6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проехать по маршруту казачьей экспедиции 16 века и узнать её интересные подробности

Петр
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Петр – ваш гид
Если вы хотите узнать и увидеть, как начиналось покорение Сибири, то это путешествие именно для вас! Наш маршрут пройдет по местам, откуда начинал свой поход атаман Ермак Тимофеевич.

Вы узнаете интересные исторические и технические детали экспедиции, посетите монастырь Казанская Трифонова женская пустынь и Этнографический парк истории реки Чусовой — музейный комплекс, где собраны предметы крестьянского быта и макеты орудий, использовавшихся в походе Ермака
10900 ₽
9810 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
По следам Ермака
По следам Ермака

Что вас ожидает

История Казанской Трифоновой женской пустыни
Вы посетите монастырь на Митейной горе, на месте которого раньше находилось поселение Чусовские городки — именно отсюда в 16 веке стартовала экспедиция Ермака. Здесь вы увидите камень с надписью о начале похода Ермака и познакомитесь с историей Казанской Трифоновой женской пустыни. Услышите предания о жизни протоиерея отца Николая Рогозина — старца, имевшего дар прозорливости и исцеления недугов. А затем увидите главные святыни монастыря — чудотворный образ Божией Матери и целебный источник.

Крестьянский быт в Этнопарке реки Чусовая
Затем отправимся в Этнографический парк, где вы погрузитесь в крестьянский быт 19-20 веков: рассмотрите настоящую кузницу, крестьянскую избу, сельскую лавку, пожарное депо, балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарную мастерскую и несколько часовен. Затем посетим главную часть Этнопарка — Музей похода Ермака, в котором вы рассмотрите серию картин художника Павла Шардакова, памятник Ермаку и макеты орудий, использованных в походе.

Интересные факты о походе Ермака
Во время поездки вам откроется история Пермского края и подробности легендарного Сибирского похода Ермака: я расскажу основные версии о том, кто же снарядил казаков в поход, и постараюсь развеять несколько исторических мифов. Вы узнаете о технической организации похода, ведь не так-то просто было покорять Сибирь в 16 веке: например, на каких лодках шли казаки, какие инженерные находки они применяли, а также другие интересные тонкости, с помощью которых экспедиции Ермака удалось преодолеть волоком Уральский хребет.

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — 300 км.
  • Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты в Этнопарк (взрослые — 150 руб., дети — 75 руб., иностранные граждане — 500 руб./взрослый и 400 руб./ребенок).
  • Экскурсию также возможно провести на английском языке.
По следам Ермака
По следам Ермака
По следам Ермака
По следам Ермака
По следам Ермака
По следам Ермака

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Петр
Петр
Мне 36 лет. Географ по образованию. Обучаюсь в магистратуре на кафедре Сервис и туризм Пермского университета. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю (людям нравится). Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе (детям нравится). Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Провожу экскурсии потому что хочу поделиться с людьми красотой и историей пермского края. Все мои экскурсии также возможно провести на английском языке.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 апреля 2019
Очень интересный рассказ обладающего обширными знаниями гида.
Много нового узнали не только о Ермаке, но и о Пермском крае - как в историческом,
так и современном аспекте.
Петру - оценка отлично не только как рассказчику,
но и как водителю.
Спасибо ему большое.
Надеемся еще побывать на его экскурсиях..
22 апреля 2019
Мы были с малышом, поэтому попросили Петра провести нам укороченную экскурсию (только в Хохловку). Понравилось очень! Петр доброжелательный, весёлый, тактичный, легко говорит на любую тему. Аккуратный водитель, что немаловажно. Рассказал нам не только про Хохловку, архитектуру, назначение зданий и истории, с ними связанные, но и про историю Перми, края и чем живёт Пермь сейчас. Погода была прекрасная и прогулка по живописным холмам Хохловки - одно из самых приятных воспоминаний от поездки. Рекомендую.
4 апреля 2019
Хорошо спланированная экскурсия. Рады, что выбрали для знакомства Пермского края именно Петра.
1 октября 2018
Спасибо большое Петру! Отличная поездка на целый день! Очень интересный рассказ и комфортное путешествие на автомобиле. Мы с Петром ездили по трем маршрутам - в Кунгур, по следам Ермака и на обзорную экскурсию по Перми. Благодаря Петру получили массу положительных эмоций и впечатлений! Все маршруты по своему интересны и увлекательны, отдых в Перми нам очень запомнился, хотя мы этого и не ожидали!
22 августа 2018
Замечательный гид - очень интересный маршрут, очень увлекательный рассказ, комфортная поездка.
5 мая 2018
Провел время очень интересно.
Монастырь прекрасен, всем рекомендую посетить. Второй пункт экскурсии - "Этнопарк" - расположен в живописном месте, но сам музей понравился меньше, но я, возможно, достаточно искушенный путешественник и многое видел раньше в других местах. Но главное в поездке (лично для меня) - это бесконечные рассказы Петра, рассказывает он охотно и интересно не только по теме экскурсии, но и на любые другие темы, рассказчик отменный :) Уже давно убедился, что один день в компании местного экскурсовода даст больше преставления о городе, куда ты приехал, чем неделя самостоятельных прогулок по музеям. В этом отношении ожидания оправдались на 110%
Не могу не отметить наличие у Петра гарнитуры, что позволяло комфортно слушать рассказы при поездке по трассе

По рекомендации знакомого попросили Петра заехать по дороге в местечко на букву "У" и нам пошли навстречу. Тоже очень классное место. Петр, я думаю стоит подумать над включением этого места в маршрут :)

Большое спасибо за экскурсию и успехов!

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