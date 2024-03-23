Совершить лёгкие прогулки по сказочной тайге, подняться на горы и увидеть рассвет и закат с вершин
Вы увидите Каменный город и горы Ветлан и Крестовую, ленты рек Вишера и Усьва, места съёмок фильма «Сердце пармы», попробуете местную кухню. А мы покажем, где сделать лучшие кадры и позаботимся о вашем комфорте.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Описание
Организационные детали
МЫ ВЫДАЕМ:
Летом и межсезонье — дождевики на случай непогоды, трекинговые палки (по желанию)
Зимой — тёплые бахилы, которые надеваются поверх ботинок и налобные фонарики для прогулок по ночному лесу
КАК ОДЕТЬСЯ?
Лето — спортивные кроссовки с твердой подошвой, толстовка
Межсезонье — любые ботинки для туризма с «цепкой» подошвой, тёплые носки, толстовка, мембранная куртка или лёгкий пуховик, перчатки, шапка, бандана.
Зима:
Обувь — зимние высокие ботинки или дутики с «цепкой» подошвой. Не подойдёт обувь из кожи и сапоги ЭВА. Чтобы защитить ноги от попадания снега, обувь должна быть высокой, а штаны натягиваться сверху. Идеально подходят горнолыжные штаны со снежной юбкой.
Куртка — длинная непродуваемая куртка или пуховик, парка, горнолыжный костюм. Не подойдёт одежда из кожи, шуба.
Утепляющий слой — термобельё для средней или высокой активности без высокого содержания шерсти или водолазка со штанами.
Штаны — горнолыжные или брюки с утепляющим слоем
Дополнительно:
— непродуваемая шапка или куртка с капюшоном
— толстовка
— не продуваемые варежки и перчатки
— бандана (Бафф — защищает горло, нос и уши от ветра и холода) или шарф
— возьмите дополнительную футболку и лёгкие штаны, чтобы переодеться в отеле
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
Рюкзак (объёмом 10-20 литров) куда поместится 1 литровая бутылка с любимым напитком или термос с чаем
Сменную одежду для отеля
Power bank c проводами
Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа
Репеленты, средство от клещей (май — август)
Деньги (везде работают карты, есть перевод)
Программа тура по дням
Усьвинские столбы и Каменный город, достопримечательности Губахи и размещение в Красновишерске
В 04:00-05:30 встретим вас в аэропорту или у любого отеля Перми и отправимся в путешествие. По пути остановимся на завтрак в кафе.
Первой локацией, которую мы посетим, станут Усьвинские столбы — каменная гряда до 120 метров высотой вдоль реки Усьва. Прокатимся с ветерком на снегоходе в обе стороны. Вы полюбуетесь скалами снизу, а затем поднимемся на вершину, откуда открывается живописная панорама. По дороге заглянем на стоянку древних людей — грот Столбовой — и сфотографируемся на фоне знаменитой и впечатляющей размерами скалы Чёртов палец.
После вас ждёт лёгкая 5-километровая прогулка по лабиринтам Каменного города — скального массива, где миллионы лет назад была дельта реки — на камнях всё ещё можно найти следы окаменелостей. Исследуем расщелины и насладимся видами уральских лесов. Прогуляемся по месту съёмок фильма «Сердце пармы». С самыми отважными поднимемся на камень Черепаха.
Пообедав в столовой домашней кухней, познакомимся с достопримечательностями в Губахе. Вы увидите самый длинный подвесной мост Пермского края, декорации к фильму «Сердце пармы» — крепостную стену, церковь и другие постройки- и гору Крестовая с видом на вечерний город или скалу Ладейная.
К вечеру приедем в Красновишерск, поужинаем в лучшем месте города и в 21:00-23:00 разместимся в уютном отеле. Если останутся силы и время, перед сном прогуляемся по городу.
Гора Полюд, скала Большой Ветлан, река Вишера, возвращение в Пермь
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся к одной из самых популярных природных достопримечательностей Пермского края — скале Большой Ветлан. Прогуляемся по тропе через берёзовую рощу (весь путь туда и обратно — 7 км, 3 часа не спеша). На вершине устроим небольшой привал, пофотографируемся и выпьем горячего чая. Полюбуемся лентой реки Вишера, россыпью рукотворных островков и горой Полюд.
После вас ждёт поездка на снегоходе (12 км туда-обратно) до вершины горы Полюд или до подстанции (зависит от состояния снегоходной трассы), откуда прогуляемся около 40 минут через сказочный зимний лес. С высоты 527 метра посмотрим на Ветлан и Помяненный камень. На востоке увидим город Чердынь — некогда столицу княжества Пермь Великая.
Поужинаем в кафе в Красновишерске и поедем обратно в Пермь, куда прибудем около 01:00–02:00 (ночь с воскресенья на понедельник).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пермь, любое удобное вам место (аэропорт, вокзал, отель), 04:00-05:30Завершение: Пермь, в 01:00-02:00 (ночь с воскресенья на понедельник)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.