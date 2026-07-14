Вы услышите связанные с ними легенды и оцените огромные глыбы Уральских гор, спрятанные среди извилистых рек и таежных просторов. Раскроете, что такое «спой», познакомитесь с местными «хранителями» и погуляете по волшебному лесу. А еще заедете в колоритные древние села Успенка и Усьва.
Описание экскурсии
Экскурсия доступна с 28 апреля по 5 ноября
Что вас ожидает
Нескучная дорога
Вы узнаете историю освоения Уральского региона с языческих племен до горнозаводской цивилизации. Остановитесь в фотозонах с удивительным таежным и речным ландшафтом. Заедете в древнее село Успенка, где жил преподобный Трифон Вятский: увидите церковь 1864 года и место, откуда отправился Ермак в поход на Сибирь. А также познакомитесь с поселком Усьва, рядом с которым находятся знаменитые россыпи камней и надпись «Счастье здесь».
Реки, горы, скалы и леса
Шумихинские скалы — место, где снимали фильм «Чук и Гек» по рассказу Гайдара и «Географ глобус пропил» по роману А. Иванова. Вы полюбуетесь с них рекой Усьва и лесными просторами. Если пожелаете, также осмотрите заброшенные дома в расположенном неподалеку бывшем шахтерском поселке. Далее мы отправимся в таинственный Каменный город. Я расскажу, почему местные жители долгое время обходили его стороной и называли «Чертово городище».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Škoda Kodiaq
- По желанию мы сделаем остановку в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По маршруту пешая часть 7 км и подъем на скалы высотой 40 м.
- Для посещения природного парка «Пермский» билеты оформляются заранее. Гид запросит информацию: ФИО и дату рождения всех участников
- Возможна замена Шумихинских скал на Усьвинские столбы, которые высотой 120 метров, но в этом случае потребуется аренда лодки (+1500 ₽/взрослый, 750 ₽/детский; минимальная стоимость — 3000 ₽)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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От всей души благодарны Дине за прекрасные дни. Низкий поклон Вам, Дина. Повторюсь, Вы сделали наш приезд в Пермь незабываемым!
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