Трансфер в музей политических репрессий «Пермь-36»

Добраться до мемориала и почтить память тех, кто стал жертвой непростого периода нашей истории
Музей-заповедник «Пермь-36» — это бывший лагерь сталинского ГУЛАГа, который был преобразован в одну из строжайших тюрем для инакомыслящих. Вы доберётесь к нему в комфортном формате индивидуального трансфера.

Самостоятельно изучите экспонаты, осмыслите масштаб политических репрессий и прикоснётесь к судьбам людей, прошедших через испытания системой.
Трансфер в музей политических репрессий «Пермь-36»© Вадим
Описание трансфер

Музей расположен в 100 км от Перми, в деревне Кучино. Дорога займёт около 2 часов. Это время я использую, чтобы познакомить вас с историей Пермского края и его главными достопримечательностями.

По вашему желанию, мы можем сделать остановку в селе Успенка, у старинной Свято-Успенской церкви

По прибытии в музей вы самостоятельно исследуете три ключевых зоны этого мемориального комплекса:

  • производственный участок, где заключённые работали
  • жилую зону с бараками, прогулочными двориками и личными вещами узников
  • участок особого режима для «особо опасных государственных преступников»

Вы сможете оценить всю суровую реальность лагерного быта, представшую в подлинных деталях: от колючей проволоки до сохранившихся документов и фотографий.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на машине HAVAL H3
  • К перевозке и посещению музея допускаются только взрослые участники (18+)
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно:
    — взрослый билет — 600 ₽ (посещение всех 3 участков показа)
    — экскурсия с аудиогидом — 150 ₽
  • По предварительной заявке (не менее, чем за 3 дня) можно заказать экскурсию с аккредитованным музейным гидом

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Вадим
Вадим — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 295 туристов
Я аттестованный экскурсовод. Родился и живу в Перми. Готов стать вашим гидом по одному из красивейших городов Урала. С радостью покажу вам мою Пермь, расскажу об истории города и о людях, которые прославили его.

