Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа раскрывает всю свою красоту. В это время комфортно исследовать окрестности и наслаждаться видами. Зимой, с декабря по февраль, можно увидеть впечатляющий ледопад, но стоит быть готовым к холодной погоде. В межсезонье, весной и осенью, возможно, придется столкнуться с дождями, но это не помешает насладиться уникальными пейзажами.

Экскурсия на Чусовую и Усть-Койву предлагает уникальную возможность увидеть Чусовские камни-бойцы, описанные в произведениях Алексея Иванова. Путешествие включает осмотр водопада на месте старой плотины, развалин алмазной фабрики и подвесного моста через Койву. Деревня Усть-Койва, принадлежавшая Строгановым, известна своим тайным трактом. Зимой здесь можно полюбоваться огромным ледопадом. Это идеальное место для любителей истории и природы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия на Чусовские камни-бойцы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по удивительным Чусовским камням, вдохновенным произведениями талантливого Алексея Иванова. Это не просто экскурсия; это возможность прикоснуться к настоящей красоте Древнего Урала.

Волшебство Усть-Койвы

Деревня Усть-Койва, расположенная в Горнозаводском районе Пермского края, утопает в живописной природе. Она находится в устье реки Койвы и имеет богатую историю, тесно связанную с известным родом Строгановых. Когда-то здесь проходил секретный тракт, и сегодня это место не перестает притягивать путешественников.

Знакомство с Чусовскими камнями

На экскурсии вас ждет встреча с легендарными камнями-бойцами:

Филин — величественная скала, способная поразить воображение.

— величественная скала, способная поразить воображение. Дыроватые ребра — необычный природный объект, привлекающий туристов.

— необычный природный объект, привлекающий туристов. Красный — еще один из объектов, который нужно увидеть своими глазами.

Зимнение волшебство

С приходом зимы эти места становятся особенно магическими. Вы сможете полюбоваться величественным ледопадом, который захватывает дух и создает неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность ощутить всю прелесть этого уголка природы. Присоединяйтесь к нам и насладитесь красотой Чусовских камней!