Прогуляйтесь по историческому центру Перми и откройте для себя архитектурные памятники разных эпох.
Вы увидите главные площади и храмы города, купеческие особняки XIX века, насладитесь видом на Каму со смотровой площадки и узнаете о ключевых событиях пермской истории.
Описание экскурсии
Исторические маршруты Перми:
- от купеческого города до современности.
- Погрузитесь в историю одного из крупнейших городов Урала, расположенного на берегах Камы. Эта экскурсия познакомит вас с архитектурным наследием Перми, ее главными символами и малоизвестными страницами истории, которые отражают разные эпохи развития города.
- Главные улицы и архитектурные памятники.
- Прогулка начнется с Комсомольского проспекта и Монастырской улицы, где вы узнаете об их достопримечательностях и прежних названиях. Вы увидите Соборную площадь и Спасо-Преображенский собор — архитектурные символы города, а также осмотрите дома Мешкова и Вердеревского — образцы архитектуры XIX века.
- Панорамы города и исторические локации.
- Рекомендуется надеть удобную обувь для прогулки.
- Маршрут проходит по городским улицам и площадям.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комсомольский проспект
- Монастырская улица
- Соборная площадь
- Спасо-Преображенский собор
- Смотровая площадка на Каму
- Дома Мешкова и Вердеревского
- Дом купчихи Барановой
- Часовня Стефана Великопермского
- Площадь Трёх Столетий
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский проспект, 27
Завершение: Монастырская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Перми
