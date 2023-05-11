6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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видел раньше в других местах. Но главное в поездке (лично для меня) - это бесконечные рассказы Петра, рассказывает он охотно и интересно не только по теме экскурсии, но и на любые другие темы, рассказчик отменный:) Уже давно убедился, что один день в компании местного экскурсовода даст больше преставления о городе, куда ты приехал, чем неделя самостоятельных прогулок по музеям. В этом отношении ожидания оправдались на 110% Не могу не отметить наличие у Петра гарнитуры, что позволяло комфортно слушать рассказы при поездке по трассе



По рекомендации знакомого попросили Петра заехать по дороге в местечко на букву "У" и нам пошли навстречу. Тоже очень классное место. Петр, я думаю стоит подумать над включением этого места в маршрут:)



Большое спасибо за экскурсию и успехов!