Легендарная Чусовая (Усть-Койва)

Легендарная Чусовая

Легендарная Чусовая (Усть-Койва)
Легендарная Чусовая (Усть-Койва)
Легендарная Чусовая (Усть-Койва)
Легендарная Чусовая (Усть-Койва)
Легендарная Чусовая (Усть-Койва)
Легендарная Чусовая (Усть-Койва)

Что вас ожидает 🤩

  • Красный
  • Филин
  • Дыроватый
  • Ледопад (зимой)
Чусовая – великая транспортная артерия страны, дорога железных караванов…
Невероятная экскурсия на Чусовские камни-бойцы, описанные в произведениях Алексея Иванова.
Хотите увидеть настоящую красоту Древнего Урала? Тогда вам точно на Усть-Койву…
Деревня эта находится в Горнозаводском районе Пермского края, в устье реки Койвы, и принадлежала Строгановым. Через нее в проходил тайный тракт… А теперь про камни бойцы: Филин, Дыроватые ребра, Красный. Зимой полюбуемся огромным ледопадом!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Информационное обслуживание
  • Гсм
  • Трансфер
  • Сопровождение на маршруте
  • Организация
  • Бронирование
Что не входит
  • Трансфер дополнительный на месте: снегоходы
  • Лодки
Где начинаем и завершаем?
Начало: г Пермь, ул Белинского, д 31
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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