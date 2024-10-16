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столбу Чертов палец. Александр всю дорогу не замолкал. О чем только ни рассказал! Отвечал на все вопросы, даже не касающиеся экскурсии. Очень интересный собеседник. Вытерпел "ворчание" моего мужа (мы люди возрастные), очень бережно относился к нам. Взял для нас палки, для подъёма в гору. А красота, которую нам показал Александр не поддается описанию. Дух захватывало от открывающихся видов. А чистым воздухом хотелось надышаться на всю оставшуюся жизнь. На реке Усьва нас уже ждала лодка. Искусный лодочник с ветерком довёз до горы. Второй локацией был каменный город. Ещё то творение природы. Очень довольны экскурсией. Мои знакомые говорят, что не могли предположить, сколько красивых мест в Пермском крае. Спасибо за впечатления. Приехали в отель в 19 часов усталые, но довольные.