Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»

Откройте для себя киношную столицу Перми Великой и узнайте о битвах и обрядах вогулов. Путешествие по местам съемок фильма «Сердце пармы» в Урале
Фильм "Сердце пармы" оставил яркий след в российском кинематографе, и теперь у вас есть возможность посетить места его съемок. Путешествие по предгорьям Урала откроет перед вами захватывающие виды и погрузит
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в историю 15 века.

Вы увидите киношную столицу Перми Великой, ландшафтный памятник "Каменный город", берег реки Косьва и другие значимые локации. Экскурсия доступна для всех возрастов и включает транспорт. Не упустите шанс прикоснуться к истории и природе Урала

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Погружение в атмосферу фильма
  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏞 Исторические места и события
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
Экскурсия по местам съемок фильма «Сердце пармы»
Ближайшие даты:
20
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мар
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Каменный город
  • Берег реки Косьва
  • Гора Крестовая
  • Подвесной мост над рекой Косьва

Описание экскурсии

Как в кино: «Сердце пармы» в предгорьях Урала

Логично, что фильм «Сердце пармы» снят именно в Предгорьях Урала — хотя и в 200 км от реальных мест, где разворачивались события книги. Мы отправимся в окрестности города Губаха и поселка Усьва, которые стали натурными декорациями древнего княжества. Вы увидите киношную столицу Перми Великой, поплутаете по городу чуди белоглазой, где Асыка совершал обряды вогулов, узнаете место, где разгоралась масштабная битва пермяков с московитами. В наш маршрут войдут красивейшие уголки края:

  • Ландшафтный памятник «Каменный город» в поселке Усьва: здесь снимали кадры с вогульским капищем;
  • Берег реки Косьва, где еще сохранились декорации Чердынского кремля и церкви столицы Перми Великой;
  • Гора Крестовая — уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием. Место съемки казни вогулов и впечатляющая видовая точка.
  • Подвесной мост над рекой Косьва — самый высокий в регионе. Полюбуемся скалами Ладейными и узнаем локации из сцен с татарскими селениями.

Природные красоты — в контексте истории

По пути мы, конечно, поговорим о романе А. Иванова и его экранизации. Но я обязательно посвящу вас и в историю мест, которые мы посетим: так вы лучше ощутите их энергетику и многослойное прошлое. Поговорим об уникальном «сплаве» православия и язычества на Урале, о горнозаводской цивилизации, об освоении пермских земель в 15 веке и Перми Великой. А еще затронем тему традиций и быта коренных народов Прикамья.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Kia Cerato (или аналог классом выше), есть один бустер для ребенка. Транспорт включен в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе
  • Экскурсия доступна для путешественников любого возраста и подготовки. Предполагаются небольшие пешие прогулки, но максимальная дистанция на одной локации — около 2 км.
  • Не забудьте про удобную обувь и одежду для прогулок на свежем воздухе

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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1
Валентина
21 фев 2025
Не знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто дух захватывет. Александр по дороге рассказывает историю Перми, про то, как все было на самом
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деле (если верить учебникам истории), а еще, что не спросишь, на все отвечает. Перед посещение локаций показывает короткие видео с этими местами в фильме, так что создается эффект полного погружения. Фото не передают всей красоты этих мест. Спасибо за экскурсию ❤️

Не знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто духНе знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто духНе знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто духНе знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто духНе знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто духНе знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто духНе знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто духНе знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто духНе знаю как летом, но зимой сама дорога - уже как отдельная экскурсия! Виды просто дух
Елена
3 июл 2024
Отличнейшие впечатления! Много информации в понятном изложении, возможность погрузиться в историю.
Для меня было ценно, что можно было перебивать и задавать вопросы, это была беседа, даже дискуссия временами, а не лекция. Логистика экскурсии на уровне. Александр готов принять во внимание желания туриста и готов вносить изменения и дополнения. Очень понравилось! 💚
Отличнейшие впечатления! Много информации в понятном изложении, возможность погрузиться в историю.
Наталья
30 июн 2024
Гид располагающий к себе, организованный, много знающий, современный. Даже посетили дополнительную локацию (возможно только летом). Рассказ структурированный, глубокий. Александр по требованию можем поменять акцент своего рассказа.
Машина удобная, был перекус в
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нормальной столовой, санитарные остановки. Изначально даже смогли сдвинуть время выезда вперед на час (мы живем по московскому времени). Когда предварительно мы договаривались, Александр быстро отвечал на сообщения.

Само наполнение экскурсии - бесподобное. Показалось, что мы посмотрели всё возможное в том краю. И каждое место было не похоже на другое.
Однозначно рекомендую экскурсию и гида.

А
16 фев 2024
Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день, поэтому на локациях было тихо и безлюдно, что помогло сильнее погрузиться в атмосферу.

Александр великолепный
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рассказчик, знает о своём крае, наверное, всё. Так-же рад, что понимает нас "фотолюбителей" и всегда подсказывал по интересным локациям для съёмки, за это отдельное спасибо. Если кому важно, то Александр очень аккуратный водитель, ездили по локациям без проблем)

Если вы, как и мы ехали зимой, то:
1. Обязательно утеплитесь как следует.
2. Постарайтесь подобрать ясный день, если возможно, нам очень повезло, не было ни облачка, всё идеально видно (Фото приложу)
3. Больше повербенков, если у вас телефон, как у нас дохнет на морозе) У нас был 20000mah от Xiaomi — справился отлично. Так-же можно подзаряжаться от прикуривателя в машине.

Всем рекомендую.

P.S Мы фильм "Сердце Пармы" не смотрели, но данный факт совсем не мешал наслаждаться великолепной природой)

Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,Экскурсия прошла на УРА! Зимние локации просто космос, природа необыкновенная. Мы ехали в четверг, рабочий день,
илона
3 дек 2023
Огромное спасибо Александру за насыщенный информацией и событиями тур! Узнали очень много нового! Он не ограничивается заданной темой, а очень подробно отвечает на все вопросы, фактически получается тур в туре. Высочайший профессионализм, масса позитива. Обязательно вернёмся!
Е
21 ноя 2023
Доброго всем дня. Лично для нас экскурсия была замечательная. Александр не давал нам скучать. На протяжении всей экскурсии рассказывал про свой край. Места где побывали завораживают своей красотой. Однозначно рекомендую и экскурсию и гида. Если еще будем в Перми обязательно запланируем и другие экскурсии у Александра. Спасибо ему огромное за мини путешествие.
Доброго всем дня. Лично для нас экскурсия была замечательная. Александр не давал нам скучать. На протяженииДоброго всем дня. Лично для нас экскурсия была замечательная. Александр не давал нам скучать. На протяженииДоброго всем дня. Лично для нас экскурсия была замечательная. Александр не давал нам скучать. На протяженииДоброго всем дня. Лично для нас экскурсия была замечательная. Александр не давал нам скучать. На протяженииДоброго всем дня. Лично для нас экскурсия была замечательная. Александр не давал нам скучать. На протяжении
С
17 ноя 2023
Интересный рассказ, исчерпывающие ответы на все вопросы. Отличные локации и маршруты, пешком ходить немного.
Интересный рассказ, исчерпывающие ответы на все вопросы. Отличные локации и маршруты, пешком ходить немного.Интересный рассказ, исчерпывающие ответы на все вопросы. Отличные локации и маршруты, пешком ходить немного.Интересный рассказ, исчерпывающие ответы на все вопросы. Отличные локации и маршруты, пешком ходить немного.Интересный рассказ, исчерпывающие ответы на все вопросы. Отличные локации и маршруты, пешком ходить немного.
А
28 окт 2023
Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.
Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.Экскурсия очень понравилась, хоть мы и сами из Перми, но благодаря гиду Александру узнали и увидели превосходные места.
Екатерина
25 окт 2023
Экскурсия - топ! Александр восхитительно рассказывает, он просто кладезь информации. Весь маршрут отлично продуман, структурирован. Однозначно всем рекомендую!
Г
13 авг 2023
Все совпало на ура! Шикарный гид с интересной информацией, красивые места, отличная погода!
Г
14 мая 2023
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод очень грамотно использовал виде материал, был эрудирован вопросах касающихся темы экскурсии. Большое спасибо за экскурсию. Впредь будем использовать экскурсии этого туроператора. С уважением Г. И.

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