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Город Чердынь: руины веры

Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Чердынь — небольшой город на Северном Урале, пропитанный духом язычества. Отсюда и начинаются Руины веры.

Вы побываете в церквях Чердыни и её округов — Покчи, Салтаново, Камгорта, Вильгорта, Искора и Ныроба, окунётесь в их историю, познакомитесь с пермскими богами и посмотрите, как местные бабушки пытаются сохранить культурное наследие.
5
6 отзывов
Город Чердынь: руины веры
Город Чердынь: руины веры
Город Чердынь: руины веры

Описание экскурсии

  • Троицкий холм. Отсюда начинается Чердынь и наше погружение в древний языческий пантеон. Вы увидите часовню «Убиенных родителей», крепостные башни, деревянную церковь Ильи Пророка. Отыщете в скальном гребне отпечаток ноги Полюда и попробуете помериться с ним силой.
  • Вятский холм в отличие от ратного Троицкого овеян духом язычества — раньше здесь было капище. Среди мощных белых стволов стоит арт-объект «Чердынский лось», а над рекой у обрыва — Акулина лавочка, со своим особым секретом «Акулиного счастья». Обязательно откроем его.
  • Иоанно-Богословский мужской монастырь на Монастырском холме. Мы прогуляемся по старинному кладбищу у стен храма: здесь над могилами купцов установлены чугунные часовенки-памятники, на которых встречаются выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания.
  • Богоявленская церковь. Она лишилась своих куполов, но сохранила на стенах художественный орнамент. Сейчас здесь размещается хлебозавод «Чердынь хлеб», продукцию которого мы с вами, конечно же, попробуем, посетив фирменный магазин с душевным названием «Хлебушко».
  • Собор Воскресения Христова — главная высотная доминанта города. По металлической винтовой лестнице поднимемся на колокольню и полюбуемся живописным видом на окрестности.
  • Чердынский краеведческий музей. Вы увидите булгарские блюда и бляшки звериного стиля, которые шаманы использовали на святилищах, несколько деревянных скульптур знаменитых пермских богов, а также 50-килограммовые кандалы Михаила Романова, дяди первого российского царя.
  • Останки Благовещенской церкви в Покче. С 1936 года в её стенах располагалась электростанция, а в 1990 годы в неё ударила молния, начался пожар, своды рухнули, а железные купола распустились, как цветы. Но даже в сокрушённом состоянии церковь выглядит величаво.
  • Мёртвый источник. Расскажем вам предание, связанное с этим местом, и ответим на главный вопрос: почему мёртвая вода вовсе не значит «убивающая».
  • Заброшенное урочище Салтаново, от которого остались лишь каменные руины церкви Параскевы Пятницы. Рядом находится чудотворный ключик с «живой водой», которую мы с вами попробуем.
  • Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте с интересной, но печальной историей. Сейчас он не действует, лишь можно услышать, как бьются капли с протекающей крыши. Но увидеть его стоит!
  • Церковь Святой Живоначальной Троицы в Вильгорте, воздвигнутая на средства местных жителей. Рядом с ней растёт древний кедр — священное дерево уральских язычников.
  • Церковь Рождества Христова в Искоре, разрушенная молнией. Рядом тоже раскинул свои ветви кедр, с которым связана целая история. Обязательно поговорим о ней.
  • Никольская церковь в Ныробе. Существует народное поверье о том, что храм чудесным образом вырос за одну ночь из земли. Эта легенда имеет вполне логичное объяснение и даже реальна!
  • Романовский сад. Узнаете, как семья Романовых связана с Ныробом, и посетите яму под каменной часовней Михаила Архангела — место заточения боярина Михаила Романова.

На экскурсии вы узнаете:

  • В чём секрет «Акулиного счастья»
  • Что такое Пермский звериный стиль
  • Почему вода в Мёртвом источнике в Покче не мёртвая, а живая
  • Какие есть легенды о местных церквях и холмах
  • Что такое чердынские клады и откуда взялось восточное серебро в Чердыни
  • Почему храмы и церкви, которые строили в Чердыни, не прижились, и связано ли это с местью языческих богов

Примерная программа

6:00 — Встреча участников
10:30 — Прибытие в Чердынь. Завтрак в кафе
11:10 — Посещение Чердынского краеведческого музея имени А. С. Пушкина
12:10 — Прогулка по Вятскому городищу
12:35 — Прогулка по Троицкому холму
13:10 — Посещение Воскресенского собора, подъём на колокольню
13:30 — Прогулка по Монастырскому холму, посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря
14:00 — Обед в кафе. Покупка сувениров
15:20 — Посещение Благовещенской церкви в селе Покча и источника «мёртвой воды»
15:00 — Посещение храма Параскевы Пятницы в урочище Салтаново и часовни над святым источником «живой воды»
15:25 — Посещение церкви Троицы Живоначальной в Вильгорте
17:00 — Посещение церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте
17:35 — Посещение церкви Рождества Христова в селе Искор
18:00 — Прогулка по Ныробу, посещение Никольской церкви
23:00 — Ориентировочное время прибытия в Пермь

Кому подойдёт маршрут

Экскурсия будет интересна последователям разных религий (христианам, неоязычникам), поклонникам романов Алексея Иванова (в частности «Сердце пармы»), любителям древней архитектуры и истории России, дауншифтерам.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном кроссовере (для групп более 3 человек возможно арендовать минивэн, подробности уточняйте в переписке), билет и экскурсионное сопровождение в краеведческом музее, пожертвование для подъёма на колокольню
  • Отдельно оплачивается завтрак, обед и ужин в кафе, покупка сувениров. Возьмите с собой наличные деньги
  • Мы можем встретить вас в любой точке края: в аэропорту, отеле, дома — где вам удобно
  • Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 10 000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 172 туристов
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под
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клиента. Минуя заученные и бесконечно повторяющиеся маршруты, я прикладываю историю к территории — и мы получаем живую и запоминающуюся картинку: вдохновляющую, заряжающую и искреннюю! В наших путешествиях вас ждёт множество легенд, секретных мест и историй. Готовы ли вы увидеть Пермский край по-новому?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
З
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня нового и интересного. Экскурсия прошла как дружеская беседа. Иное же, ввиду длительности мероприятия нашего,
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было бы утомительным. Екатерина просто дарила позитив и радость!
Екатерина, десерт по чердынскому рецепту мы уже приготовили из дальневосточных ягод. И запивали чаем из пермских таежных трав, которым Вы меня угостили на прощание;-)
Благодарю Дмитрия за организацию поездки. Был хороший, удобный автомобиль. В программе экскурсии учтены мои пожелания по маршруту, что-то исключили, что-то добавили. Я довольна тем, что нам удалось побывать на проводимом в эти дни фестивале "Зов Пармы".
Отдельное спасибо Игорю за безопасное и комфортное для пассажира вождение авто.
Ребята, вы - лучшие!! Удачи в ваших начинаниях!

Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня+1
Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
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Оксана
Прокатились с ветерком!
Прекрасные пейзажи и рассказ истории о важных сёлах по пути! Очень наглядно показывали и рассказывали!
Перед путешествием совет: лечь пораньше и взять с собой пустые бутыли (для святой воды),
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денюшку для покупки местных вкуснейшей черники или грибов(от сезона зависит), девчонкам длинные юбки и платки (на заход в храмы действующие), ну и самое ГЛАВНОЕ удобную обувь и закрытую одежду (если вы планируете полазить в более старых сооружений). Если вы хотите, чтоб было удобно, берите кроссовки плотные. Одно из огромнейших плюсов этого направлении из Перми, это что вы захватываете сразу несколько мест, а так же можете окунуться в атмосферу того времени. Спасибо Дмитрию, возил, рассказывал, подсказывал где лучше найти традиционные сувениры, еду края и значимые точки для фотографии! Рекомендуем! Я вместе с молодым человеком под впечатлением! Один день и полное погружение в то время! Года через 2-5, уже где-то будет нечего смотреть, так как разрушаются, а некоторые реставрируют и не увидите в быту как было до.

Прокатились с ветерком!
Прокатились с ветерком!
Прокатились с ветерком!
Прокатились с ветерком!
Прокатились с ветерком!
Прокатились с ветерком!
Прокатились с ветерком!
Прокатились с ветерком!+1
Прокатились с ветерком!
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м
Дмитрий, огромное Вам спасибо!!! Без Вас наше путешествие по Пермскому краю было бы незаконченным.
Дмитрий, огромное Вам спасибо!!! Без Вас наше путешествие по Пермскому краю было бы незаконченным.
Дмитрий, огромное Вам спасибо!!! Без Вас наше путешествие по Пермскому краю было бы незаконченным.
Дмитрий, огромное Вам спасибо!!! Без Вас наше путешествие по Пермскому краю было бы незаконченным.
Дмитрий, огромное Вам спасибо!!! Без Вас наше путешествие по Пермскому краю было бы незаконченным.
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Марина, спасибо за отзыв. Искренне тронуты вашими тёплыми словами! Рады были стать частью вашего знакомства с Пермским краем и помочь прочувствовать его самобытность и особую атмосферу.
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К
Уважаемый Дмитрий! Благодарим Вас за прекрасное время, за перестройку маршрута и содержания экскурсии по нашим пожеланиям, за вашу подготовленность и продуманность остановок.
И Ветлан, и Чердынь, и даже глухарь - всё благодаря Вам!
Приносим извинения, что замотали вас и выбились из графика.
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Ксения, искренне благодарим за такие тёплые слова! Особо приятно, что вы оценили гибкость маршрута — ведь главное, чтобы поездка принесла
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вам именно те впечатления, которые вы искали.
В этом и прелесть индивидуальных экскурсий — мы можем подстраиваться под настроение и ритм наших гостей. Главное, что Ветлан, Чердынь и даже встреча с глухарём оставили у вас добрые воспоминания.

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П
Спасибо Дмитрию за прекрасную организацию путешествия в далекую и полную тайн Чердынь. Удивительной красоты мир открывается множеством граней.
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за отзыв! Очень приятно, что путешествие в Чердынь оставило у вас такие яркие впечатления. Чердынь - действительно удивительный край, полный истории, загадок и невероятной природы.
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А
Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
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