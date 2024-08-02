Вы побываете в церквях Чердыни и её округов — Покчи, Салтаново, Камгорта, Вильгорта, Искора и Ныроба, окунётесь в их историю, познакомитесь с пермскими богами и посмотрите, как местные бабушки пытаются сохранить культурное наследие.
Описание экскурсии
- Троицкий холм. Отсюда начинается Чердынь и наше погружение в древний языческий пантеон. Вы увидите часовню «Убиенных родителей», крепостные башни, деревянную церковь Ильи Пророка. Отыщете в скальном гребне отпечаток ноги Полюда и попробуете помериться с ним силой.
- Вятский холм в отличие от ратного Троицкого овеян духом язычества — раньше здесь было капище. Среди мощных белых стволов стоит арт-объект «Чердынский лось», а над рекой у обрыва — Акулина лавочка, со своим особым секретом «Акулиного счастья». Обязательно откроем его.
- Иоанно-Богословский мужской монастырь на Монастырском холме. Мы прогуляемся по старинному кладбищу у стен храма: здесь над могилами купцов установлены чугунные часовенки-памятники, на которых встречаются выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания.
- Богоявленская церковь. Она лишилась своих куполов, но сохранила на стенах художественный орнамент. Сейчас здесь размещается хлебозавод «Чердынь хлеб», продукцию которого мы с вами, конечно же, попробуем, посетив фирменный магазин с душевным названием «Хлебушко».
- Собор Воскресения Христова — главная высотная доминанта города. По металлической винтовой лестнице поднимемся на колокольню и полюбуемся живописным видом на окрестности.
- Чердынский краеведческий музей. Вы увидите булгарские блюда и бляшки звериного стиля, которые шаманы использовали на святилищах, несколько деревянных скульптур знаменитых пермских богов, а также 50-килограммовые кандалы Михаила Романова, дяди первого российского царя.
- Останки Благовещенской церкви в Покче. С 1936 года в её стенах располагалась электростанция, а в 1990 годы в неё ударила молния, начался пожар, своды рухнули, а железные купола распустились, как цветы. Но даже в сокрушённом состоянии церковь выглядит величаво.
- Мёртвый источник. Расскажем вам предание, связанное с этим местом, и ответим на главный вопрос: почему мёртвая вода вовсе не значит «убивающая».
- Заброшенное урочище Салтаново, от которого остались лишь каменные руины церкви Параскевы Пятницы. Рядом находится чудотворный ключик с «живой водой», которую мы с вами попробуем.
- Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте с интересной, но печальной историей. Сейчас он не действует, лишь можно услышать, как бьются капли с протекающей крыши. Но увидеть его стоит!
- Церковь Святой Живоначальной Троицы в Вильгорте, воздвигнутая на средства местных жителей. Рядом с ней растёт древний кедр — священное дерево уральских язычников.
- Церковь Рождества Христова в Искоре, разрушенная молнией. Рядом тоже раскинул свои ветви кедр, с которым связана целая история. Обязательно поговорим о ней.
- Никольская церковь в Ныробе. Существует народное поверье о том, что храм чудесным образом вырос за одну ночь из земли. Эта легенда имеет вполне логичное объяснение и даже реальна!
- Романовский сад. Узнаете, как семья Романовых связана с Ныробом, и посетите яму под каменной часовней Михаила Архангела — место заточения боярина Михаила Романова.
На экскурсии вы узнаете:
- В чём секрет «Акулиного счастья»
- Что такое Пермский звериный стиль
- Почему вода в Мёртвом источнике в Покче не мёртвая, а живая
- Какие есть легенды о местных церквях и холмах
- Что такое чердынские клады и откуда взялось восточное серебро в Чердыни
- Почему храмы и церкви, которые строили в Чердыни, не прижились, и связано ли это с местью языческих богов
Примерная программа
6:00 — Встреча участников
10:30 — Прибытие в Чердынь. Завтрак в кафе
11:10 — Посещение Чердынского краеведческого музея имени А. С. Пушкина
12:10 — Прогулка по Вятскому городищу
12:35 — Прогулка по Троицкому холму
13:10 — Посещение Воскресенского собора, подъём на колокольню
13:30 — Прогулка по Монастырскому холму, посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря
14:00 — Обед в кафе. Покупка сувениров
15:20 — Посещение Благовещенской церкви в селе Покча и источника «мёртвой воды»
15:00 — Посещение храма Параскевы Пятницы в урочище Салтаново и часовни над святым источником «живой воды»
15:25 — Посещение церкви Троицы Живоначальной в Вильгорте
17:00 — Посещение церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте
17:35 — Посещение церкви Рождества Христова в селе Искор
18:00 — Прогулка по Ныробу, посещение Никольской церкви
23:00 — Ориентировочное время прибытия в Пермь
Кому подойдёт маршрут
Экскурсия будет интересна последователям разных религий (христианам, неоязычникам), поклонникам романов Алексея Иванова (в частности «Сердце пармы»), любителям древней архитектуры и истории России, дауншифтерам.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном кроссовере (для групп более 3 человек возможно арендовать минивэн, подробности уточняйте в переписке), билет и экскурсионное сопровождение в краеведческом музее, пожертвование для подъёма на колокольню
- Отдельно оплачивается завтрак, обед и ужин в кафе, покупка сувениров. Возьмите с собой наличные деньги
- Мы можем встретить вас в любой точке края: в аэропорту, отеле, дома — где вам удобно
- Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 10 000 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Прекрасные пейзажи и рассказ истории о важных сёлах по пути! Очень наглядно показывали и рассказывали!
Перед путешествием совет: лечь пораньше и взять с собой пустые бутыли (для святой воды),
И Ветлан, и Чердынь, и даже глухарь - всё благодаря Вам!
Приносим извинения, что замотали вас и выбились из графика.