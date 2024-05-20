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Каменного города, таинственным пещерам Сухого лога, величественной горе Крестовая и живописному берегу реки Косьва.



Эти места не только очаруют вас своей красотой, но и расскажут истории, хранящиеся в их камнях и водах.



Вы узнаете о традициях народов Прикамья, пройдете по местам съемок знаменитых фильмов и почувствуете неповторимую атмосферу этих мест.



Экскурсия предполагает комфортные пешие прогулки и поездки на автомобиле, доступна для всех желающих приключений без ограничений по возрасту и физической подготовке.



Приглашаем вас на встречу с волшебством Пермского края, где каждый шаг открывает новую страницу в книге природы и истории