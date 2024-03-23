Приглашаем провести выходные, любуясь красивыми природными достопримечательностями Пермского края. Мы встретим рассвет на Усьвинских столбах, а закат — на горе Полюд. Совместим лёгкие прогулки по тайге и восхождения на горы, прокатимся на снегоходе. Вы увидите Каменный город и горы Ветлан и Крестовую, ленты рек Вишера и Усьва, места съёмок фильма «Сердце пармы», попробуете местную кухню. А мы покажем, где сделать лучшие кадры и позаботимся о вашем комфорте.

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Ваш представитель в Перми

Юра Ваш представитель в Перми

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

МЫ ВЫДАЕМ:

Летом и межсезонье — дождевики на случай непогоды, трекинговые палки (по желанию)

Зимой — тёплые бахилы, которые надеваются поверх ботинок и налобные фонарики для прогулок по ночному лесу

КАК ОДЕТЬСЯ?

Лето — спортивные кроссовки с твердой подошвой, толстовка

Межсезонье — любые ботинки для туризма с «цепкой» подошвой, тёплые носки, толстовка, мембранная куртка или лёгкий пуховик, перчатки, шапка, бандана.

Зима:

Обувь — зимние высокие ботинки или дутики с «цепкой» подошвой. Не подойдёт обувь из кожи и сапоги ЭВА. Чтобы защитить ноги от попадания снега, обувь должна быть высокой, а штаны натягиваться сверху. Идеально подходят горнолыжные штаны со снежной юбкой.

Куртка — длинная непродуваемая куртка или пуховик, парка, горнолыжный костюм. Не подойдёт одежда из кожи, шуба.

Утепляющий слой — термобельё для средней или высокой активности без высокого содержания шерсти или водолазка со штанами.

Штаны — горнолыжные или брюки с утепляющим слоем

Дополнительно:

— непродуваемая шапка или куртка с капюшоном

— толстовка

— не продуваемые варежки и перчатки

— бандана (Бафф — защищает горло, нос и уши от ветра и холода) или шарф

— возьмите дополнительную футболку и лёгкие штаны, чтобы переодеться в отеле

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Рюкзак (объёмом 10-20 литров) куда поместится 1 литровая бутылка с любимым напитком или термос с чаем

Сменную одежду для отеля

Power bank c проводами

Полотенце, одноразовые тапочки, средства личной гигиены, гель для душа

Репеленты, средство от клещей (май — август)

Деньги (везде работают карты, есть перевод)