читать дальше уменьшить

до сих пор, а я на экскурсии был, если что, 14.09.2024)) ну, давайте по порядку)



Во-первых, если кому это важно. Я приехал в Пермь 14 сентября рано утром, и уезжал из Перми в районе 22:00 на поезде тем же вечером 14 сентября. И у меня с собой был чемодан. Соответственно, у меня были вопросы:

1) смогу ли я собой взять чемодан в поездку 2) успею ли я на поезд 3) смогут ли после экскурсии меня довезти до вокзала Ответы на все эти вопросы я получил ещё на этапе бронирования экскурсии, Дина всё рассказала, объяснила. Чемодан я взял с собой, он был всю дорогу в багажнике автомобиля, соответственно мне не пришлось тратиться на камеру хранения на вокзале. На поезд я успел, время встречи и отправления на экскурсию тоже обговорили заранее, и до вокзала меня довезли) за что огромная благодарность!



Во-вторых, ребята, берите Усьвинские столбы вместо Шумихинских скал. Я уверен, что Шумихинские скалы - это тоже красиво, но если не видели Усьвинские столбы - это то, что надо увидеть вживую обязательно. Безумнейшая красота. Если смотрели фильм «Географ глобус пропил» - вы дополнительно для себя что-то почувствуете) ну и плюс просто очень клёво покататься на лодке, это дополнительные эмоции и другой взгляд на эти края с воды)

Сразу дам рекомендацию от себя: берите с собой удобную обувь!! Треккинговые кроссовки, ботинки. Но не обычные кроссовки или тем более шлепки)) когда будете совершать подъем или спуск, поверьте, вы себя миллион раз отблагодарите, если будете в удобной обуви с правильной подошвой, особенно если перед этим еще дождь пройдёт) у нас было так, что перед подъемом за некоторое время прошел дождь, земля была сырая, и я просто смотрел на то, как люди с огромным трудом в обычных кроссовках и шлепках подымались, а потом ещё и спускались… скользили. Ну, удовольствия в их глазах было мало))

И тоже рекомендую с собой взять треккинговые палки, если есть. Если нет, то тут отмечу просто подход Дины. У неё были с собой запасные треккинговые палки, которые она мне дала, и которые очень помогли во время подъема/спуска, за что я тоже дико благодарен



Ну и про экскурсию!! Ребята. Такая красота. Наверное, это самая красивая дорога, которую я видел в своей жизни. Это какое-то безумие природы, погоды. Тайга, леса, широкие реки, холмы, туманы, закаты, дождь… я в этой экскурсии как будто бы увидел всё))



Дина - потрясающий гид. Столько информации. Такое идеальное знание своего края, города. Это настолько безумно интересно было слушать. Если ещё интересуетесь историей - то много для себя чего интересного узнаете)



Я не знаю, ребят, как вам порекомендовать конкретно экскурсию, но я рекомендую именно эту экскурсию))) настолько приятный гид вас сопровождает, сколько вам всего рассказывают и показывают - ну это чудо чудное какое-то. И сколько вы всего увидите - поверьте мне, это того стоит) я в Перми и Пермском краю был впервые - с тех пор я просто безумно влюблён в эти места, и всем налево и направо рекомендую туда съездить)

Дина, огромное спасибо ❤️❤️❤️



Усьвинские столбы, Каменный город - безумно красивые и интересные места.



Небольшая рекомендация от меня. По выходным очень много людей, имейте это ввиду. По будням людей точно будет сильно меньше, соответственно, будет больше возможностей и времени для фото на этих потрясающих локациях)