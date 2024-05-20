Путешествие в «каменное сердце» Пермского края

Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и загадочным местам Пермского края. Откройте для себя мир природных чудес и культурных сокровищ
Представьте себе место, где природа и история переплетаются в едином танце. Пермский край открывает свои тайны для тех, кто готов прикоснуться к его каменному сердцу.

Вас ждет путешествие по причудливым скалам
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Каменного города, таинственным пещерам Сухого лога, величественной горе Крестовая и живописному берегу реки Косьва.

Эти места не только очаруют вас своей красотой, но и расскажут истории, хранящиеся в их камнях и водах.

Вы узнаете о традициях народов Прикамья, пройдете по местам съемок знаменитых фильмов и почувствуете неповторимую атмосферу этих мест.

Экскурсия предполагает комфортные пешие прогулки и поездки на автомобиле, доступна для всех желающих приключений без ограничений по возрасту и физической подготовке.

Приглашаем вас на встречу с волшебством Пермского края, где каждый шаг открывает новую страницу в книге природы и истории

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные ландшафты
  2. 🎬 Места съёмок известных фильмов
  3. 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  5. 🍽 Возможность обеда в кафе

Что можно увидеть

  • Каменный город
  • Пещеры Сухого лога
  • Гора Крестовая
  • Рудянский спой
  • Берег реки Косьва
  • Старая Губаха
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каменный город — ландшафтный памятник в посёлке Усьва.

Пещеры Сухого лога — мы прогуляемся вдоль каменных отрогов южной оконечности Рудянского споя и заглянем в недра земли пермской.

Гора Крестовая — одна из самых живописных вершин Западного Урала.

Рудянский спой — место съёмок фильмов «Последний богатырь» и «Сердце пармы».

Берег реки Косьва — ещё одна кинематографическая локация, где вы увидите сохранившиеся после съёмок декорации.

Старая Губаха — вы посетите заброшенный город и полюбуетесь шикарными пейзажами: скалами Ладейными и живописными горами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta (или аналог классом выше), есть бустер для ребенка
  • Предполагаются небольшие пешие прогулки, максимальная дистанция на одной локации — около 2 км
  • Экскурсия доступна для путешественников любого возраста и подготовки
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
20 мая 2024
Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на севере края, но и гибко переработал маршрут под нас. Было потрясающе интересно! Расстались как родные.
Ездили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места наЕздили с 12-то летним сыном, остались в восторге! Алексей не только показал нам потрясающие места на
Е
5 мая 2024
Замечательная поездка получилась

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