Мои заказы

Кудымкар из Перми: в гости к коми-пермякам и деревянным чудикам

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кудымкару, чтобы узнать о легендах коми-пермяков и увидеть уникальные деревянные скульптуры
Путешествие в Кудымкар обещает стать настоящим открытием для любителей этнографии и мифологии.

Гости смогут посетить Коми-Пермяцкий краеведческий музей, где представлены уникальные артефакты, прогуляться по аллее Кудым-Оша и насладиться национальной кухней. Особое внимание уделено парку деревянной скульптуры, где оживают персонажи местных сказок. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру коми-пермяков

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные деревянные скульптуры
  • 🏛 Посещение краеведческого музея
  • 🍽 Дегустация национальных блюд
  • 🌲 Прогулка по аллее Кудым-Оша
  • 🧙‍♂️ Легенды и мифы коми-пермяков
Кудымкар из Перми: в гости к коми-пермякам и деревянным чудикам© Дмитрий
Кудымкар из Перми: в гости к коми-пермякам и деревянным чудикам© Дмитрий
Кудымкар из Перми: в гости к коми-пермякам и деревянным чудикам© Дмитрий
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 07:30

Что можно увидеть

  • Коми-Пермяцкий краеведческий музей
  • Аллея Кудым-Оша
  • Свято-Никольский кафедральный собор
  • Парк деревянной скульптуры

Описание экскурсии

Коми-Пермяцкий краеведческий музей

Место, где оживает история. Вы рассмотрите уникальные предметы — бляшки пермского звериного стиля, сасанидское серебро, деревянные культовые скульптуры, народную одежду и набойные доски.

Обзорная экскурсия по Кудымкару

Много легенд хранит эта земля. Вы узнаете их на прогулке по аллее Кудым-Оша, городищу на мысу Изъюр и Свято-Никольскому кафедральному собору. Жизнь коми-пермяков и сейчас наполнена магией, но она не бросается в глаза — их быт скромен, а ценности незаметны. Но те, кто увидит и поймёт их, влюбятся в этот народ навсегда.

Ресторан национальной кухни

Уникальный вкус и аутентичность с духом исторического и культурного наследия. Все блюда ресторана приготовлены из местных ингредиентов, собранных в лесах и на болотах Пермского края. Вас ждут посикунчики, шаньги, пистики и традиционный напиток сур!

Парк деревянной скульптуры

Шлют к чертям? Радуйтесь: мы знаем, где они живут! Персонажи парка — чуди, лешие, йомы, богатыри, герои из местных сказок — появились из причудливых коряг и стволов деревьев. Мы прогуляемся по парку, собрав собственный бестиарий впечатлений.

Вы узнаете:

  • Кто же он, богатырь Кудым-Ош и за что он стал легендой коми-пермяцкого народа
  • Почему пельмень на главной площади лежит на земле, а не красуется на блюдце
  • Кто такие Икотка и Пам
  • Как местные десятилетиями уживаются с нечистью
  • О мифических существах из сериала «Территория», основа сюжета которого относит нас к коми-пермякам
  • О загадочном народе — Чуди Белоглазой

Примерный тайминг экскурсии:

  • 07:00 — выезд из Перми
  • 10:00 — прибытие в Кудымкар + завтрак
  • 11:00 — экскурсия в краеведческом музее
  • 13:00 — обзорная экскурсия по Кудымкару
  • 15:00 — обед в ресторане
  • 17:30 — прогулка по парку деревянных скульптур в Пармайлово
  • 22:00 — ориентировочное время прибытия в Пермь

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023, седане бизнес-класса или минивэне (в зависимости от количества человек)
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 14 лет
  • В стоимость включены: трансфер, сопровождение гида, билет и экскурсионное сопровождение в музее. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 10 000 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Перми
Провели экскурсии для 144 туристов
Добрый день, меня зовут Дмитрий. Я живу в Перми и хочу показать и рассказать вам о нашем крае такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… Мои туры всегда адаптированы под
читать дальше

клиента. Минуя заученные и бесконечно повторяющиеся маршруты, я прикладываю историю к территории — и мы получаем живую и запоминающуюся картинку: вдохновляющую, заряжающую и искреннюю! В наших путешествиях вас ждёт множество легенд, секретных мест и историй. Готовы ли вы увидеть Пермский край по-новому?

Задать вопрос

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии из Перми

Пермь: лицом к лицу
На машине
3.5 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь: лицом к лицу - индивидуальная экскурсия
Пермь: лицом к лицу - экскурсия от коренного пермяка. Узнайте, как маленькая деревушка стала современным мегаполисом
Начало: На улице Ленина
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
6200 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Пермь
Пешая
4 часа
-
10%
142 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Завтра в 10:00
11 ноя в 17:00
4500 ₽5000 ₽ за всё до 10 чел.
Пермь - современный город с историей
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Пермь - современный город с историей: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Перми на индивидуальной экскурсии! Узнайте о горнозаводской цивилизации, культурной революции и спрятанных уголках города
Начало: У памятника «Пермяк соленые уши», Комсомольский пр...
11 ноя в 16:00
12 ноя в 16:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми