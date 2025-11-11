Мои заказы

Один день в городе Дягилева и Пастернака: квест в Перми 12+

Присоединяйтесь к увлекательному квесту по Перми, где история и литература оживают на улицах города. Решите загадки и насладитесь местными деликатесами
В Перми каждый год собираются тысячи любителей искусства, чтобы пройтись по местам, связанным с Дягилевым и Пастернаком.

Этот квест предлагает уникальную возможность исследовать старинные улицы, такие как Покровская и Сибирская, посетить литературный дворик и дом детства Дягилева.

Участники узнают интересные факты о жизни великих авторов и смогут отправить открытку с уникальным гашением. Все это сопровождается решением литературных загадок и дегустацией местных посикунчиков
5
3 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 📚 Погружение в историю и литературу
  • 🗺️ Исследование знаковых мест Перми
  • 🧩 Решение увлекательных загадок
  • 📜 Узнавание новых фактов о Дягилеве и Пастернаке
  • 🍴 Дегустация местных деликатесов
Один день в городе Дягилева и Пастернака: квест в Перми 12+© Андрей
Один день в городе Дягилева и Пастернака: квест в Перми 12+© Андрей
Один день в городе Дягилева и Пастернака: квест в Перми 12+© Андрей

Что можно увидеть

  • Покровская улица
  • Сибирская улица
  • Литературный дворик
  • Дом детства Дягилева
  • Городская читальня
  • Театральный сквер

Описание квеста

  • По Покровской мы дойдём до Сибирской — старинной главной улицы города. По ней маленький Серёжа Дягилев ежедневно ходил в Пермскую мужскую гимназию
  • Побываем в литературном дворике, где и сегодня кипит культурная жизнь
  • Заглянем в дом, где прошло детство Дягилева
  • Увидим городскую читальню, узнаваемую по роману «Доктора Живаго». По замыслу Пастернака, здесь познакомились Юрий и Лара
  • Погуляем в Театральном сквере — одном из самых поэтичных мест города. Здесь установлен первый в России памятник Пастернаку и единственный памятник балерине в пуантах. Говорят, если загадать желание и потереть танцовщице нос, желание сбудется

В ходе квеста:

  • Вы услышите стихи и прозу и заново откроете для себя авторов известных строк
  • Попробуете свои силы в решении литературных загадок
  • Узнаете малоизвестные факты о жизни и творчестве Пастернака и Дягилева в Перми
  • После прогулки по городу — по нашей доброй традиции — каждый сможет подписать и отправить почтовую открытку со спецгашением (!)

Организационные детали

  • При желании мы заглянем в кафе, где угощают самыми вкусными в Перми посикунчиками (маленькие мясные пирожками) с домашним лимонадом — не входит в стоимость
  • Задания квеста рассчитаны на путешественников старше 12 лет
  • Все объекты маршрута находятся в государственных и муниципальных учреждениях — мы частично осмотрим их внутри. Входные билеты не потребуются

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 216 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Перми с рождения. Кандидат наук, работаю в Пермском государственном университете. Прогулки с путешественниками для меня — это прежде всего любимое хобби. И возможность показать гостям наш город таким, каким вижу его я: вкусным, неспешным, чистым, ухоженным, неповторимым.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Галина
Галина
11 ноя 2025
Несмотря на неидеальную погоду, эта экскурсия стала для нас абсолютным открытием Перми! Когда погружаешься в мир таких гениев, как Дягилев и Пастернак, и идешь по их следам с таким блестящим
читать дальше

гидом, как Андрей, дождь и туман просто перестают иметь значение.

Андрей — не просто экскурсовод, это увлеченный, обаятельный и глубоко эрудированный рассказчик, который буквально оживляет историю. Благодаря его усилиям и связям нам посчастливилось попасть в музей Дягилева в гимназии, что, как мы поняли, большая редкость. Увидеть фотографии юного Сережи Дягилева и монументальный памятник работы Эрнста Неизвестного (4,5 метра и 8 тонн!) — это бесценно.

Мы прошли и по пастернаковским местам, ощутили величие Театра оперы и балета, погрузились в сказочную атмосферу ТЮЗа. Весь маршрут был выстроен безупречно и пропитан теплом и душевностью.
Кто любит литературу и театр, приезжайте в Пермь и наслаждайтесь искусством вместе с Андреем!

Несмотря на неидеальную погоду, эта экскурсия стала для нас абсолютным открытием Перми! Когда погружаешься в мирНесмотря на неидеальную погоду, эта экскурсия стала для нас абсолютным открытием Перми! Когда погружаешься в мирНесмотря на неидеальную погоду, эта экскурсия стала для нас абсолютным открытием Перми! Когда погружаешься в мир
Е
Екатерина
26 авг 2025
Андрей влюблён в свой город. Город Дягилева и Пастернака. Мы узнали, что Пермь, Молотов и Юрятин - это один и тот же город. Он показал нам Дом Дягилева, Мужскую гимназию
читать дальше

в которую ходил Серёжа. Мы прошлись по Покровской с её уютными двориками. По Сибирской (с удивлением узнали что по ней ходили трамваи). Мы все вместе читали стихи Бродского и Пастернака, а ещё отрывки из романа «Доктор Живаго». Городская читальня из романа произвела на меня пожалуй самое сильное впечатление. Однозначно да. Самые высокие оценки. 100 из 100. Андрей ещё и человек очень интересный, приятный. И разносторонне развитый. Интеллектуал с потрясающим чувством юмора. Рассказал нам много разных местных историй и легенд. Он щедро делится ими с гостями. А переливающиеся открытки с видами старой Перми - это вообще огонь. Это было по настоящему крутое и запоминающееся путешествие во времени и в пространстве.

Н
Наталья
26 авг 2025
Прогулялись с Андреем по Дягилевским местам. Сразу захотелось на балет. На «Баядерку» или «Времена года». Это конечно для меня открытие. Я открыла для себя Пермь совершенно с новой стороны. Благодаря
читать дальше

этой замечательной экскурсии. И конечно же Андрею. Он знает и любит свой город на Каме.

Потом был Пастернак. Да, да, тот самый. Оказалось что это губернский город Пермь в романе «Доктор Живаго». Сразу захотелось фильм пересмотреть с Олегом Меньшиковым в роли Юрия и книгу перечитать. Совершенно по новому всё это встало перед глазами. И Кира Найтли в роли Лары заиграла новыми красками.

Спасибо Вам за этот чудесный вечер в губернском городе П.

Входит в следующие категории Перми

Похожие экскурсии из Перми

По Перми с ветерком
На машине
3.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
По Перми с ветерком
Познакомиться с городом и разобраться в пермских брендах на автопешей экскурсии
Начало: Экскурсии отель Урал
23 ноя в 15:00
24 ноя в 08:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Пермь
Пешая
4 часа
142 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пермь: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Перми, открывая исторические тайны и архитектурные шедевры на уникальной экскурсии
Начало: У скульптуры «Пермяк соленые уши»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Пермь через призму литературы»
Пермь, вдохновившая Чехова, Достоевского и Пастернака, откроется с новой стороны. Прогулка по литературным местам с профессиональным гидом
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6300 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Перми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Перми