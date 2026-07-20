Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Экскурсия по парку памяти — Егошихинскому некрополю, маршрут которой пройдет по кладбищу с его памятниками и надгробиями, даст возможность понять и осмыслить историю г. Перми, на которой отразилась история нашей страны. Завершится прогулка в стенах Всехсвятского храма, на колокольню которого мы обязательно поднимемся.
Описание экскурсииИстория города в зеркале времени По дороге к храму, при знакомстве с памятниками и надгробиями кладбища, у вас появится возможность понять и осмыслить историю нашего города, на которой отразилась история нашей страны. Скорбь и слава: лица кладбища Экскурсанты увидят воинское кладбище с памятником «Скорбящей матери», Успенский собор, могилу «проклятой дочери», саркофаг майора Теплова, захоронение врача Серебренникова, общую могилу жертв «Красного террора» и другие знаковые места. Завершится знакомство под сводами пещерного храма — в фамильном склепе Смышляевых. Легенды под куполом Эпилог прогулки — подъем на колокольню храма Всех святых и экскурсия, которую проведет священнослужитель храма отец Алексей. Услышим множество легенд и исторических фактов о городе, загадаем желания. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По воскресеньям в 13-00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Егошихинский некрополь (знаковые надгробия)
- Храм Успения Божией матери
- Храм Всех Святых
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Пожертвования храму
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
Завершение: Г. Пермь, ул. Тихая, 23
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 13-00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Потрясающе! Знакомство с Пермью надо начинать с этой экскурсии. Экскурсовод Юлия БОЛЬШАЯ умничка! Столько интересного поведала об этом месте! Теперь пойдем по центральным улицам, чтобы познакомиться с домами и местами, где жили покоящиеся здесь люди. Спасибо огромное за насыщенный рассказ о истории города и его людях!
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Н
Всё очень понравилось! Даже не ожидала, что обзорная экскурсия по Перми окажется такой интересной и живой) Было познавательно, легко и с отличной атмосферой. Пермь приятно удивила — город классный, экскурсия однозначно топ!
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М
Всё было потрясающе, не думал, что обзорная экскурсия может быть такой классной) Очень познавательно, плюс нам повезло с погодой. Пермь - классная, экскурсия - топ.
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К
Много раз гуляла по этому кладбищу,но некоторые места и могилы увидела на этой экскурсии впервые. Спасибо Юлии,очень профессиональному гиду,которая показала нам некрополь с другой стороны.
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Е
Отличная, очень познавательная экскурсия. Гид Юля супер. Советую
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Т
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