Туры и экскурсии на снегоходах в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «На снегоходах» в Перми, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
На машине
На снегоходах
92 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город
Откройте для себя уникальные природные объекты Пермского края. Вдохновляющие виды и интересные истории сделают ваш день незабываемым
Начало: Место проживания в г. Перми
«Добраться до них от парковки можно разными способами: пешком по лесной тропе, на лодке летом или на снегоходе зимой»
Завтра в 09:00
10 ноя в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
На машине
На снегоходах
19 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по сокровищам Пермского края: Гора Полюд и скала Ветлан
Впечатляющее путешествие по Пермскому краю с посещением его живописных уголков и исторических мест
«Заказываем заброску на снегоходе на Большой Ветлан и возвращение обратно»
Завтра в 04:30
9 ноя в 04:30
26 900 за всё до 3 чел.
К Усьвинским столбам - на снегоходах
На машине
На снегоходах
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
К Усьвинским столбам - на снегоходах
С комфортом добраться из Перми до лучших достопримечательностей Губахи
Начало: В городе Пермь
«Катание на снегоходахВместо прогулки по реке и треккинга вы доберётесь до вершины Усьвинских столбов на снегоходах»
10 ноя в 06:00
11 ноя в 06:00
37 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 октября 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Выбрали с подругой экскурсию Александра и не пожалели. Александр - великолепный рассказчик, внимательный гид и отличный водитель. Всю дорогу рассказывал
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    об истории Пермского края, отвечал на все вопросы, был готов отклониться/углубиться, если нас интересовала какая-то тема. У нас была экскурсия в Каменный город и Усьвинские столбы. Мы попросили включить в маршрут музей Пермь-36. Александр согласился и провел нам в музее отличную экскурсию. Так что у нас вышел маршрут "два в одном" за небольшую доплату. Огромное спасибо Александру за интереснейшие рассказы и незабываемые впечатления!

  • Е
    Екатерина
    7 октября 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Остались очень довольны экскурсией! Масса положительных эмоций, яркие впечатления и интересные рассказы об истории Пермского края!
    Остались очень довольны экскурсией! Масса положительных эмоций, яркие впечатления и интересные рассказы об истории Пермского края!Остались очень довольны экскурсией! Масса положительных эмоций, яркие впечатления и интересные рассказы об истории Пермского края!Остались очень довольны экскурсией! Масса положительных эмоций, яркие впечатления и интересные рассказы об истории Пермского края!Остались очень довольны экскурсией! Масса положительных эмоций, яркие впечатления и интересные рассказы об истории Пермского края!
  • М
    Марина
    5 октября 2024
    Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
    Александр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешком поднимались в гору к
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    столбу Чертов палец. Александр всю дорогу не замолкал. О чем только ни рассказал! Отвечал на все вопросы, даже не касающиеся экскурсии. Очень интересный собеседник. Вытерпел "ворчание" моего мужа (мы люди возрастные), очень бережно относился к нам. Взял для нас палки, для подъёма в гору. А красота, которую нам показал Александр не поддается описанию. Дух захватывало от открывающихся видов. А чистым воздухом хотелось надышаться на всю оставшуюся жизнь. На реке Усьва нас уже ждала лодка. Искусный лодочник с ветерком довёз до горы. Второй локацией был каменный город. Ещё то творение природы. Очень довольны экскурсией. Мои знакомые говорят, что не могли предположить, сколько красивых мест в Пермском крае. Спасибо за впечатления. Приехали в отель в 19 часов усталые, но довольные.

    Александр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешкомАлександр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешкомАлександр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешкомАлександр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешкомАлександр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешкомАлександр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешкомАлександр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешкомАлександр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешкомАлександр провел нам с мужем очень длительную экскурсию. Ехали далеко на машине, на лодке. Затем пешком
  • К
    Ксения
    3 сентября 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Это был мой второй день с тем же организатором и гидом. Запоминающийся, впечатляющий, красивый. Мне особенно полюбились путь по реке
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    к Говорливому камню и Чердынь. С горы Полюд открывается замечательный панорамный обзор на все 360 градусов - лесное раздолье. Знаменательное событие - поездка на болотоходе. Не знаю, приведётся ли мне где ещё встретиться с этой машиной, но знакомство состоялось. Спасибо всем, кто придумал и устроил для меня такой выходной, помог ему состояться (водителю и лодочнику), но особенно моему гиду - Антону!

  • М
    Мила
    26 августа 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда и Ветлана просто захватывающий!
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    Очень понравился маршрут к Малому Ветлану через тайгу, где можно было насладиться тишиной и природой без других туристов 😄 После такой экскурсии поивезем домой только положительные впечатления и эмоции и, конечно, великолепные фотографии ☺️ Спасибо вашей команде за классных гидов, индивидуальный подход к каждому гостю и новые незабываемые впечатления ❤️

    Наше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с ПолюдаНаше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с ПолюдаНаше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с ПолюдаНаше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с ПолюдаНаше путешествие длилось почти сутки. За это время мы посетили потрясающе красивые места. Вид с Полюда
  • А
    Анна
    28 июля 2024
    4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
    Огромное спасибо Юре и его команде за великолепный, яркий, впечатляющий маршрут. Невероятная природа, красивейшие локации, интересные места. Спасибо, что подарили такие эмоции. И отдельное спасибо за потрясающие фотографии!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На снегоходах»

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  1. Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
  2. 4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
  3. К Усьвинским столбам - на снегоходах
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  5. Кунгурская пещера
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Набережная
  9. Дом Грибушина
  10. Дом Мешкова
Сколько стоит экскурсия по Перми в ноябре 2024
Сейчас в Перми в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 экскурсии от 18 000 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год на снегоходах, 116 ⭐ отзывов, цены от 18000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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