Что вас ожидает

Нескучная дорога

Вы узнаете историю освоения Уральского региона с языческих племен до горнозаводской цивилизации. Остановитесь в фотозонах с удивительным таежным и речным ландшафтом. Заедете в древнее село Успенка, где жил преподобный Трифон Вятский: увидите церковь 1864 года, посетите купель и родник. А также познакомитесь с поселком Усьва, рядом с которым находятся знаменитые россыпи камней и надпись «Счастье здесь».

Реки, горы, скалы и леса

Шумихинские скалы — место, где снимали фильм «Чук и Гек» по рассказу Гайдара. Вы полюбуетесь с них рекой Усьва и лесными просторами. Если пожелаете, также осмотрите заброшенные дома в расположенном неподалеку бывшем шахтерском поселке. Далее мы отправимся в таинственный Каменный город. Я расскажу, почему местные жители долгое время обходили его стороной и называли «Чертово городище».

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