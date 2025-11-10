Гости смогут посетить Коми-Пермяцкий краеведческий музей, где представлены уникальные артефакты, прогуляться по аллее Кудым-Оша и насладиться национальной кухней. Особое внимание уделено парку деревянной скульптуры, где оживают персонажи местных сказок. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит глубже понять культуру коми-пермяков
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Уникальные деревянные скульптуры
- 🏛 Посещение краеведческого музея
- 🍽 Дегустация национальных блюд
- 🌲 Прогулка по аллее Кудым-Оша
- 🧙♂️ Легенды и мифы коми-пермяков
Что можно увидеть
- Коми-Пермяцкий краеведческий музей
- Аллея Кудым-Оша
- Свято-Никольский кафедральный собор
- Парк деревянной скульптуры
Описание экскурсии
Коми-Пермяцкий краеведческий музей
Место, где оживает история. Вы рассмотрите уникальные предметы — бляшки пермского звериного стиля, сасанидское серебро, деревянные культовые скульптуры, народную одежду и набойные доски.
Обзорная экскурсия по Кудымкару
Много легенд хранит эта земля. Вы узнаете их на прогулке по аллее Кудым-Оша, городищу на мысу Изъюр и Свято-Никольскому кафедральному собору. Жизнь коми-пермяков и сейчас наполнена магией, но она не бросается в глаза — их быт скромен, а ценности незаметны. Но те, кто увидит и поймёт их, влюбятся в этот народ навсегда.
Ресторан национальной кухни
Уникальный вкус и аутентичность с духом исторического и культурного наследия. Все блюда ресторана приготовлены из местных ингредиентов, собранных в лесах и на болотах Пермского края. Вас ждут посикунчики, шаньги, пистики и традиционный напиток сур!
Парк деревянной скульптуры
Шлют к чертям? Радуйтесь: мы знаем, где они живут! Персонажи парка — чуди, лешие, йомы, богатыри, герои из местных сказок — появились из причудливых коряг и стволов деревьев. Мы прогуляемся по парку, собрав собственный бестиарий впечатлений.
Вы узнаете:
- Кто же он, богатырь Кудым-Ош и за что он стал легендой коми-пермяцкого народа
- Почему пельмень на главной площади лежит на земле, а не красуется на блюдце
- Кто такие Икотка и Пам
- Как местные десятилетиями уживаются с нечистью
- О мифических существах из сериала «Территория», основа сюжета которого относит нас к коми-пермякам
- О загадочном народе — Чуди Белоглазой
Примерный тайминг экскурсии:
- 07:00 — выезд из Перми
- 10:00 — прибытие в Кудымкар + завтрак
- 11:00 — экскурсия в краеведческом музее
- 13:00 — обзорная экскурсия по Кудымкару
- 15:00 — обед в ресторане
- 17:30 — прогулка по парку деревянных скульптур в Пармайлово
- 22:00 — ориентировочное время прибытия в Пермь
Организационные детали
- Экскурсия проходит на премиальном кроссовере Chery Tiggo 8 Pro Max 2023, седане бизнес-класса или минивэне (в зависимости от количества человек)
- Программа подойдёт взрослым и детям от 14 лет
- В стоимость включены: трансфер, сопровождение гида, билет и экскурсионное сопровождение в музее. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Если вас больше трёх, то стоимость за каждого следующего участника — 10 000 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды