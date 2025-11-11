В Перми каждый год собираются тысячи любителей искусства, чтобы пройтись по местам, связанным с Дягилевым и Пастернаком.
Этот квест предлагает уникальную возможность исследовать старинные улицы, такие как Покровская и Сибирская, посетить литературный дворик и дом детства Дягилева.
Участники узнают интересные факты о жизни великих авторов и смогут отправить открытку с уникальным гашением. Все это сопровождается решением литературных загадок и дегустацией местных посикунчиков
5 причин купить этот квест
- 📚 Погружение в историю и литературу
- 🗺️ Исследование знаковых мест Перми
- 🧩 Решение увлекательных загадок
- 📜 Узнавание новых фактов о Дягилеве и Пастернаке
- 🍴 Дегустация местных деликатесов
Что можно увидеть
- Покровская улица
- Сибирская улица
- Литературный дворик
- Дом детства Дягилева
- Городская читальня
- Театральный сквер
Описание квеста
- По Покровской мы дойдём до Сибирской — старинной главной улицы города. По ней маленький Серёжа Дягилев ежедневно ходил в Пермскую мужскую гимназию
- Побываем в литературном дворике, где и сегодня кипит культурная жизнь
- Заглянем в дом, где прошло детство Дягилева
- Увидим городскую читальню, узнаваемую по роману «Доктора Живаго». По замыслу Пастернака, здесь познакомились Юрий и Лара
- Погуляем в Театральном сквере — одном из самых поэтичных мест города. Здесь установлен первый в России памятник Пастернаку и единственный памятник балерине в пуантах. Говорят, если загадать желание и потереть танцовщице нос, желание сбудется
В ходе квеста:
- Вы услышите стихи и прозу и заново откроете для себя авторов известных строк
- Попробуете свои силы в решении литературных загадок
- Узнаете малоизвестные факты о жизни и творчестве Пастернака и Дягилева в Перми
- После прогулки по городу — по нашей доброй традиции — каждый сможет подписать и отправить почтовую открытку со спецгашением (!)
Организационные детали
- При желании мы заглянем в кафе, где угощают самыми вкусными в Перми посикунчиками (маленькие мясные пирожками) с домашним лимонадом — не входит в стоимость
- Задания квеста рассчитаны на путешественников старше 12 лет
- Все объекты маршрута находятся в государственных и муниципальных учреждениях — мы частично осмотрим их внутри. Входные билеты не потребуются
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Прикамье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 216 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей, я живу в Перми с рождения. Кандидат наук, работаю в Пермском государственном университете. Прогулки с путешественниками для меня — это прежде всего любимое хобби. И возможность показать гостям наш город таким, каким вижу его я: вкусным, неспешным, чистым, ухоженным, неповторимым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Галина
11 ноя 2025
Несмотря на неидеальную погоду, эта экскурсия стала для нас абсолютным открытием Перми! Когда погружаешься в мир таких гениев, как Дягилев и Пастернак, и идешь по их следам с таким блестящим
Е
Екатерина
26 авг 2025
Андрей влюблён в свой город. Город Дягилева и Пастернака. Мы узнали, что Пермь, Молотов и Юрятин - это один и тот же город. Он показал нам Дом Дягилева, Мужскую гимназию
Н
Наталья
26 авг 2025
Прогулялись с Андреем по Дягилевским местам. Сразу захотелось на балет. На «Баядерку» или «Времена года». Это конечно для меня открытие. Я открыла для себя Пермь совершенно с новой стороны. Благодаря
Входит в следующие категории Перми
