читать дальше

пораньше и взять с собой пустые бутыли (для святой воды), денюшку для покупки местных вкуснейшей черники или грибов(от сезона зависит), девчонкам длинные юбки и платки (на заход в храмы действующие), ну и самое ГЛАВНОЕ удобную обувь и закрытую одежду (если вы планируете полазить в более старых сооружений). Если вы хотите, чтоб было удобно, берите кроссовки плотные. Одно из огромнейших плюсов этого направлении из Перми, это что вы захватываете сразу несколько мест, а так же можете окунуться в атмосферу того времени. Спасибо Дмитрию, возил, рассказывал, подсказывал где лучше найти традиционные сувениры, еду края и значимые точки для фотографии! Рекомендуем! Я вместе с молодым человеком под впечатлением! Один день и полное погружение в то время! Года через 2-5, уже где-то будет нечего смотреть, так как разрушаются, а некоторые реставрируют и не увидите в быту как было до.