Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Интерактивная новогодняя экскурсия по вечернему городу! Мы побываем у самых красивых Ёлок Перми и увидим всю её красоту. Во время экскурсии узнаем - как появилась в России Первая Ель и почему в Новый год нужно обязательно съесть мандарин. А также услышим множество легенд и исторических фактов о городе, загадаем желания. Но прежде, чем загадать желание, у каждой Ёлки мы будем проходить веселое Новогоднее испытание и, конечно, в конце экскурсии вас поздравит настоящий ДЕД МОРОЗ!
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г Пермь, ул Белинского, д 31, кв 81
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Перми
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