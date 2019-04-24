6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Казанской Трифоновой женской пустыни

Вы посетите монастырь на Митейной горе, на месте которого раньше находилось поселение Чусовские городки — именно отсюда в 16 веке стартовала экспедиция Ермака. Здесь вы увидите камень с надписью о начале похода Ермака и познакомитесь с историей Казанской Трифоновой женской пустыни. Услышите предания о жизни протоиерея отца Николая Рогозина — старца, имевшего дар прозорливости и исцеления недугов. А затем увидите главные святыни монастыря — чудотворный образ Божией Матери и целебный источник.

Крестьянский быт в Этнопарке реки Чусовая

Затем отправимся в Этнографический парк, где вы погрузитесь в крестьянский быт 19-20 веков: рассмотрите настоящую кузницу, крестьянскую избу, сельскую лавку, пожарное депо, балаган (музей-театр деревянной игрушки), гончарную мастерскую и несколько часовен. Затем посетим главную часть Этнопарка — Музей похода Ермака, в котором вы рассмотрите серию картин художника Павла Шардакова, памятник Ермаку и макеты орудий, использованных в походе.

Интересные факты о походе Ермака

Во время поездки вам откроется история Пермского края и подробности легендарного Сибирского похода Ермака: я расскажу основные версии о том, кто же снарядил казаков в поход, и постараюсь развеять несколько исторических мифов. Вы узнаете о технической организации похода, ведь не так-то просто было покорять Сибирь в 16 веке: например, на каких лодках шли казаки, какие инженерные находки они применяли, а также другие интересные тонкости, с помощью которых экспедиции Ермака удалось преодолеть волоком Уральский хребет.