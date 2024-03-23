На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
Индивидуальный тур в Перми

Совершить лёгкие прогулки по сказочной тайге, подняться на горы и увидеть рассвет и закат с вершин

Приглашаем провести выходные, любуясь красивыми природными достопримечательностями Пермского края. Мы встретим рассвет на Усьвинских столбах, а закат — на горе Полюд. Совместим лёгкие прогулки по тайге и восхождения на горы, прокатимся на снегоходе.

Вы увидите Каменный город и горы Ветлан и Крестовую, ленты рек Вишера и Усьва, места съёмок фильма «Сердце пармы», попробуете местную кухню. А мы покажем, где сделать лучшие кадры и позаботимся о вашем комфорте.
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
Ближайшие даты:
23
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

МЫ ВЫДАЕМ:

Летом и межсезонье — дождевики на случай непогоды, трекинговые палки (по желанию)
Зимой — тёплые бахилы, которые надеваются поверх ботинок и налобные фонарики для прогулок по ночному лесу

КАК ОДЕТЬСЯ?

Лето — спортивные кроссовки с твердой подошвой, толстовка

Межсезонье — любые ботинки для туризма с «цепкой» подошвой, тёплые носки, толстовка, мембранная куртка или лёгкий пуховик, перчатки, шапка, бандана.

Зима:

Обувь — зимние высокие ботинки или дутики с «цепкой» подошвой. Не подойдёт обувь из кожи и сапоги ЭВА. Чтобы защитить ноги от попадания снега, обувь должна быть высокой, а штаны натягиваться сверху. Идеально подходят горнолыжные штаны со снежной юбкой.

Куртка — длинная непродуваемая куртка или пуховик, парка, горнолыжный костюм. Не подойдёт одежда из кожи, шуба.

Утепляющий слой — термобельё для средней или высокой активности без высокого содержания шерсти или водолазка со штанами.

Штаны — горнолыжные или брюки с утепляющим слоем

Дополнительно:
— непродуваемая шапка или куртка с капюшоном
— толстовка
— не продуваемые варежки и перчатки
— бандана (Бафф — защищает горло, нос и уши от ветра и холода) или шарф
— возьмите дополнительную футболку и лёгкие штаны, чтобы переодеться в отеле

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Рюкзак (объёмом 10-20 литров) куда поместится 1 литровая бутылка с любимым напитком или термос с чаем

Сменную одежду для отеля

Power bank c проводами

Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа

Репеленты, средство от клещей (май — август)

Деньги (везде работают карты, есть перевод)

Программа тура по дням

1 день

Усьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в Красновишерске

В 04:00-05:30 встретим вас в аэропорту или у любого отеля Перми и отправимся в путешествие. По пути остановимся на завтрак в кафе.

Первой локацией, которую мы посетим, станут Усьвинские столбы — каменная гряда до 120 метров высотой вдоль реки Усьва. Прокатимся с ветерком на снегоходе в обе стороны. Вы полюбуетесь скалами снизу, а затем поднимемся на вершину, откуда открывается живописная панорама. По дороге заглянем на стоянку древних людей — грот Столбовой — и сфотографируемся на фоне знаменитой и впечатляющей размерами скалы Чёртов палец.

После вас ждёт лёгкая 5-километровая прогулка по лабиринтам Каменного города — скального массива, где миллионы лет назад была дельта реки — на камнях всё ещё можно найти следы окаменелостей. Исследуем расщелины и насладимся видами уральских лесов. Прогуляемся по месту съёмок фильма «Сердце пармы». С самыми отважными поднимемся на камень Черепаха.

Пообедав в столовой домашней кухней, познакомимся с достопримечательностями в Губахе. Вы увидите самый длинный подвесной мост Пермского края, декорации к фильму «Сердце пармы» — крепостную стену, церковь и другие постройки- и гору Крестовая с видом на вечерний город или скалу Ладейная.

К вечеру приедем в Красновишерск, поужинаем в лучшем месте города и в 21:00-23:00 разместимся в уютном отеле. Если останутся силы и время, перед сном прогуляемся по городу.

Усьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в КрасновишерскеУсьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в Красновишерске
2 день

Гора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в Пермь

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся к одной из самых популярных природных достопримечательностей Пермского края — скале Большой Ветлан. Прогуляемся по тропе через берёзовую рощу (весь путь туда и обратно — 7 км, 3 часа не спеша). На вершине устроим небольшой привал, пофотографируемся и выпьем горячего чая. Полюбуемся лентой реки Вишера, россыпью рукотворных островков и горой Полюд.

После вас ждёт поездка на снегоходе (12 км туда-обратно) до вершины горы Полюд или до подстанции (зависит от состояния снегоходной трассы), откуда прогуляемся около 40 минут через сказочный зимний лес. С высоты 527 метра посмотрим на Ветлан и Помяненный камень. На востоке увидим город Чердынь — некогда столицу княжества Пермь Великая.

Поужинаем в кафе в Красновишерске и поедем обратно в Пермь, куда прибудем около 01:00–02:00 (ночь с воскресенья на понедельник).

Гора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в ПермьГора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в ПермьГора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в ПермьГора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в ПермьГора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в ПермьГора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в ПермьГора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в ПермьГора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в ПермьГора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в Пермь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, отель), 04:00-05:30
Завершение: Пермь, в 01:00-02:00 (ночь с воскресенья на понедельник)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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