1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Древняя Чердынь - столица Перми Великой
Начало: Отель
11 июня в 13:00
14 июня в 14:00
18 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр10 мая 2024Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Чердынь»
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