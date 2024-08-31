Чердынь сравнивают с Римом и Москвой: город на семи холмах, с которого всё начиналось. Это первый русский город на Урале, духовное начало начал Прикамья.
Он сохранил особую атмосферу: резные наличники, легенды и предания, звон колоколов, пружинистые мхи и стремительные воды Колвы.
Вы увидите место, которое описано в романе Алексея Иванова «Сердце Пармы» и прикоснётесь к уральской истории.
Он сохранил особую атмосферу: резные наличники, легенды и предания, звон колоколов, пружинистые мхи и стремительные воды Колвы.
Вы увидите место, которое описано в романе Алексея Иванова «Сердце Пармы» и прикоснётесь к уральской истории.
Описание экскурсииПружинистые мхи и река Колва Наша поездка — это вход в мир резных наличников и разрушенных кирпичных церквей, мифов и легенд, примет и сказаний. Увидим: северные пружинистые мхи, холодную быструю реку Колву. Вятский холм Будем гулять, дышать, плести венки, стряпать, смотреть деревянных богов, сидеть на Вятском холме, любоваться Полюдом. Север Прикамья Вся красота Уральской природы, дух рек, звон колоколов, умиротворение, восхищение — все это, в невероятном путешествие на Север Прикамья, в Чердынь, в скромную Уральскую красавицу и главная героиню фильма «Сердце Пармы». Важная информация: Лучше всего планировать путешествие на 2 дня, с ночевкой в Чердыни.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Речку Колву с Вятского холма
- На Троицком холме - деревянный Храм из села Бигичи
- Часовню 55-убиенных войнов
- Иоанно-Богословский храм - первый мужской монастырь на Урале
- Чердынский краеведческий музей
- Колокольню Воскресенского собора
Что включено
- Информационное обслуживание
- Гсм
- Трансфер
- Организация и составление маршрута
Что не входит в цену
- Питание
- Проживание
- Музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель
Завершение: Пермь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Лучше всего планировать путешествие на 2 дня
- С ночевкой в Чердыни
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень познавательная, интересная, комплексная экскурсия) Большое спасибо Екатерине и Ришату)
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