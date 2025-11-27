Это путешествие позволит почувствовать загадочную душу края — такую родную и чужую одновременно. Вы увидите столицу Коми-Пермяцкого округа, прикоснётесь к его самобытной культуре и узнаете, как развивалась эта земля после прихода русских. Мы погрузимся в историю и легенды, познакомимся с этнографией и вы ощутите атмосферу Кудымкара.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Кудымкара, увидите место, где располагалась древняя крепость. В краеведческом музее познакомитесь с историей и культурой коми-пермяков. И насладитесь бескрайними лесными и речными пейзажами.

А если захотите, можем заехать в деревню Ваганова в гости к местной жительнице Ольге Николаевне. Она расскажет о быте коми-пермяков, покажет часовню и проведёт экскурсию в сельском клубе. Вы узнаете о традиционных узорах и обрядах и услышите старинные рецепты. Вместе мы испечём наливные шаньги и попробуем аутентичную еду.

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Перми

12:00 — кафе «Мама Лена», обед (по желанию)

13:00 — обзорная экскурсия по Кудымкару (2 часа): памятник Кудым-Ошу, Аллея чудов, Городская площадь, национальный коми-пермяцкий театр, центральный парк (ПКиО им. Кривощёкова), Свято-Никольский собор, древнее городище «Изъюр»

15:30 — экскурсия в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка

17:30–20:00 — выезд и ориентировочное прибытие в Пермь

Организационные детали