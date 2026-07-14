Мои заказы

2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы

Полюбоваться тайгой, горными реками, причудливыми скалами и раскрыть Пермский край изнутри
Каменный город и Шумихинские скалы — одни из самых живописных мест региона.

Вы услышите связанные с ними легенды и оцените огромные глыбы Уральских гор, спрятанные среди извилистых рек и таежных просторов. Раскроете, что такое «спой», познакомитесь с местными «хранителями» и погуляете по волшебному лесу. А еще заедете в колоритные древние села Успенка и Усьва.
5
53 отзыва
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы

Описание экскурсии

Экскурсия доступна с 28 апреля по 5 ноября

Что вас ожидает

Нескучная дорога

Вы узнаете историю освоения Уральского региона с языческих племен до горнозаводской цивилизации. Остановитесь в фотозонах с удивительным таежным и речным ландшафтом. Заедете в древнее село Успенка, где жил преподобный Трифон Вятский: увидите церковь 1864 года и место, откуда отправился Ермак в поход на Сибирь. А также познакомитесь с поселком Усьва, рядом с которым находятся знаменитые россыпи камней и надпись «Счастье здесь».

Реки, горы, скалы и леса

Шумихинские скалы — место, где снимали фильм «Чук и Гек» по рассказу Гайдара и «Географ глобус пропил» по роману А. Иванова. Вы полюбуетесь с них рекой Усьва и лесными просторами. Если пожелаете, также осмотрите заброшенные дома в расположенном неподалеку бывшем шахтерском поселке. Далее мы отправимся в таинственный Каменный город. Я расскажу, почему местные жители долгое время обходили его стороной и называли «Чертово городище».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Škoda Kodiaq
  • По желанию мы сделаем остановку в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По маршруту пешая часть 7 км и подъем на скалы высотой 40 м.
  • Для посещения природного парка «Пермский» билеты оформляются заранее. Гид запросит информацию: ФИО и дату рождения всех участников
  • Возможна замена Шумихинских скал на Усьвинские столбы, которые высотой 120 метров, но в этом случае потребуется аренда лодки (+1500 ₽/взрослый, 750 ₽/детский; минимальная стоимость — 3000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1368 туристов
Провожу комфортные и познавательные экскурсии по Перми и Пермскому краю для любознательных гостей. Окончила Пермский университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Люблю кататься на горных лыжах, увлекаюсь краеведением и историей, поэтому с радостью поделюсь своими открытиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
4
3
2
1
Е
Экскурсия была замечательная! Спасибо Дине.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Мы ездили в Каменный город и Усьвинские столбы. Экскурсия была просто супер! Виды сногсшибательные! Четко выверенный авто-пешеходный маршрут, в комфортном темпе. Без суеты и спешки мы посетили интересные локации и
читать дальшеуменьшить

лучшие смотровые площадки, сделали кучу фотографий, надышались вкусным воздухом, услышали множество легенд, историй и фактов. Несмотря на то, что информации было много, мы не устали, так как подача была в доступной увлекательной форме. Дина великолепный рассказчик, любящий и знающий свой край, гид с широким кругозором и блестящей эрудицией и просто хороший, заботливый и доброжелательный человек! Спасибо за трекинговые палки, они мне очень облегчили подъём! А горячий душистый чай с вкусными конфетами, который мы пили на одном из плато в Каменном городе - это очень неожиданный и приятный комплимент от Дины! Спасибо Вам, Дина, за это незабываемое путешествие!

Мы ездили в Каменный город и Усьвинские столбы. Экскурсия была просто супер! Виды сногсшибательные! Четко выверенный
Мы ездили в Каменный город и Усьвинские столбы. Экскурсия была просто супер! Виды сногсшибательные! Четко выверенный
Мы ездили в Каменный город и Усьвинские столбы. Экскурсия была просто супер! Виды сногсшибательные! Четко выверенный
Мы ездили в Каменный город и Усьвинские столбы. Экскурсия была просто супер! Виды сногсшибательные! Четко выверенный
Мы ездили в Каменный город и Усьвинские столбы. Экскурсия была просто супер! Виды сногсшибательные! Четко выверенный
Мы ездили в Каменный город и Усьвинские столбы. Экскурсия была просто супер! Виды сногсшибательные! Четко выверенный
Вам был полезен этот отзыв?
Валерий
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед Диной… потому что, ребята, это какое-то безумие!!! Я в таких невероятных эмоциях и впечатлениях
читать дальшеуменьшить

до сих пор, а я на экскурсии был, если что, 14.09.2024)) ну, давайте по порядку)

Во-первых, если кому это важно. Я приехал в Пермь 14 сентября рано утром, и уезжал из Перми в районе 22:00 на поезде тем же вечером 14 сентября. И у меня с собой был чемодан. Соответственно, у меня были вопросы:
1) смогу ли я собой взять чемодан в поездку 2) успею ли я на поезд 3) смогут ли после экскурсии меня довезти до вокзала Ответы на все эти вопросы я получил ещё на этапе бронирования экскурсии, Дина всё рассказала, объяснила. Чемодан я взял с собой, он был всю дорогу в багажнике автомобиля, соответственно мне не пришлось тратиться на камеру хранения на вокзале. На поезд я успел, время встречи и отправления на экскурсию тоже обговорили заранее, и до вокзала меня довезли) за что огромная благодарность!

Во-вторых, ребята, берите Усьвинские столбы вместо Шумихинских скал. Я уверен, что Шумихинские скалы - это тоже красиво, но если не видели Усьвинские столбы - это то, что надо увидеть вживую обязательно. Безумнейшая красота. Если смотрели фильм «Географ глобус пропил» - вы дополнительно для себя что-то почувствуете) ну и плюс просто очень клёво покататься на лодке, это дополнительные эмоции и другой взгляд на эти края с воды)
Сразу дам рекомендацию от себя: берите с собой удобную обувь!! Треккинговые кроссовки, ботинки. Но не обычные кроссовки или тем более шлепки)) когда будете совершать подъем или спуск, поверьте, вы себя миллион раз отблагодарите, если будете в удобной обуви с правильной подошвой, особенно если перед этим еще дождь пройдёт) у нас было так, что перед подъемом за некоторое время прошел дождь, земля была сырая, и я просто смотрел на то, как люди с огромным трудом в обычных кроссовках и шлепках подымались, а потом ещё и спускались… скользили. Ну, удовольствия в их глазах было мало))
И тоже рекомендую с собой взять треккинговые палки, если есть. Если нет, то тут отмечу просто подход Дины. У неё были с собой запасные треккинговые палки, которые она мне дала, и которые очень помогли во время подъема/спуска, за что я тоже дико благодарен

Ну и про экскурсию!! Ребята. Такая красота. Наверное, это самая красивая дорога, которую я видел в своей жизни. Это какое-то безумие природы, погоды. Тайга, леса, широкие реки, холмы, туманы, закаты, дождь… я в этой экскурсии как будто бы увидел всё))

Дина - потрясающий гид. Столько информации. Такое идеальное знание своего края, города. Это настолько безумно интересно было слушать. Если ещё интересуетесь историей - то много для себя чего интересного узнаете)

Я не знаю, ребят, как вам порекомендовать конкретно экскурсию, но я рекомендую именно эту экскурсию))) настолько приятный гид вас сопровождает, сколько вам всего рассказывают и показывают - ну это чудо чудное какое-то. И сколько вы всего увидите - поверьте мне, это того стоит) я в Перми и Пермском краю был впервые - с тех пор я просто безумно влюблён в эти места, и всем налево и направо рекомендую туда съездить)
Дина, огромное спасибо ❤️❤️❤️

Усьвинские столбы, Каменный город - безумно красивые и интересные места.

Небольшая рекомендация от меня. По выходным очень много людей, имейте это ввиду. По будням людей точно будет сильно меньше, соответственно, будет больше возможностей и времени для фото на этих потрясающих локациях)

Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед+2
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Ой, ребята! Как же я долго тянул с отзывом на эту экскурсию, что аж стыдно перед
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Ездили большой компанией в Каменный город и на Усьвинские столбы 22.07.2023. Изначально брать детей не хотели, но они очень просились. Посоветовались с Диной и решили везти младшеньких на второй машине
читать дальшеуменьшить

следом. Хочу сказать, что не пожалели, дети (4, 9 и 10 лет) - в восторге! Поездка построена от простого к сложному: Строгановские городки на Чусовой (мы думали не заберем детей от козлят в загоне)), обзорная площадка "Белые камни" с видом на тайгу, Каменный город и, наконец, вскарабкивание на Усьвинские столбы. Дина предусмотрела всё: вкусный чай, буклеты, репеллент, запасные дождевики, треккинговые палки, перчатки (очень пригодились!). В Каменном городе дети ходили за ней хвостиком, отвлекаясь только на сборы черники. Могу сказать, что с гидом ходить намного удобней - не пропустишь ничего интересного (например, скалу, которая выше черепахи (у нас там был пикник)). Потом на лодке доплыли до подножия Усьвинских скал и полезли наверх. Погода немного подпортила тропу - было мокро и скользко, поэтому мелкий дошел только до первой смотровой, а старшенькие - до конца. Виды там потрясающие! Эта поездка, пожалуй, стерла впечатления даже от Кунгурской пещеры. Теперь, по возвращению в Москву, планируем приехать на Урал еще раз!

Ездили большой компанией в Каменный город и на Усьвинские столбы 22.07.2023. Изначально брать детей не хотели,
Ездили большой компанией в Каменный город и на Усьвинские столбы 22.07.2023. Изначально брать детей не хотели,
Ездили большой компанией в Каменный город и на Усьвинские столбы 22.07.2023. Изначально брать детей не хотели,
Ездили большой компанией в Каменный город и на Усьвинские столбы 22.07.2023. Изначально брать детей не хотели,
Ездили большой компанией в Каменный город и на Усьвинские столбы 22.07.2023. Изначально брать детей не хотели,
Ездили большой компанией в Каменный город и на Усьвинские столбы 22.07.2023. Изначально брать детей не хотели,
Ездили большой компанией в Каменный город и на Усьвинские столбы 22.07.2023. Изначально брать детей не хотели,
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
От всей души благодарны Дине за прекрасные дни. Низкий поклон Вам, Дина. Повторюсь, Вы сделали наш приезд в Пермь незабываемым!
Теперь для читающих
читать дальшеуменьшить

отзыв: самое главное - если Вы хотите увидеть даже больше, чем рассчитывали, при этом быть окружены заботой, и ни на секунду не подумать о чём-то плохом - бронируйте поездки с Диной!!!
В день экскурсии шёл дождь. Ого-го какой. Мы с дочкой вышли из отеля с зонтами, но доехав до места, мы волшебным способом тут же были наряжены в непромокаемые плащи. Как же я за это благодарна!!!
Дина провела нас по всем улочкам Каменного города, мы вскарабкались на все вершины, прошли везде где можно. Дина никуда не торопила, если хотим куда-то вернуться, то только КОНЕЧНО. А ещё… У Дины всегда для туристов есть термос с наивкуснейшим чаем и конфеты пермские. 🥰🥰🥰 поэтому У нас был чудесный пикник в Каменном городе.
Далее мы должны были попасть на Шумихинские скалы… Разговор зашёл про Усьвинские столбы… И!!! Мы рванули на столбы, Дина поверила в наши возможности! Кстати, более того, с Диной мы сами в этом не сомневались! Манера её общения непередаваемая. Спокойно и уверено она не напугает, А только поддержит. Конечно, будь мы в возрасте или ещё что, она б не стала рисковать, но в нашем случае её нисколько не смутило, что я всего лишь располневшая тётка с 11 -летней дочкой.
Короче, мы рванули к столбам! Дина сама вызвала моторную лодку, мне до сих пор неловко за это, если честно… Мы проехали по прекрасной реке и очутилисьу подножия. Никуда не торопя, спокойно и уверено, Дина провела нас до самого верха. Надо было мне восстановить дыхание, значит, надо. Постоим секунду, дальше топаем… Дочка уверено шла вперёд, Дина контролируя её, иногда подбегая к ней, чтоб помочь, также ни на секунду не оставила меня… Как будто её стало две… Вниз же моя дочка, честно скажу, боялась, но Дина всегда была рядом, говорила и показывала как поставить ногу, за что подержаться, на какой камень-корешок наступить, как результат - дочка и не помнит о том, что посмотрев сверху на спуск, испугалась и села на корточки. Это было великолепное путешествие!!!
А ещё по пути только к Каменному городу мы были на смотровой площадке с видом на тайгу. А ещё могли попасть на заброшку, дочка отказалась, А ещё… Ещё Дина любит свой край, одинаково по-доброму относится к любому, хочет, чтобы людям было интересно, и чтобы туристы захотели вернуться снова, полюбив эти места также, как и она. И мы очень хотим вернуться!!! Хотим приехать золотой осенью и снова с Диной смотреть великолепие Урала!!! Спасибо Вам огромное, Дина💖💖💖 ПС: на деле был ещё денёк, когда Дина отвезла нас в Хохловку, но опять же… Проведя везде и всюду, Дина предложила заехать на ГЭС, где шёл сброс воды… В этом Дина… Она не зарабатывает, не отрабатывает, она всецело погружает в красоты Пермского края. Дина, спасибо, что Вы оказались рядом на нашем пути!!! 💖💖💖

Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
Буду писать не отзыв по сути, а огромную благодарность!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу, рассказывает и про историю и про антропологию и про природный край. И по городу
читать дальшеуменьшить

проехали с рассказом о местном производстве. Ребенка увлекла так, что ни одного писка не было об усталости (а прошли и вскарабкались мы не мало). Дина нам и воду приготовила и защиту от клещей, и чай и местные конфеты на пробу, плюс еще ребенка ждали подарки в конце поездки. Еще бонусом поделилась местами, куда можно сходить и что посмотреть и в Перми и в крае. Классно рассказывает, показывает места для удачных фоток. Мы всей семьей очень благодарны Дине!

Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу,
Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу,
Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу,
Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу,
Поездка очень понравилась, в один экскурсионный день вместилось три экскурсии! Природа завораживает, Дина создает комфортную атмосферу,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии на «2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы»

Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
На машине
9 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в «каменное сердце» Пермского края
Полюбоваться Каменным городом, скалами, горами и пещерами на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 29 000 ₽ за всё до 4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
На машине
Сплавы и рафтинг
На снегоходах
13 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каменные богатыри Полюд и Ветлан
Исследовать живописный север Пермского края и зарядиться энергией рек, гор и лесов
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 29 500 ₽ за всё до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
На машине
На снегоходах
11 часов
135 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Откройте для себя уникальные природные объекты Пермского края. Вдохновляющие виды и интересные истории сделают ваш день незабываемым
Начало: Отель или квартира в городе Перми
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
На машине
Сплавы и рафтинг
На снегоходах
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Гора Полюд, скала Ветлан, пещера с окаменелостями, «ряжи» на реке Вишера
Покорить живописные утесы, перебраться через реку и встретить закат на горе
23 авг в 04:30
24 авг в 04:30
от 36 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми
от 24 000 ₽ за экскурсию