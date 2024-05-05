Индивидуальная
до 3 чел.
Из Перми в Кудымкар: путешествие в мир коми-пермяцких мифов
Вас ждет увлекательное путешествие по следам древних мифов и культуры коми-пермяков вместе с экспертом
Завтра в 09:00
16 окт в 09:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Из Перми - в колоритный Кудымкар
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коми-Пермяцкого округа, где вас ждёт увлекательная экскурсия и мастер-класс по лепке пельменей
Начало: У Театра-Театра
3 ноя в 08:00
4 янв в 08:00
5990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к коми-пермякам - в Кудымкар из Перми
Отправиться в столицу Коми-Пермяцкого округа, где сплетаются легенды и история
11 окт в 09:30
12 окт в 09:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван5 мая 2024Экскурсия понравилась. Экскурсовод рассказывает отлично и знает тему.
- ААнна25 октября 2023Эта поездка для меня была машиной времени назад, т к сама уроженка этого города, уехали мы из этого города с
- ВВладислав14 февраля 2023Хорошая экскурсия. По сути, три в одном: обзорная по Перми, Мотовилиха, Кудымкар. Гид рассказывает интересно, без фактических ошибок, решает задачи
