Чердынь — небольшой город на Северном Урале, пропитанный духом язычества. Отсюда и начинаются Руины веры. Вы побываете в церквях Чердыни и её округов — Покчи, Салтаново, Камгорта, Вильгорта, Искора и Ныроба, окунётесь в их историю, познакомитесь с пермскими богами и посмотрите, как местные бабушки пытаются сохранить культурное наследие.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Троицкий холм. Отсюда начинается Чердынь и наше погружение в древний языческий пантеон. Вы увидите часовню «Убиенных родителей», крепостные башни, деревянную церковь Ильи Пророка. Отыщете в скальном гребне отпечаток ноги Полюда и попробуете помериться с ним силой.

Вятский холм в отличие от ратного Троицкого овеян духом язычества — раньше здесь было капище. Среди мощных белых стволов стоит арт-объект «Чердынский лось», а над рекой у обрыва — Акулина лавочка, со своим особым секретом «Акулиного счастья». Обязательно откроем его.

Иоанно-Богословский мужской монастырь на Монастырском холме. Мы прогуляемся по старинному кладбищу у стен храма: здесь над могилами купцов установлены чугунные часовенки-памятники, на которых встречаются выразительные надписи, напоминающие страшные народные заклинания.

Богоявленская церковь. Она лишилась своих куполов, но сохранила на стенах художественный орнамент. Сейчас здесь размещается хлебозавод «Чердынь хлеб», продукцию которого мы с вами, конечно же, попробуем, посетив фирменный магазин с душевным названием «Хлебушко».

Собор Воскресения Христова — главная высотная доминанта города. По металлической винтовой лестнице поднимемся на колокольню и полюбуемся живописным видом на окрестности.

Чердынский краеведческий музей. Вы увидите булгарские блюда и бляшки звериного стиля, которые шаманы использовали на святилищах, несколько деревянных скульптур знаменитых пермских богов, а также 50-килограммовые кандалы Михаила Романова, дяди первого российского царя.

Останки Благовещенской церкви в Покче. С 1936 года в её стенах располагалась электростанция, а в 1990 годы в неё ударила молния, начался пожар, своды рухнули, а железные купола распустились, как цветы. Но даже в сокрушённом состоянии церковь выглядит величаво.

Мёртвый источник. Расскажем вам предание, связанное с этим местом, и ответим на главный вопрос: почему мёртвая вода вовсе не значит «убивающая».

Заброшенное урочище Салтаново, от которого остались лишь каменные руины церкви Параскевы Пятницы. Рядом находится чудотворный ключик с «живой водой», которую мы с вами попробуем.

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте с интересной, но печальной историей. Сейчас он не действует, лишь можно услышать, как бьются капли с протекающей крыши. Но увидеть его стоит!

Церковь Святой Живоначальной Троицы в Вильгорте, воздвигнутая на средства местных жителей. Рядом с ней растёт древний кедр — священное дерево уральских язычников.

Церковь Рождества Христова в Искоре, разрушенная молнией. Рядом тоже раскинул свои ветви кедр, с которым связана целая история. Обязательно поговорим о ней.

Никольская церковь в Ныробе. Существует народное поверье о том, что храм чудесным образом вырос за одну ночь из земли. Эта легенда имеет вполне логичное объяснение и даже реальна!

Романовский сад. Узнаете, как семья Романовых связана с Ныробом, и посетите яму под каменной часовней Михаила Архангела — место заточения боярина Михаила Романова.

На экскурсии вы узнаете:

В чём секрет «Акулиного счастья»

Что такое Пермский звериный стиль

Почему вода в Мёртвом источнике в Покче не мёртвая, а живая

Какие есть легенды о местных церквях и холмах

Что такое чердынские клады и откуда взялось восточное серебро в Чердыни

Почему храмы и церкви, которые строили в Чердыни, не прижились, и связано ли это с местью языческих богов

Примерная программа

6:00 — Встреча участников

10:30 — Прибытие в Чердынь. Завтрак в кафе

11:10 — Посещение Чердынского краеведческого музея имени А. С. Пушкина

12:10 — Прогулка по Вятскому городищу

12:35 — Прогулка по Троицкому холму

13:10 — Посещение Воскресенского собора, подъём на колокольню

13:30 — Прогулка по Монастырскому холму, посещение Иоанно-Богословского мужского монастыря

14:00 — Обед в кафе. Покупка сувениров

15:20 — Посещение Благовещенской церкви в селе Покча и источника «мёртвой воды»

15:00 — Посещение храма Параскевы Пятницы в урочище Салтаново и часовни над святым источником «живой воды»

15:25 — Посещение церкви Троицы Живоначальной в Вильгорте

17:00 — Посещение церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Камгорте

17:35 — Посещение церкви Рождества Христова в селе Искор

18:00 — Прогулка по Ныробу, посещение Никольской церкви

23:00 — Ориентировочное время прибытия в Пермь

Кому подойдёт маршрут

Экскурсия будет интересна последователям разных религий (христианам, неоязычникам), поклонникам романов Алексея Иванова (в частности «Сердце пармы»), любителям древней архитектуры и истории России, дауншифтерам.

Организационные детали