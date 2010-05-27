Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Интерактивная новогодняя экскурсия по вечернему городу! Мы побываем у самых красивых Ёлок Перми и увидим всю её красоту. Во время экскурсии узнаем - как появилась в России Первая Ель и почему в Новый год нужно обязательно съесть мандарин. А также услышим множество легенд и исторических фактов о городе, загадаем желания. Но прежде, чем загадать желание, у каждой Ёлки мы будем проходить веселое Новогоднее испытание и, конечно, в конце экскурсии вас поздравит настоящий ДЕД МОРОЗ!