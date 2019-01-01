Что вас ждёт:

Тематическая экскурсия ⛳ по Окружному музею им. Субботина-Пермяка. Автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Кудымкару, где мы увидим аллею Кудым-Оша, Свято-Никольский храм, городище Изъюр, берестяную лавку. Во время обеда вы отведаете блюда традиционной коми-пермяцкой кухни 🥧. По пути в с. Верх-Иньва, мы заедем в этно-парк 🌳 «Заветный клад», где вас ждёт фотосессия 📷 в подарок!

Далее фольклорная встреча с погружением в коми-пермяцкий фольклор. В гостеприимном доме Шипицыных — настоящей ткацкой мастерской, вы погрузитесь в процесс давно забытого ремесла, поучаствуете в мастер-классе, увидите старинные предметы быта.

Во время небольшой пешей прогулки вы узнаете историю 📖 и легенды села, зайдёте в храм и посетите историческую экспозицию. Подниметесь на Красную горку Вэзъясим — высокий холм над Иньвой, с которого открывается великолепный вид на окрестности.

Важная информация: