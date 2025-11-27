Отправиться в столицу Коми-Пермяцкого округа, где сплетаются легенды и история
Это путешествие позволит почувствовать загадочную душу края — такую родную и чужую одновременно.
Вы увидите столицу Коми-Пермяцкого округа, прикоснётесь к его самобытной культуре и узнаете, как развивалась эта земля после прихода русских. Мы погрузимся в историю и легенды, познакомимся с этнографией и вы ощутите атмосферу Кудымкара.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по главным достопримечательностям Кудымкара, увидите место, где располагалась древняя крепость. В краеведческом музее познакомитесь с историей и культурой коми-пермяков. И насладитесь бескрайними лесными и речными пейзажами.
А если захотите, можем заехать в деревню Ваганова в гости к местной жительнице Ольге Николаевне. Она расскажет о быте коми-пермяков, покажет часовню и проведёт экскурсию в сельском клубе. Вы узнаете о традиционных узорах и обрядах и услышите старинные рецепты. Вместе мы испечём наливные шаньги и попробуем аутентичную еду.
Примерный тайминг
9:30 — выезд из Перми 12:00 — кафе «Мама Лена», обед (по желанию) 13:00 — обзорная экскурсия по Кудымкару (2 часа): памятник Кудым-Ошу, Аллея чудов, Городская площадь, национальный коми-пермяцкий театр, центральный парк (ПКиО им. Кривощёкова), Свято-Никольский собор, древнее городище «Изъюр» 15:30 — экскурсия в Коми-Пермяцком краеведческом музее им. П. И. Субботина-Пермяка 17:30–20:00 — выезд и ориентировочное прибытие в Пермь
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы: музей — 1500 ₽ за экскурсию, 150 ₽ — за билет; обед в кафе «Мама Лена» — 450 ₽, полный обед — 690 ₽
По желанию: поездка в деревню Ваганова — 2000 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Перми
Провела экскурсии для 589 туристов
Привет всем! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид-экскурсовод по Перми и Пермскому краю. Работа гида для меня — не просто работа, это стиль жизни и самое большое увлечение. Я не перестаю раскрывать Пермь с новых сторон и удивляться местным традициями, историям и мифам. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!