Путешествие включает осмотр водопада на месте старой плотины, развалин алмазной фабрики и подвесного моста через Койву. Деревня Усть-Койва, принадлежавшая Строгановым, известна своим тайным трактом. Зимой здесь можно полюбоваться огромным ледопадом. Это идеальное место для любителей истории и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные Чусовские камни-бойцы
- 🌊 Водопад на старой плотине
- 🏭 Развалины алмазной фабрики
- 🌉 Подвесной мост через Койву
- ❄️ Зимний ледопад
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Водопад на старой плотине
- Развалины алмазной фабрики
- Подвесной мост через Койву
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия на Чусовские камни-бойцы
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по удивительным Чусовским камням, вдохновенным произведениями талантливого Алексея Иванова. Это не просто экскурсия; это возможность прикоснуться к настоящей красоте Древнего Урала.
Волшебство Усть-Койвы
Деревня Усть-Койва, расположенная в Горнозаводском районе Пермского края, утопает в живописной природе. Она находится в устье реки Койвы и имеет богатую историю, тесно связанную с известным родом Строгановых. Когда-то здесь проходил секретный тракт, и сегодня это место не перестает притягивать путешественников.
Знакомство с Чусовскими камнями
На экскурсии вас ждет встреча с легендарными камнями-бойцами:
- Филин — величественная скала, способная поразить воображение.
- Дыроватые ребра — необычный природный объект, привлекающий туристов.
- Красный — еще один из объектов, который нужно увидеть своими глазами.
Зимнение волшебство
С приходом зимы эти места становятся особенно магическими. Вы сможете полюбоваться величественным ледопадом, который захватывает дух и создает неповторимую атмосферу.
Не упустите возможность ощутить всю прелесть этого уголка природы. Присоединяйтесь к нам и насладитесь красотой Чусовских камней!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный
- Филин
- Дыроватый
- Ледопад (зимой)
Что включено
- Информационное обслуживание
- Гсм
- Трансфер
- Сопровождение на маршруте
- Организация
- Бронирование
Что не входит в цену
- Трансфер дополнительный на месте: снегоходы, лодки
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Уровень экскурсии не очень сложный, но усталость чувствовалась. Все конечно компенсировалось видами. Супер!