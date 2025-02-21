5 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Погружение в атмосферу фильма
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🏞 Исторические места и события
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Каменный город
- Берег реки Косьва
- Гора Крестовая
- Подвесной мост над рекой Косьва
Описание экскурсии
Как в кино: «Сердце пармы» в предгорьях Урала
Логично, что фильм «Сердце пармы» снят именно в Предгорьях Урала — хотя и в 200 км от реальных мест, где разворачивались события книги. Мы отправимся в окрестности города Губаха и поселка Усьва, которые стали натурными декорациями древнего княжества. Вы увидите киношную столицу Перми Великой, поплутаете по городу чуди белоглазой, где Асыка совершал обряды вогулов, узнаете место, где разгоралась масштабная битва пермяков с московитами. В наш маршрут войдут красивейшие уголки края:
- Ландшафтный памятник «Каменный город» в поселке Усьва: здесь снимали кадры с вогульским капищем;
- Берег реки Косьва, где еще сохранились декорации Чердынского кремля и церкви столицы Перми Великой;
- Гора Крестовая — уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием. Место съемки казни вогулов и впечатляющая видовая точка.
- Подвесной мост над рекой Косьва — самый высокий в регионе. Полюбуемся скалами Ладейными и узнаем локации из сцен с татарскими селениями.
Природные красоты — в контексте истории
По пути мы, конечно, поговорим о романе А. Иванова и его экранизации. Но я обязательно посвящу вас и в историю мест, которые мы посетим: так вы лучше ощутите их энергетику и многослойное прошлое. Поговорим об уникальном «сплаве» православия и язычества на Урале, о горнозаводской цивилизации, об освоении пермских земель в 15 веке и Перми Великой. А еще затронем тему традиций и быта коренных народов Прикамья.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле Kia Cerato (или аналог классом выше), есть один бустер для ребенка. Транспорт включен в стоимость экскурсии.
- Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе
- Экскурсия доступна для путешественников любого возраста и подготовки. Предполагаются небольшие пешие прогулки, но максимальная дистанция на одной локации — около 2 км.
- Не забудьте про удобную обувь и одежду для прогулок на свежем воздухе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Для меня было ценно, что можно было перебивать и задавать вопросы, это была беседа, даже дискуссия временами, а не лекция. Логистика экскурсии на уровне. Александр готов принять во внимание желания туриста и готов вносить изменения и дополнения. Очень понравилось! 💚
Машина удобная, был перекус в
Александр великолепный