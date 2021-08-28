2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы

Полюбоваться тайгой, горными реками, причудливыми скалами и раскрыть Пермский край изнутри

5
2 отзыва
Каменный город и Шумихинские скалы — одни из самых живописных мест региона.

Вы услышите связанные с ними легенды и оцените огромные глыбы Уральских гор, спрятанные среди извилистых рек и таежных просторов.

Раскроете, что такое «спой», познакомитесь с местными «хранителями» и погуляете по волшебному лесу.

А еще заедете в колоритные древние села Успенка и Усьва.
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы

Что вас ожидает

Нескучная дорога

Вы узнаете историю освоения Уральского региона с языческих племен до горнозаводской цивилизации. Остановитесь в фотозонах с удивительным таежным и речным ландшафтом. Заедете в древнее село Успенка, где жил преподобный Трифон Вятский: увидите церковь 1864 года, посетите купель и родник. А также познакомитесь с поселком Усьва, рядом с которым находятся знаменитые россыпи камней и надпись «Счастье здесь».

Реки, горы, скалы и леса

Шумихинские скалы — место, где снимали фильм «Чук и Гек» по рассказу Гайдара. Вы полюбуетесь с них рекой Усьва и лесными просторами. Если пожелаете, также осмотрите заброшенные дома в расположенном неподалеку бывшем шахтерском поселке. Далее мы отправимся в таинственный Каменный город. Я расскажу, почему местные жители долгое время обходили его стороной и называли «Чертово городище».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen универсал
  • По желанию мы сделаем остановку в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дина
Дина
Всем привет! Меня зовут Дина, я инструктор по горным лыжам. Закончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Люблю путешествовать, увлекаюсь краеведением, постоянно изучаю историю и делюсь своими знаниями и открытиями с путешественниками.
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2 настоящих отзыва от туристов

И
28 авг 2021
Великолепная, очень красивая природная экскурсия. Дина - знающий, внимательный, заботливый экскурсовод! Спасибо большое!
М
18 авг 2021
Внимательный экскурсовод обеспечил нам максимальные условия для получения впечатлений. Спасибо

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