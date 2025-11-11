читать дальше

в которую ходил Серёжа. Мы прошлись по Покровской с её уютными двориками. По Сибирской (с удивлением узнали что по ней ходили трамваи). Мы все вместе читали стихи Бродского и Пастернака, а ещё отрывки из романа «Доктор Живаго». Городская читальня из романа произвела на меня пожалуй самое сильное впечатление. Однозначно да. Самые высокие оценки. 100 из 100. Андрей ещё и человек очень интересный, приятный. И разносторонне развитый. Интеллектуал с потрясающим чувством юмора. Рассказал нам много разных местных историй и легенд. Он щедро делится ими с гостями. А переливающиеся открытки с видами старой Перми - это вообще огонь. Это было по настоящему крутое и запоминающееся путешествие во времени и в пространстве.