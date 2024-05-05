Мои заказы

Кудымкар – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Кудымкар» в Перми, цены от 5990 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
Завтра в 09:00
16 окт в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Перми - в колоритный Кудымкар
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Перми - в колоритный Кудымкар
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коми-Пермяцкого округа, где вас ждёт увлекательная экскурсия и мастер-класс по лепке пельменей
Начало: У Театра-Театра
3 ноя в 08:00
4 янв в 08:00
5990 ₽ за человека
В гости к коми-пермякам - в Кудымкар из Перми
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к коми-пермякам - в Кудымкар из Перми
Отправиться в столицу Коми-Пермяцкого округа, где сплетаются легенды и история
11 окт в 09:30
12 окт в 09:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    5 мая 2024
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывает отлично и знает тему.
  • А
    Анна
    25 октября 2023
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Эта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мы из этого города с
    читать дальше

    родителями 32 года назад. Огромное спасибо Олегу за столь увлекательное путешествие в город моего детства! Все очень понравилось. Туристу, который увеличен изучением малых народов России или гастро-туристу, который желает отведать колоритные блюда местной кухни- конечно же рекомендую этот тур.
    P.S. Услугами индивидуального экскурсовода и услугами данного сайта пользовалась впервые. Спасибо Вам Олег!

  • В
    Владислав
    14 февраля 2023
    Из Перми в Кудымкар - навстречу мифам
    Хорошая экскурсия. По сути, три в одном: обзорная по Перми, Мотовилиха, Кудымкар. Гид рассказывает интересно, без фактических ошибок, решает задачи
    читать дальше

    туристов. Минус - не успели в музей в Кудымкаре. Он, возможно, вроде самой Перми, т. к. туристы все равно там живут, а второй раз до Кудымкара не особо доберёшься.

