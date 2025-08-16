Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Перми на автомобиле
Индивидуальная экскурсия на авто по Перми подарит вам уникальный взгляд на город, его историю и культуру. Увлекательное путешествие ждёт вас
Начало: Сквер у гостиницы Урал, ул. Ленина, 58
Расписание: Время проведения экскурсии: с 08.00 до 19.00
29 авг в 08:00
1 сен в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Перми
Увлекательное путешествие по Перми на транспорте. Откройте для себя уникальные места и историю города. Узнайте больше за короткое время
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Деревянные боги Пермского края
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
24 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММальков16 августа 2025Очень познавательно, оригинальная подача материала. Хорошо продуманный маршрут позволяет раскрыть историю края и города. Три с лишним часа пролетели как мгновение. Всем, кто хочет нескучно и интересно познакомиться с Пермь, рекомендуем!
- ААнна16 августа 2025Индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Диной оставила только положительные воспоминания. Узнали много интересного о истории края и города. Прогулялись по историческим
- ЕЕлена15 августа 2025Хочется отметить высокий профессионализм Дины, интересную подачу информации, глубокие знания и комфортное общение.
- ДДарья13 августа 2025Замечательная в неспешном темпе экскурсия, очень много интересного узнали об истории города, делали остановки на знаковых местах. У гида заготовлен
- ККсения10 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Дина настоящий кладезь интересной информации - мы столько всего узнали! Да ещё и из разных эпох! Время пролетело незаметно, мы абсолютно не устали)) спасибо!
- ААнгелина8 июля 2025Экскурсия просто супер! Очень красивый город! Мы в восторге! Рекомендую 100%! Дина, спасибо огромное!
- ЕЕлена7 июля 2025Очень понравилась экскурсия по городу Пермь и сам город. Впервые в этом городе и узнали очень много. Экскурсовод с любовью рассказала и показала город так, что хочется ещё приехать и более подробно познакомится с городом.
- ЮЮлия7 июля 2025Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всей семье очень понравилось. Знание и подача информации хорошая. Спасибо) рекомендуем
- РРузиля7 июля 2025Экскурсия была очень обширная,очень много было информации,узнала историю Перми с разных сторон. Гид Дина просто очень сумела увлекательно преподнести всесторонне
- ЛЛюбовь3 июля 2025Большое спасибо Андрею за прекрасно проведенную информативную экскурсию по Перми. Очень понравился вид экскурсии (личный экскурсовод). Благодарим Андрея за познавательно экскурсию. Было очень интересно!
- ТТатьяна27 июня 2025Прекрасный экскурсовод, Дина Шилова! Рассказала историю Пермского края показала нам всё достопримечательности го рода. Я обязательно порекомендую её экскурсию другим!
- ЛЛюдмила22 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Все информативно, жоступно, интересно
- ЕЕвгения21 июня 2025Спасибо за экскурсию, экскурсоводу Дине особая благодарность. Очень чуткий, отзывчивый, внимательный и интересный человек. Я за неделю пребывания в городе
- ННина14 июня 2025Очень притная гид Дина. Встретила на машине,очень интересно и с большой любовью рассказала о Перми,мы много интересного узнали о городе. Экскурсия очень понравилась. Очень рекомендую.
- ММарина3 июня 2025С гидом Диной мы осмотрели историческую часть города, его памятники, театры, скверы и парки. Посмотрели на Каму и её набережную
- ННаталья31 мая 20254 часа обзорной экскурсии с гидом Диной пролетели незаметно, настолько интересный был материал и его подача. Мы узнали много интересного
- ККонстантин25 мая 2025Спасибо за интересную экскурсию. Мы побывали в Перми впервые. Дина нас встретила и за не очень большое отведенное время познакомила
- ИИрина10 мая 20259 мая 2025г у нас была замечательная обзорная экскурсия по Перми с Дианой. Несказанно благодарны ей за профессионализм, глубокое погружение в тему, умение подать материал. Приятный, обоятельный знающий и любящий свое дело профессионал. Спасибо.
- ЕЕлена5 мая 2025Были на обзорной экскурсии по Перми с прекрасным экскурсоводом Диной. Очень ей благодарны за рассказ о городе в разные временные
