Путешествие в Кудымкар обещает стать настоящим открытием для любителей этнографии и мифологии. Гости смогут посетить Коми-Пермяцкий краеведческий музей, где представлены уникальные артефакты, прогуляться по аллее Кудым-Оша и насладиться национальной кухней. Особое внимание уделено парку деревянной скульптуры, где оживают персонажи местных сказок. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру коми-пермяков

Описание экскурсии

Коми-Пермяцкий краеведческий музей

Место, где оживает история. Вы рассмотрите уникальные предметы — бляшки пермского звериного стиля, сасанидское серебро, деревянные культовые скульптуры, народную одежду и набойные доски.

Обзорная экскурсия по Кудымкару

Много легенд хранит эта земля. Вы узнаете их на прогулке по аллее Кудым-Оша, городищу на мысу Изъюр и Свято-Никольскому кафедральному собору. Жизнь коми-пермяков и сейчас наполнена магией, но она не бросается в глаза — их быт скромен, а ценности незаметны. Но те, кто увидит и поймёт их, влюбятся в этот народ навсегда.

Ресторан национальной кухни

Уникальный вкус и аутентичность с духом исторического и культурного наследия. Все блюда ресторана приготовлены из местных ингредиентов, собранных в лесах и на болотах Пермского края. Вас ждут посикунчики, шаньги, пистики и традиционный напиток сур!

Парк деревянной скульптуры

Шлют к чертям? Радуйтесь: мы знаем, где они живут! Персонажи парка — чуди, лешие, йомы, богатыри, герои из местных сказок — появились из причудливых коряг и стволов деревьев. Мы прогуляемся по парку, собрав собственный бестиарий впечатлений.

Вы узнаете:

Кто же он, богатырь Кудым-Ош и за что он стал легендой коми-пермяцкого народа

Почему пельмень на главной площади лежит на земле, а не красуется на блюдце

Кто такие Икотка и Пам

Как местные десятилетиями уживаются с нечистью

О мифических существах из сериала «Территория», основа сюжета которого относит нас к коми-пермякам

О загадочном народе — Чуди Белоглазой

Примерный тайминг экскурсии:

07:00 — выезд из Перми

10:00 — прибытие в Кудымкар + завтрак

11:00 — экскурсия в краеведческом музее

13:00 — обзорная экскурсия по Кудымкару

15:00 — обед в ресторане

17:30 — прогулка по парку деревянных скульптур в Пармайлово

22:00 — ориентировочное время прибытия в Пермь

Организационные детали