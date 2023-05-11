6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы понять, как начиналась покорение Сибири, стоит пройти по местам похода Ермака Тимофеевича.
Это мы и сделаем! Вы посетите монастырь Казанская Трифонова женская пустынь и этнографический парк реки Чусовой с предметами крестьянского быта и макетами орудий. Узнаете исторические и технические детали экспедиции и разберётесь, где правда, а где миф.
Это мы и сделаем! Вы посетите монастырь Казанская Трифонова женская пустынь и этнографический парк реки Чусовой с предметами крестьянского быта и макетами орудий. Узнаете исторические и технические детали экспедиции и разберётесь, где правда, а где миф.
Описание экскурсии
Казанская Трифонова женская пустынь
- Вы посетите монастырь на Митейной горе, на месте которого было поселение Чусовские городки — именно отсюда в 16 веке стартовала экспедиция Ермака
- Увидите камень с надписью о начале похода Ермака
- Познакомитесь с историей пустыни и рассмотрите главные святыни монастыря — чудотворный образ Божией Матери и целебный источник
- Услышите предания о жизни протоиерея отца Николая Рогозина — старца, имевшего дар прозорливости и исцеления недугов
Крестьянский быт в этнопарке реки Чусовая
- Вы погрузитесь в крестьянский быт 19–20 веков — рассмотрите кузницу, крестьянскую избу, сельскую лавку, пожарное депо, балаган, гончарную мастерскую и несколько часовен
- Посетите Музей похода Ермака. Внутри — картины художника Павла Шардакова, памятник Ермаку и макеты орудий, что использовались в походе
А ещё — рассказы о походе Ермака
- Я расскажу, кто снарядил казаков в поход, и постараюсь развеять несколько исторических мифов
- Вы узнаете о технической организации похода — ведь не так-то просто было покорять Сибирь в 16 веке
- Услышите, на каких лодках шли казаки и какие инженерные находки они применяли
- Выясните, с помощью каких техник экспедиции Ермака удалось преодолеть волоком Уральский хребет
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Перми
11:00–12:00 — Казанская Трифонова пустынь
13:30–15:00 — этнопарк
17:30 — возвращение в Пермь
Организационные детали
- Протяжённость маршрута — 300 км. Едем на Hyundai Matrix
- Дополнительные расходы: входные билеты в Этнопарк — 150 ₽ за взрослого, 75 ₽ за ребёнка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1366 туристов
Географ по образованию. Профессионально провожу экскурсии по Пермскому краю — людям нравится. Имею большой опыт работы инструктором по сплавам и пешим походам, преподавал краеведение и туризм в средней школе. Много раз бывал, иногда даже жил в тех местах, о которых рассказываю. Миссия — показать красоту и историю Урала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Выбор экскурсии и гида был сделан очень удачно: направление очень интересное и гид замечательный и как рассказчик, и как человек, и как водитель!
Гид Петр совсем ненавязчиво рассказал о развитии края,
Гид Петр совсем ненавязчиво рассказал о развитии края,
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Очень интересная и познавательная экскурсия, которая даже местному жителю, который неплохо разбирается в истории, дает новую информацию. Петр, очень хорошо держит баланс между подтвержденными фактами и легендами, указывая на моменты, которые могут быть мифом. Отдельное спасибо за то, что нет выводов о роли Ермака как исторической личности и его оценке - каждый может сделать выводы сам.
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с
Провел время очень интересно.
Монастырь прекрасен, всем рекомендую посетить. Второй пункт экскурсии -"Этнопарк" - расположен в живописном месте, но сам музей понравился меньше, но я, возможно, достаточно искушенный путешественник и многое
Монастырь прекрасен, всем рекомендую посетить. Второй пункт экскурсии -"Этнопарк" - расположен в живописном месте, но сам музей понравился меньше, но я, возможно, достаточно искушенный путешественник и многое
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Т
Мы были с малышом, поэтому попросили Петра провести нам укороченную экскурсию (только в Хохловку). Понравилось очень! Петр доброжелательный, весёлый, тактичный, легко говорит на любую тему. Аккуратный водитель, что немаловажно. Рассказал
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С
Живем в Перми, но совсем не знаем истории, поэтому Петру удалось погрузить нас с первых минут экскурсии, очень приятный тембр голоса, интересная информация, очень разносторонен.
В храмах окунулись в таинство, даже погода замирала когда мы были там.
Этнопарк Чусового- гордость этого города, приятно что так чтут память своих земляков.
Однозначно вся экскурсия на отлично.
Мечтаем встретиться с Петром на новых экскурсиях.
В храмах окунулись в таинство, даже погода замирала когда мы были там.
Этнопарк Чусового- гордость этого города, приятно что так чтут память своих земляков.
Однозначно вся экскурсия на отлично.
Мечтаем встретиться с Петром на новых экскурсиях.
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Н
Спасибо большое Петру! Отличная поездка на целый день! Очень интересный рассказ и комфортное путешествие на автомобиле. Мы с Петром ездили по трем маршрутам - в Кунгур, по следам Ермака и
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