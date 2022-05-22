Чусовая – великая транспортная артерия страны, дорога железных караванов…

Невероятная экскурсия на Чусовские камни-бойцы, описанные в произведениях Алексея Иванова.

Хотите увидеть настоящую красоту Древнего Урала? Тогда вам точно на Усть-Койву…

Деревня эта находится в Горнозаводском районе Пермского края, в устье реки Койвы, и принадлежала Строгановым. Через нее в проходил тайный тракт… А теперь про камни бойцы: Филин, Дыроватые ребра, Красный. Зимой полюбуемся огромным ледопадом!