Мои заказы

Комсомольский проспект – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Комсомольский проспект» в Перми, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Обзорная по Перми на автомобиле
На машине
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Перми на автомобиле
Индивидуальная экскурсия на авто по Перми подарит вам уникальный взгляд на город, его историю и культуру. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: Сквер у гостиницы Урал, ул. Ленина, 58
Расписание: Время проведения экскурсии: с 08.00 до 19.00
29 авг в 08:00
1 сен в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Перми на транспорте туристов
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Перми
Увлекательное путешествие по Перми на транспорте. Откройте для себя уникальные места и историю города. Узнайте больше за короткое время
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Деревянные боги Пермского края
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Деревянные боги Пермского края
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мальков
    16 августа 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Очень познавательно, оригинальная подача материала. Хорошо продуманный маршрут позволяет раскрыть историю края и города. Три с лишним часа пролетели как мгновение. Всем, кто хочет нескучно и интересно познакомиться с Пермь, рекомендуем!
  • А
    Анна
    16 августа 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Диной оставила только положительные воспоминания. Узнали много интересного о истории края и города. Прогулялись по историческим
    читать дальше

    местам, сделали много фото на память. Приятный сюрприз - чай с конфетами Пермской конфетой фабрики. А также была предусмотрена вода для каждого участника экскурсии.

  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Хочется отметить высокий профессионализм Дины, интересную подачу информации, глубокие знания и комфортное общение.
  • Д
    Дарья
    13 августа 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Замечательная в неспешном темпе экскурсия, очень много интересного узнали об истории города, делали остановки на знаковых местах. У гида заготовлен
    читать дальше

    иллюстративный и демонстративный материал. Время пролетело незаметно. Порадовала внимательность к туристам - каждому дали по бутылочке местной воды, а в конце сладкий сюрприз от Пермской кондитерской фабрики. Всем рекомендуем Дину для знакомства с городом!

  • К
    Ксения
    10 августа 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась! Дина настоящий кладезь интересной информации - мы столько всего узнали! Да ещё и из разных эпох! Время пролетело незаметно, мы абсолютно не устали)) спасибо!
  • А
    Ангелина
    8 июля 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Экскурсия просто супер! Очень красивый город! Мы в восторге! Рекомендую 100%! Дина, спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    7 июля 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Очень понравилась экскурсия по городу Пермь и сам город. Впервые в этом городе и узнали очень много. Экскурсовод с любовью рассказала и показала город так, что хочется ещё приехать и более подробно познакомится с городом.
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всей семье очень понравилось. Знание и подача информации хорошая. Спасибо) рекомендуем
  • Р
    Рузиля
    7 июля 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Экскурсия была очень обширная,очень много было информации,узнала историю Перми с разных сторон. Гид Дина просто очень сумела увлекательно преподнести всесторонне
    читать дальше

    рассказать историю и показать достопримечательности. В конце экскурсии угостила наивскушнейшим чаем из трав и Пермскими конфетами.
    Хочу сказать ей огромное спасибо и рекомендую её как гида с большой буквы.

  • Л
    Любовь
    3 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Перми на транспорте туристов
    Большое спасибо Андрею за прекрасно проведенную информативную экскурсию по Перми. Очень понравился вид экскурсии (личный экскурсовод). Благодарим Андрея за познавательно экскурсию. Было очень интересно!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Прекрасный экскурсовод, Дина Шилова! Рассказала историю Пермского края показала нам всё достопримечательности го рода. Я обязательно порекомендую её экскурсию другим!
  • Л
    Людмила
    22 июня 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Все информативно, жоступно, интересно
  • Е
    Евгения
    21 июня 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Спасибо за экскурсию, экскурсоводу Дине особая благодарность. Очень чуткий, отзывчивый, внимательный и интересный человек. Я за неделю пребывания в городе
    читать дальше

    уже кое что узнала о нем и моя экскурсия получилась как завершающий этап и подведение итогов. Дина все мои разрозненые познания соединила в одну цепочку. И дополнила тем, что я ещё не видела и не знала. Экскурсия получилась диалоговая от этого она стала гораздо интереснее. Приятный бонус в конце в виде конфеток и чая.

  • Н
    Нина
    14 июня 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Очень притная гид Дина. Встретила на машине,очень интересно и с большой любовью рассказала о Перми,мы много интересного узнали о городе. Экскурсия очень понравилась. Очень рекомендую.
  • М
    Марина
    3 июня 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    С гидом Диной мы осмотрели историческую часть города, его памятники, театры, скверы и парки. Посмотрели на Каму и её набережную
    читать дальше

    со смотровых площадок. Услышали интересный рассказ об истории края и его столицы. Дина показала нам много снимков различных улиц, храмов, домов, сделанных столетия назад. Нам очень понравились Пермь, ну и конечно прекрасный гид Дина.

  • Н
    Наталья
    31 мая 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    4 часа обзорной экскурсии с гидом Диной пролетели незаметно, настолько интересный был материал и его подача. Мы узнали много интересного
    читать дальше

    не только про Пермь, но и про Урал. Дина - грамотный, эрудированный экскурсовод! В непринуждённой обстановке Дина отвечала на все наши вопросы. Экскурсия была автомобильно - пешеходная. Вишенкой на торте было чаепитие с пермскими конфетами и ароматным чаем на пристане! Спасибо большое Дине за организацию такой экскурсии от всей нашей небольшой группы!

  • К
    Константин
    25 мая 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Спасибо за интересную экскурсию. Мы побывали в Перми впервые. Дина нас встретила и за не очень большое отведенное время познакомила
    читать дальше

    с городом, его историей. И не только познавательно рассказала, но и напоила своим вкусным травяным чаем из термоса с местными конфетами. И в конце привезла к отелю. Еще раз спасибо.

  • И
    Ирина
    10 мая 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    9 мая 2025г у нас была замечательная обзорная экскурсия по Перми с Дианой. Несказанно благодарны ей за профессионализм, глубокое погружение в тему, умение подать материал. Приятный, обоятельный знающий и любящий свое дело профессионал. Спасибо.
  • Е
    Елена
    5 мая 2025
    Обзорная по Перми на автомобиле
    Были на обзорной экскурсии по Перми с прекрасным экскурсоводом Диной. Очень ей благодарны за рассказ о городе в разные временные
    читать дальше

    периоды. До экскурсии для меня это был просто соседний город, а после, мы прямо влюбились в этот город и все благодаря нашей Дине. Она умело совмещала поездки по городу и прогулки, показала нам великолепные локации для фото. Ну а вкусный чай с Пермскими конфетами на берегу Камы был изюминкой на торте. Спасибо большое Дине, побольше бы таких влюбленных в профессию и в свой город экскурсоводов!

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Комсомольский проспект»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная по Перми на автомобиле
  2. Обзорная экскурсия по Перми на транспорте туристов
  3. Деревянные боги Пермского края
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  3. Каменный Город
  4. Арт-объект «Счастье не за горами»
  5. Усьвинские столбы
  6. Белогорский монастырь
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Дом Мешкова
  9. Камская ГЭС
  10. Музей «Хохловка»
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2025
Сейчас в Перми в категории "Комсомольский проспект" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2025 год по теме «Комсомольский проспект», 58 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь