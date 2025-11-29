Музей-заповедник «Пермь-36» — это бывший лагерь сталинского ГУЛАГа, который был преобразован в одну из строжайших тюрем для инакомыслящих. Вы доберётесь к нему в комфортном формате индивидуального трансфера.
Самостоятельно изучите экспонаты, осмыслите масштаб политических репрессий и прикоснётесь к судьбам людей, прошедших через испытания системой.
Описание трансфер
Музей расположен в 100 км от Перми, в деревне Кучино. Дорога займёт около 2 часов. Это время я использую, чтобы познакомить вас с историей Пермского края и его главными достопримечательностями.
По вашему желанию, мы можем сделать остановку в селе Успенка, у старинной Свято-Успенской церкви
По прибытии в музей вы самостоятельно исследуете три ключевых зоны этого мемориального комплекса:
- производственный участок, где заключённые работали
- жилую зону с бараками, прогулочными двориками и личными вещами узников
- участок особого режима для «особо опасных государственных преступников»
Вы сможете оценить всю суровую реальность лагерного быта, представшую в подлинных деталях: от колючей проволоки до сохранившихся документов и фотографий.
Организационные детали
- Трансфер проходит на машине HAVAL H3
- К перевозке и посещению музея допускаются только взрослые участники (18+)
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
— взрослый билет — 600 ₽ (посещение всех 3 участков показа)
— экскурсия с аудиогидом — 150 ₽
- По предварительной заявке (не менее, чем за 3 дня) можно заказать экскурсию с аккредитованным музейным гидом
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Перми
Провёл экскурсии для 295 туристов
Я аттестованный экскурсовод. Родился и живу в Перми. Готов стать вашим гидом по одному из красивейших городов Урала. С радостью покажу вам мою Пермь, расскажу об истории города и о людях, которые прославили его.
