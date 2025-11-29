Музей-заповедник «Пермь-36» — это бывший лагерь сталинского ГУЛАГа, который был преобразован в одну из строжайших тюрем для инакомыслящих. Вы доберётесь к нему в комфортном формате индивидуального трансфера. Самостоятельно изучите экспонаты, осмыслите масштаб политических репрессий и прикоснётесь к судьбам людей, прошедших через испытания системой.

Описание трансфер

Музей расположен в 100 км от Перми, в деревне Кучино. Дорога займёт около 2 часов. Это время я использую, чтобы познакомить вас с историей Пермского края и его главными достопримечательностями.

По вашему желанию, мы можем сделать остановку в селе Успенка, у старинной Свято-Успенской церкви

По прибытии в музей вы самостоятельно исследуете три ключевых зоны этого мемориального комплекса:

производственный участок, где заключённые работали

жилую зону с бараками, прогулочными двориками и личными вещами узников

участок особого режима для «особо опасных государственных преступников»

Вы сможете оценить всю суровую реальность лагерного быта, представшую в подлинных деталях: от колючей проволоки до сохранившихся документов и фотографий.

