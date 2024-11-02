Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк солёные уши»
«🌃 Экскурсия проходит в вечернее, сумеречное время»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«Если вы хотите увидеть закат с вершины Полюда, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь»
Завтра в 04:30
26 апр в 04:30
28 900 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Стрелка: от зари до заката
Прогуляться по одному из самых живописных мест Перми и насладиться тишиной
«По желанию берите с собой плед и перекус, чтобы посидеть, отдохнуть, встретить рассвет или проводить закат»
Завтра в 07:30
26 апр в 07:30
4500 ₽
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина2 ноября 2024Очень необычная и интересная экскурсия, полная тайн и мистических впечатлений. Холод не помеха. Татьяна - отличный организатор и водитель, интересный рассказчик
- ККсения3 сентября 2024Это был мой второй день с тем же организатором и гидом. Запоминающийся, впечатляющий, красивый. Мне особенно полюбились путь по реке
- ММила26 августа 2024Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда и Ветлана просто захватывающий!
- ААнна28 июля 2024Огромное спасибо Юре и его команде за великолепный, яркий, впечатляющий маршрут. Невероятная природа, красивейшие локации, интересные места. Спасибо, что подарили такие эмоции. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!
- ЛЛюдмила11 июня 2024Взяли экскурсию в день приезда в Пермь, ничего не видя и не зная о городе, корме общей информации,впечатления Самые лучшие,
- ЕЕлена5 мая 2024Татьяна спасибо, все супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Вечерние»
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