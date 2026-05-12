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Каменный пояс (Усть-Койва, Чусовая)

Увлекательное путешествие на Чусовские камни-бойцы. Узнайте историю древнего Урала и насладитесь уникальными природными видами
Экскурсия на Чусовую и Усть-Койву предлагает уникальную возможность увидеть Чусовские камни-бойцы, описанные в произведениях Алексея Иванова.

Путешествие включает осмотр водопада на месте старой плотины, развалин алмазной фабрики и подвесного моста через Койву. Деревня Усть-Койва, принадлежавшая Строгановым, известна своим тайным трактом. Зимой здесь можно полюбоваться огромным ледопадом. Это идеальное место для любителей истории и природы
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные Чусовские камни-бойцы
  • 🌊 Водопад на старой плотине
  • 🏭 Развалины алмазной фабрики
  • 🌉 Подвесной мост через Койву
  • ❄️ Зимний ледопад

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда природа раскрывает всю свою красоту. В это время комфортно исследовать окрестности и наслаждаться видами. Зимой, с декабря по февраль, можно увидеть впечатляющий ледопад, но стоит быть готовым к холодной погоде. В межсезонье, весной и осенью, возможно, придется столкнуться с дождями, но это не помешает насладиться уникальными пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Каменный пояс (Усть-Койва, Чусовая)
Каменный пояс (Усть-Койва, Чусовая)
Каменный пояс (Усть-Койва, Чусовая)

Что можно увидеть

  • Водопад на старой плотине
  • Развалины алмазной фабрики
  • Подвесной мост через Койву

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия на Чусовские камни-бойцы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по удивительным Чусовским камням, вдохновенным произведениями талантливого Алексея Иванова. Это не просто экскурсия; это возможность прикоснуться к настоящей красоте Древнего Урала.

Волшебство Усть-Койвы

Деревня Усть-Койва, расположенная в Горнозаводском районе Пермского края, утопает в живописной природе. Она находится в устье реки Койвы и имеет богатую историю, тесно связанную с известным родом Строгановых. Когда-то здесь проходил секретный тракт, и сегодня это место не перестает притягивать путешественников.

Знакомство с Чусовскими камнями

На экскурсии вас ждет встреча с легендарными камнями-бойцами:

  • Филин — величественная скала, способная поразить воображение.
  • Дыроватые ребра — необычный природный объект, привлекающий туристов.
  • Красный — еще один из объектов, который нужно увидеть своими глазами.

Зимнение волшебство

С приходом зимы эти места становятся особенно магическими. Вы сможете полюбоваться величественным ледопадом, который захватывает дух и создает неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность ощутить всю прелесть этого уголка природы. Присоединяйтесь к нам и насладитесь красотой Чусовских камней!

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красный
  • Филин
  • Дыроватый
  • Ледопад (зимой)
Что включено
  • Информационное обслуживание
  • Гсм
  • Трансфер
  • Сопровождение на маршруте
  • Организация
  • Бронирование
Что не входит в цену
  • Трансфер дополнительный на месте: снегоходы, лодки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пермь, ул. Белинского, д. 31
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В очередной раз выбрали компанию Спутник и не пожалели - комфорт, пунктуальность, лучшие гиды и продуманная до мелочей организация. С Сергеем посетили Усьвинские столбы и Каменный город- впечатления незабываемые. Поездку на лодке по реке Усьва обязательно брать, очень красивые виды с реки)
Уровень экскурсии не очень сложный, но усталость чувствовалась. Все конечно компенсировалось видами. Супер!
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