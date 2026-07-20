Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по парку памяти — Егошихинскому некрополю, маршрут которой пройдет по кладбищу с его памятниками и надгробиями, даст возможность понять и осмыслить историю г. Перми, на которой отразилась история нашей страны. Завершится прогулка в стенах Всехсвятского храма, на колокольню которого мы обязательно поднимемся. 5 8 отзывов

Татьяна Ваш гид в Перми Задать вопрос Групповая экскурсия 1200 ₽ за человека 5 8 отзывов 2 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии История города в зеркале времени По дороге к храму, при знакомстве с памятниками и надгробиями кладбища, у вас появится возможность понять и осмыслить историю нашего города, на которой отразилась история нашей страны. Скорбь и слава: лица кладбища Экскурсанты увидят воинское кладбище с памятником «Скорбящей матери», Успенский собор, могилу «проклятой дочери», саркофаг майора Теплова, захоронение врача Серебренникова, общую могилу жертв «Красного террора» и другие знаковые места. Завершится знакомство под сводами пещерного храма — в фамильном склепе Смышляевых. Легенды под куполом Эпилог прогулки — подъем на колокольню храма Всех святых и экскурсия, которую проведет священнослужитель храма отец Алексей. Услышим множество легенд и исторических фактов о городе, загадаем желания. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По воскресеньям в 13-00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Егошихинский некрополь (знаковые надгробия)

Храм Успения Божией матери

Храм Всех Святых Что включено Услуги гида Что не входит в цену Пожертвования храму Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18 Завершение: Г. Пермь, ул. Тихая, 23 Когда и сколько длится? Когда: По воскресеньям в 13-00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Пожалуйста

Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.