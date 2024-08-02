Нескучные экскурсии

Найдено 12 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Перми, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По старинным улицам Перми
Пешая
52 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Мистическая Пермь
На машине
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
26 авг в 20:30
27 авг в 20:30
10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
На машине
10 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми
Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья
Начало: В центре Перми
4 сен в 08:30
5 сен в 08:30
18 500 за всё до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
14 авг в 06:00
15 авг в 06:00
35 000 за всё до 3 чел.
По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
На машине
1 отзыв
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: У памятника «Пермяк - солёные уши»
17 авг в 08:00
24 авг в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
14 авг в 06:00
15 авг в 06:00
35 000 за всё до 3 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
На машине
72 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
13 900 за всё до 3 чел.
По следам Ермака
На машине
9 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по истории Казанской Трифоновой женской пустыни
Хотите узнать, как начиналось покорение Сибири? Экскурсия по следам Ермака в Перми - это ваш шанс! Увидите монастырь и этнопарк, погрузитесь в историю
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
15 300 за всё до 3 чел.
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
16 400 за всё до 4 чел.
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком
Начало: Возле Планетария
Завтра в 12:00
12 авг в 12:00
20 000 за всё до 10 чел.
Глубинные богатства Пермского края
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
20 авг в 09:00
29 авг в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Душевная поездка в уютные городки у Камского водохранилища
Начало: На улице Ленина
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зоя
    2 августа 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня нового и интересного. Экскурсия
    читать дальше

    прошла как дружеская беседа. Иное же, ввиду длительности мероприятия нашего, было бы утомительным. Екатерина просто дарила позитив и радость! Екатерина, десерт по чердынскому рецепту мы уже приготовили из дальневосточных ягод. И запивали чаем из пермских таежных трав, которым Вы меня угостили на прощание;-) Благодарю Дмитрия за организацию поездки. Был хороший, удобный автомобиль. В программе экскурсии учтены мои пожелания по маршруту, что-то исключили, что-то добавили. Я довольна тем, что нам удалось побывать на проводимом в эти дни фестивале "Зов Пармы". Отдельное спасибо Игорю за безопасное и комфортное для пассажира вождение авто. Ребята, вы - лучшие!! Удачи в ваших начинаниях!

    Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меняБлагодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня
  • О
    Оксана
    1 августа 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Прокатились с ветерком! Прекрасные пейзажи и рассказ истории о важных сёлах по пути! Очень наглядно показывали и рассказывали! Перед путешествием совет: лечь
    читать дальше

    пораньше и взять с собой пустые бутыли (для святой воды), денюшку для покупки местных вкуснейшей черники или грибов(от сезона зависит), девчонкам длинные юбки и платки (на заход в храмы действующие), ну и самое ГЛАВНОЕ удобную обувь и закрытую одежду (если вы планируете полазить в более старых сооружений). Если вы хотите, чтоб было удобно, берите кроссовки плотные. Одно из огромнейших плюсов этого направлении из Перми, это что вы захватываете сразу несколько мест, а так же можете окунуться в атмосферу того времени. Спасибо Дмитрию, возил, рассказывал, подсказывал где лучше найти традиционные сувениры, еду края и значимые точки для фотографии! Рекомендуем! Я вместе с молодым человеком под впечатлением! Один день и полное погружение в то время! Года через 2-5, уже где-то будет нечего смотреть, так как разрушаются, а некоторые реставрируют и не увидите в быту как было до.

    Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!Прокатились с ветерком!
  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
  • Н
    Наталья
    26 февраля 2024
    По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
    Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!
    Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!Очень классная поездка!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. По старинным улицам Перми
  2. Мистическая Пермь
  3. Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
  4. Город Чердынь: руины веры
  5. По местам «Сердца пармы» с фотосессией в исторических костюмах
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каменный Город
  2. Самое главное
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Помяненный камень
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3 000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Перми на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 163 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам