11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город
Откройте для себя уникальные природные объекты Пермского края. Вдохновляющие виды и интересные истории сделают ваш день незабываемым
Начало: Место проживания в г. Перми
«Добраться до них от парковки можно разными способами: пешком по лесной тропе, на лодке летом или на снегоходе зимой»
Завтра в 09:00
10 ноя в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«Заказываем заброску на снегоходе на Большой Ветлан и возвращение обратно»
Завтра в 04:30
9 ноя в 04:30
26 900₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К Усьвинским столбам - на снегоходах
С комфортом добраться из Перми до лучших достопримечательностей Губахи
Начало: В городе Пермь
«Катание на снегоходахВместо прогулки по реке и треккинга вы доберётесь до вершины Усьвинских столбов на снегоходах»
10 ноя в 06:00
11 ноя в 06:00
37 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 октября 2024Выбрали с подругой экскурсию Александра и не пожалели. Александр - великолепный рассказчик, внимательный гид и отличный водитель. Всю дорогу рассказывал
- ЕЕкатерина7 октября 2024Остались очень довольны экскурсией! Масса положительных эмоций, яркие впечатления и интересные рассказы об истории Пермского края!
- ММарина5 октября 2024Александр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешком поднимались в гору к
- ККсения3 сентября 2024Это был мой второй день с тем же организатором и гидом. Запоминающийся, впечатляющий, красивый. Мне особенно полюбились путь по реке
- ММила26 августа 2024Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда и Ветлана просто захватывающий!
- ААнна28 июля 2024Огромное спасибо Юре и его команде за великолепный, яркий, впечатляющий маршрут. Невероятная природа, красивейшие локации, интересные места. Спасибо, что подарили такие эмоции. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На снегоходах»
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