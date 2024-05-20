Представьте себе место, где природа и история переплетаются в едином танце. Пермский край открывает свои тайны для тех, кто готов прикоснуться к его каменному сердцу.
Вас ждет путешествие по причудливым скалам
Вас ждет путешествие по причудливым скалам
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🎬 Места съёмок известных фильмов
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🍽 Возможность обеда в кафе
Что можно увидеть
- Каменный город
- Пещеры Сухого лога
- Гора Крестовая
- Рудянский спой
- Берег реки Косьва
- Старая Губаха
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Каменный город — ландшафтный памятник в посёлке Усьва.
Пещеры Сухого лога — мы прогуляемся вдоль каменных отрогов южной оконечности Рудянского споя и заглянем в недра земли пермской.
Гора Крестовая — одна из самых живописных вершин Западного Урала.
Рудянский спой — место съёмок фильмов «Последний богатырь» и «Сердце пармы».
Берег реки Косьва — ещё одна кинематографическая локация, где вы увидите сохранившиеся после съёмок декорации.
Старая Губаха — вы посетите заброшенный город и полюбуетесь шикарными пейзажами: скалами Ладейными и живописными горами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta (или аналог классом выше), есть бустер для ребенка
- Предполагаются небольшие пешие прогулки, максимальная дистанция на одной локации — около 2 км
- Экскурсия доступна для путешественников любого возраста и подготовки
- Дополнительно оплачивается обед в кафе (по желанию)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Перми
Меня зовут Алексей, я ваш бородатый гид! Уже более 10 лет создаю туристические и рыболовные маршруты по уникальным местам, рекам и горам Пермского края. Ещё ни один мой гость не уехал домой разочарованным. С радостью помогу вам узнать и полюбить наш живописный край.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
20 мая 2024
Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
Е
Елена
5 мая 2024
Замечательная поездка получилась
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