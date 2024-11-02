Вечерние экскурсии Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Перми, цены от 4500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Мистическая Пермь
На машине
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистическая Пермь
Услышать правдивые местные страшилки и взглянуть на прошлое города с неожиданного ракурса
Начало: У памятника «Пермяк солёные уши»
«🌃 Экскурсия проходит в вечернее, сумеречное время»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
На машине
На снегоходах
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«Если вы хотите увидеть закат с вершины Полюда, напишите об этом при заказе, скорректируем время выезда и возвращения в Пермь»
Завтра в 04:30
26 апр в 04:30
28 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мыс Стрелка: от зари до заката
На машине
3.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Стрелка: от зари до заката
Прогуляться по одному из самых живописных мест Перми и насладиться тишиной
«По желанию берите с собой плед и перекус, чтобы посидеть, отдохнуть, встретить рассвет или проводить закат»
Завтра в 07:30
26 апр в 07:30
4500 ₽5000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 ноября 2024
    Мистическая Пермь
    Очень необычная и интересная экскурсия, полная тайн и мистических впечатлений. Холод не помеха. Татьяна - отличный организатор и водитель, интересный рассказчик
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    и просто очень дружелюбный человек с юмором. Все было на одном дыхании, ещё и вечерним городом полюбовались. Так что вечернее приключение удалось! Спасибо Татьяне. Рекомендуем однозначно.

  • К
    Ксения
    3 сентября 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Это был мой второй день с тем же организатором и гидом. Запоминающийся, впечатляющий, красивый. Мне особенно полюбились путь по реке
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    к Говорливому камню и Чердынь. С горы Полюд открывается замечательный панорамный обзор на все 360 градусов - лесное раздолье. Знаменательное событие - поездка на болотоходе. Не знаю, приведётся ли мне где ещё встретиться с этой машиной, но знакомство состоялось. Спасибо всем, кто придумал и устроил для меня такой выходной, помог ему состояться (водителю и лодочнику), но особенно моему гиду - Антону!

  • М
    Мила
    26 августа 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда и Ветлана просто захватывающий!
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    Очень понравился маршрут к Малому Ветлану через тайгу, где можно было насладиться тишиной и природой без других туристов 😄 После такой экскурсии поивезем домой только положительные впечатления и эмоции и, конечно, великолепные фотографии ☺️ Спасибо вашей команде за классных гидов, индивидуальный подход к каждому гостю и новые незабываемые впечатления ❤️

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  • А
    Анна
    28 июля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Огромное спасибо Юре и его команде за великолепный, яркий, впечатляющий маршрут. Невероятная природа, красивейшие локации, интересные места. Спасибо, что подарили такие эмоции. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!
  • Л
    Людмила
    11 июня 2024
    Мистическая Пермь
    Взяли экскурсию в день приезда в Пермь, ничего не видя и не зная о городе, корме общей информации,впечатления Самые лучшие,
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    экскурсия "оформлена" замечательно: есть возможность и побояться и посмеяться, Татьяна замечательно держит интригу и очень хорошо рассказывает соединяя исторические факты и легенды.

  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Мистическая Пермь
    Татьяна спасибо, все супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мистическая Пермь
  2. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  3. Мыс Стрелка: от зари до заката
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Арт-объект «Счастье не за горами»
  4. Каменный Город
  5. Кунгурская пещера
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Мешкова
Сколько стоит экскурсия по Перми в апреле 2025
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