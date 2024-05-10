Чердынь – экскурсии в Перми

Найдено 4 экскурсии в категории «Чердынь» в Перми, цены от 17 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город Чердынь: руины веры
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Город Чердынь: руины веры
Оказаться в музее под открытым небом, посетить старинные церкви и узнать историю Перми Великой
Начало: В удобном для вас месте
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000 за всё до 3 чел.
Древняя Чердынь - столица Перми Великой
Индивидуальная
13 часов
Древняя Чердынь - столица Перми Великой
Начало: Отель
11 июня в 13:00
14 июня в 14:00
18 900 за всё до 3 чел.
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Индивидуальная
13 часов
В сердце Уральской тайги!: стоп, снято
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
17 500 за всё до 3 чел.
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Чердынь - вкус Русского Севера: гастротур + обширная экскурсия
Изучить древнюю столицу Перми Великой и отведать национальные блюда
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
28 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    10 мая 2024
    Город Чердынь: руины веры
    Очень комфортная обстановка во время экскурсии. Оперативное решение всех возникающих вопросов и компетентное владение как материалом по теме экскурсии, так и знание Пермского края. Мне всё очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Чердынь»

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  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
  8. Дом Грибушина
  9. Помяненный камень
  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в июне 2024
Сейчас в Перми в категории "Чердынь" можно забронировать 4 экскурсии от 17 500 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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