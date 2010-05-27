Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Новогодняя Пермь или «ПО ЁЛКАМ»

Новогодняя Пермь или «ПО ЁЛКАМ»
Новогодняя Пермь или «ПО ЁЛКАМ»
Новогодняя Пермь или «ПО ЁЛКАМ»
Новогодняя Пермь или «ПО ЁЛКАМ»
Новогодняя Пермь или «ПО ЁЛКАМ»
Новогодняя Пермь или «ПО ЁЛКАМ»
Интерактивная новогодняя экскурсия по вечернему городу! Мы побываем у самых красивых Ёлок Перми и увидим всю её красоту. Во время экскурсии узнаем - как появилась в России Первая Ель и почему в Новый год нужно обязательно съесть мандарин. А также услышим множество легенд и исторических фактов о городе, загадаем желания. Но прежде, чем загадать желание, у каждой Ёлки мы будем проходить веселое Новогоднее испытание и, конечно, в конце экскурсии вас поздравит настоящий ДЕД МОРОЗ!

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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