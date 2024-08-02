4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие по улицам Перми: экскурсия с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинной Перми, исследуйте исторические уголки и узнайте уникальные истории
Начало: В сквере В.Н. Татищева у памятника В.Н. Татищеву
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши»
26 авг в 20:30
27 авг в 20:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кинематографическая экскурсия: «Сердце пармы» и история Перми
Вас ждет погружение в атмосферу фильма «Сердце пармы», уникальные природные памятники и захватывающие истории Прикамья
Начало: В центре Перми
4 сен в 08:30
5 сен в 08:30
18 500₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
14 авг в 06:00
15 авг в 06:00
35 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка «Сердце Пармы»: исторические костюмы и уральские пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив уникальные места съемок фильма «Сердце пармы» в Перми. Исторические костюмы включены
Начало: У памятника «Пермяк - солёные уши»
17 авг в 08:00
24 авг в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
14 авг в 06:00
15 авг в 06:00
35 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Кунгурская пещера - ледяное подземное царство
Погрузитесь в мир ледяных гротов и подземных озер Кунгурской пещеры, наслаждаясь историей и природой Пермского края
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по истории Казанской Трифоновой женской пустыни
Хотите узнать, как начиналось покорение Сибири? Экскурсия по следам Ермака в Перми - это ваш шанс! Увидите монастырь и этнопарк, погрузитесь в историю
20 окт в 08:00
21 окт в 08:00
15 300₽ за всё до 3 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Пермский край: путешествие на крайний запад региона
Проехать по местам Гражданской войны, посетить Парк Пермского периода и деревню старообрядцев
Начало: В районе гостиницы «Урал»
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
16 400₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка с Татищевым: обзорная экскурсия по историческому центру Перми
Увидеть город во всём многообразии и стать настоящим пермяком
Начало: Возле Планетария
Завтра в 12:00
12 авг в 12:00
20 000₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Глубинные богатства Пермского края
Увидеть горную границу Колпаки и коллекцию минералов со всего мира в музее Горнозаводска
20 авг в 09:00
29 авг в 09:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ильинский и Чермоз - центры горнозаводской цивилизации Урала
Душевная поездка в уютные городки у Камского водохранилища
Начало: На улице Ленина
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗоя2 августа 2024Благодарю Екатерину за экскурсию! Живым, человеческим языком, с любовью к своему краю рассказано много для меня нового и интересного. Экскурсия
- ООксана1 августа 2024Прокатились с ветерком! Прекрасные пейзажи и рассказ истории о важных сёлах по пути! Очень наглядно показывали и рассказывали! Перед путешествием совет: лечь
- ААлександр10 мая 2024Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
- ННаталья26 февраля 2024Очень классная поездка! Спасибо огромное Игорю за удивительный маршрут, за глубокие познания истории и за то, что создал нам отличное настроение в этот день. Рекомендуем к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Нескучные экскурсии»
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