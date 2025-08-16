М Мальков Обзорная по Перми на автомобиле Очень познавательно, оригинальная подача материала. Хорошо продуманный маршрут позволяет раскрыть историю края и города. Три с лишним часа пролетели как мгновение. Всем, кто хочет нескучно и интересно познакомиться с Пермь, рекомендуем!

А Анна Обзорная по Перми на автомобиле читать дальше местам, сделали много фото на память. Приятный сюрприз - чай с конфетами Пермской конфетой фабрики. А также была предусмотрена вода для каждого участника экскурсии. Индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Диной оставила только положительные воспоминания. Узнали много интересного о истории края и города. Прогулялись по историческим

Е Елена Обзорная по Перми на автомобиле Хочется отметить высокий профессионализм Дины, интересную подачу информации, глубокие знания и комфортное общение.

Д Дарья Обзорная по Перми на автомобиле читать дальше иллюстративный и демонстративный материал. Время пролетело незаметно. Порадовала внимательность к туристам - каждому дали по бутылочке местной воды, а в конце сладкий сюрприз от Пермской кондитерской фабрики. Всем рекомендуем Дину для знакомства с городом! Замечательная в неспешном темпе экскурсия, очень много интересного узнали об истории города, делали остановки на знаковых местах. У гида заготовлен

К Ксения Обзорная по Перми на автомобиле Экскурсия очень понравилась! Дина настоящий кладезь интересной информации - мы столько всего узнали! Да ещё и из разных эпох! Время пролетело незаметно, мы абсолютно не устали)) спасибо!

А Ангелина Обзорная по Перми на автомобиле Экскурсия просто супер! Очень красивый город! Мы в восторге! Рекомендую 100%! Дина, спасибо огромное!

Е Елена Обзорная по Перми на автомобиле Очень понравилась экскурсия по городу Пермь и сам город. Впервые в этом городе и узнали очень много. Экскурсовод с любовью рассказала и показала город так, что хочется ещё приехать и более подробно познакомится с городом.

Ю Юлия Обзорная по Перми на автомобиле Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всей семье очень понравилось. Знание и подача информации хорошая. Спасибо) рекомендуем

Р Рузиля Обзорная по Перми на автомобиле читать дальше рассказать историю и показать достопримечательности. В конце экскурсии угостила наивскушнейшим чаем из трав и Пермскими конфетами.

Хочу сказать ей огромное спасибо и рекомендую её как гида с большой буквы. Экскурсия была очень обширная,очень много было информации,узнала историю Перми с разных сторон. Гид Дина просто очень сумела увлекательно преподнести всесторонне

Л Любовь Обзорная экскурсия по Перми на транспорте туристов Большое спасибо Андрею за прекрасно проведенную информативную экскурсию по Перми. Очень понравился вид экскурсии (личный экскурсовод). Благодарим Андрея за познавательно экскурсию. Было очень интересно!

Т Татьяна Обзорная по Перми на автомобиле Прекрасный экскурсовод, Дина Шилова! Рассказала историю Пермского края показала нам всё достопримечательности го рода. Я обязательно порекомендую её экскурсию другим!

Л Людмила Обзорная по Перми на автомобиле Экскурсия очень понравилась. Все информативно, жоступно, интересно

Е Евгения Обзорная по Перми на автомобиле читать дальше уже кое что узнала о нем и моя экскурсия получилась как завершающий этап и подведение итогов. Дина все мои разрозненые познания соединила в одну цепочку. И дополнила тем, что я ещё не видела и не знала. Экскурсия получилась диалоговая от этого она стала гораздо интереснее. Приятный бонус в конце в виде конфеток и чая. Спасибо за экскурсию, экскурсоводу Дине особая благодарность. Очень чуткий, отзывчивый, внимательный и интересный человек. Я за неделю пребывания в городе

Н Нина Обзорная по Перми на автомобиле Очень притная гид Дина. Встретила на машине,очень интересно и с большой любовью рассказала о Перми,мы много интересного узнали о городе. Экскурсия очень понравилась. Очень рекомендую.

М Марина Обзорная по Перми на автомобиле читать дальше со смотровых площадок. Услышали интересный рассказ об истории края и его столицы. Дина показала нам много снимков различных улиц, храмов, домов, сделанных столетия назад. Нам очень понравились Пермь, ну и конечно прекрасный гид Дина. С гидом Диной мы осмотрели историческую часть города, его памятники, театры, скверы и парки. Посмотрели на Каму и её набережную

Н Наталья Обзорная по Перми на автомобиле читать дальше не только про Пермь, но и про Урал. Дина - грамотный, эрудированный экскурсовод! В непринуждённой обстановке Дина отвечала на все наши вопросы. Экскурсия была автомобильно - пешеходная. Вишенкой на торте было чаепитие с пермскими конфетами и ароматным чаем на пристане! Спасибо большое Дине за организацию такой экскурсии от всей нашей небольшой группы! 4 часа обзорной экскурсии с гидом Диной пролетели незаметно, настолько интересный был материал и его подача. Мы узнали много интересного

К Константин Обзорная по Перми на автомобиле читать дальше с городом, его историей. И не только познавательно рассказала, но и напоила своим вкусным травяным чаем из термоса с местными конфетами. И в конце привезла к отелю. Еще раз спасибо. Спасибо за интересную экскурсию. Мы побывали в Перми впервые. Дина нас встретила и за не очень большое отведенное время познакомила

И Ирина Обзорная по Перми на автомобиле 9 мая 2025г у нас была замечательная обзорная экскурсия по Перми с Дианой. Несказанно благодарны ей за профессионализм, глубокое погружение в тему, умение подать материал. Приятный, обоятельный знающий и любящий свое дело профессионал. Спасибо.