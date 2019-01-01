Путешествие в край чудной — Кудымкар!

Туроператор К.
Туроператор К. – Гид из Перми
Нас ждёт путешествие в мистический край — Коми-округ.

Во время экскурсии 🧭 вы услышите легенды, былины, узнаете об обычаях и обрядах.

Мы увидим красную горку (Изъюр), там где чудь основала городище и отныне стоит там город 🏙️ Кудымкар.

Услышим предания об Кудым-Оше, чудском паме и мансийской красавице Костö.

И, конечно же, вас будет ждать обед из блюд национальной коми-пермяцкой кухни!
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Экскурсия

2 900 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Путешествие в край чудной — Кудымкар!
Путешествие в край чудной — Кудымкар!

Что вы увидите 🤩

  • г. Кудымкар
  • Окружной музей им. Субботина – Пермяка
  • Аллея Кудым-Оша
  • Свято-Никольский храм
  • городище Изъюр
  • Этно-парк «Заветный клад»
  • Ткацкая мастерская

Что вас ждёт:

    Тематическая экскурсия ⛳ по Окружному музею им. Субботина-Пермяка. Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Кудымкару, где мы увидим аллею Кудым-Оша, Свято-Никольский храм, городище Изъюр, берестяную лавку. Во время обеда вы отведаете блюда традиционной коми-пермяцкой кухни 🥧. По пути в с. Верх-Иньва, мы заедем в этно-парк 🌳 «Заветный клад», где вас ждёт фотосессия 📷 в подарок!
    Далее фольклорная встреча с погружением в коми-пермяцкий фольклор. В гостеприимном доме Шипицыных — настоящей ткацкой мастерской, вы погрузитесь в процесс давно забытого ремесла, поучаствуете в мастер-классе, увидите старинные предметы быта.
    Во время небольшой пешей прогулки вы узнаете историю 📖 и легенды села, зайдёте в храм и посетите историческую экспозицию. Подниметесь на Красную горку Вэзъясим — высокий холм над Иньвой, с которого открывается великолепный вид на окрестности.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    🚩 Начало и место завершения: Пермь, ул. Ленина, 53
    Что входит
    • транспортное обслуживание
    • экскурсионное обслуживание согласно программе тура
    • входные билеты
    • мастер-класс по ткачеству
    • обед из блюд коми-пермяцкой кухни
    • страховка от н. с. на период переезда
    • фотосессия (фото после тура в электронном варианте).
    Что не входит
    • покупка сувениров и пирогов
    Важная информация
    Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Путешествие в край чудной — Кудымкар!
    Путешествие в край чудной — Кудымкар!
    Путешествие в край чудной — Кудымкар!
    Путешествие в край чудной — Кудымкар!
    Время проведения: Смотрите свободные даты
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Туроператор К.
    Туроператор К.
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