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Групповая
2 часа
Дорога к храму (Егошихинский некрополь)
Начало: Г. Пермь, ул. Парковая, 18
«Экскурсанты познакомятся с воинским кладбищем и памятником «Скорбящей матери», самым «молодым» памятником кладбища, посвященным жертвам политической репрессий, Успенским собором, могилой «проклятой дочери», саркофагом майора Н»
Расписание: По воскресеньям в 13-00
16 июня в 13:00
23 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Верхне Чусовские городки. Старинные Храмы и монастыри
Начало: Ул. Комсомольский проспект, д. 27
«На вершине холма возвышается Храм 19 века»
Расписание: Ежедневно
12 июня в 11:00
13 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
13 часов
Кунгур и Белогорский монастырь за 1 день
Посетить знаменитую ледяную пещеру и главный храм Пермского края на автопешеходной экскурсии
«Подниметесь на колокольню Тихвинского храма и увидите панораму города с высоты 70 м»
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Соборы и храмы»
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