иванова (в частности «Сердце Пармы»), любителям древней архитектуры и истории России, дауншифтерам.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Mazda CX-5 с гидом-водителем (для групп более 4 человек возможно арендовать минивэн, подробности уточняйте в переписке), билет и экскурсионное сопровождение в Краеведческом музее, пожертвование для подъёма на колокольню
  • Отдельно оплачивается завтрак, обед и ужин в кафе, покупка сувениров. Возьмите с собой наличные деньги.
  • Мы можем встретить вас в любой точке края: в аэропорту, отеле, дома — где вам удобно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Чердынь
Уникальный опыт
Музеи

Похожие туры из Перми

Гуляем по Перми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
41 отзыв
Гуляем по Перми
г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
3 500 за всё до 10 чел.
Пермь Мистическая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Пермь Мистическая
По договорённости
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
7 500 за всё до 4 чел.
Пермь гостеприимная и благодарная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Пермь гостеприимная и благодарная
Душевная обзорная экскурсия по исторической части города
10 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
2 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Перми
ХОРОШО
🧭
ТАМ