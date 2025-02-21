Фильм "Сердце пармы" оставил яркий след в российском кинематографе, и теперь у вас есть возможность посетить места его съемок. Путешествие по предгорьям Урала откроет перед вами захватывающие виды и погрузит

в историю 15 века. Вы увидите киношную столицу Перми Великой, ландшафтный памятник "Каменный город", берег реки Косьва и другие значимые локации. Экскурсия доступна для всех возрастов и включает транспорт. Не упустите шанс прикоснуться к истории и природе Урала

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Как в кино: «Сердце пармы» в предгорьях Урала

Логично, что фильм «Сердце пармы» снят именно в Предгорьях Урала — хотя и в 200 км от реальных мест, где разворачивались события книги. Мы отправимся в окрестности города Губаха и поселка Усьва, которые стали натурными декорациями древнего княжества. Вы увидите киношную столицу Перми Великой, поплутаете по городу чуди белоглазой, где Асыка совершал обряды вогулов, узнаете место, где разгоралась масштабная битва пермяков с московитами. В наш маршрут войдут красивейшие уголки края:

Ландшафтный памятник «Каменный город» в поселке Усьва: здесь снимали кадры с вогульским капищем;

в поселке Усьва: здесь снимали кадры с вогульским капищем; Берег реки Косьва , где еще сохранились декорации Чердынского кремля и церкви столицы Перми Великой;

, где еще сохранились декорации Чердынского кремля и церкви столицы Перми Великой; Гора Крестовая — уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием. Место съемки казни вогулов и впечатляющая видовая точка.

— уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием. Место съемки казни вогулов и впечатляющая видовая точка. Подвесной мост над рекой Косьва — самый высокий в регионе. Полюбуемся скалами Ладейными и узнаем локации из сцен с татарскими селениями.

Природные красоты — в контексте истории

По пути мы, конечно, поговорим о романе А. Иванова и его экранизации. Но я обязательно посвящу вас и в историю мест, которые мы посетим: так вы лучше ощутите их энергетику и многослойное прошлое. Поговорим об уникальном «сплаве» православия и язычества на Урале, о горнозаводской цивилизации, об освоении пермских земель в 15 веке и Перми Великой. А еще затронем тему традиций и быта коренных народов Прикамья.

Организационные детали