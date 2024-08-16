Трансфер в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Перми, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
На машине
7 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Встреча в аэропорту, помощь с вещами, поездка в центр Перми, дегустация посикунчиков и обзорная экскурсия по городу
«Трансфер-экскурсия — очень удобная форма начать знакомство с городом»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 800 за всё до 4 чел.
Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музее
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музее
Начало: Пермь, ул Ленина 58, отель Урал
Расписание: Отправление от отеля — на выбор туриста с 09.00 до 15.00
Завтра в 12:00
3 сен в 15:00
4 900 за всё до 4 чел.
Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
С комфортом добраться до музея под открытым небом и погрузиться в быт коми-пермяков
«Трансфер Пермь — Хохловка — Пермь на легковом автомобиле Lifаn Х60 (до 4 пассажиров)»
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от 5 722 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 августа 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Александр -лучший гид Перми! Юмор, знания и душевность -это лучшее сочетание в одном человеке. Всем рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    22 июля 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Если хотите, чтобы вам показали самые интересные локации и, при этом, рассказывали обо всем с юмором и любовью к краю, то вам точно надо к Александру!)
  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
    Точно не ошиблась в выборе гида для данного мероприятия. Доставка из аэропорта и сразу обзорная экскурсия-это лучшее знакомство с новым
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    местом пребывания. Александр опытный, приятный человек и рассказчик, с самого первого момента расположил нас не только к себе, но и к городу. Вдохновил нас любовью к своим землякам, дал возможность сравнить и понять литературных героев пермяков из книг и фильмов, ощутить произошедшие изменения за последние годы и легко ориентироваться по улочкам. Подсказал приятные и достойные по цене и качеству точки питания, рекомендовал к посещению музеи. Обязательно рекомендую его всем, кто поедет в Пермь первый раз.

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  • Я
    Яна
    27 марта 2024
    Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музее
    Доброе утро! Мы ездили в Хохловку. Нам понравилось все. Дина, по пути туда и обратно рассказала о многих исторических местах.
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    Также мы не брали экскурсию в самой Хохловке, но Дина нам многое рассказала об этом месте. Поэтому мы гуляли по данному месту со знанием хоть каких то моментов. Нам очень все понравилось.

  • Н
    Наталия
    25 февраля 2024
    Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музее
    Нам очень понравилась поездка в Хохловку с Диной. Это был не просто трансфер, а настоящая экскурсия, даже с картинками и
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    видео на мониторе. Дина очень интересно и понятно рассказывала, про роль Перми в истории России, про пермский период. Видно, что экскурсовод гордится своим краем, и это очень приятно. Сама Хохловка интересное место, там на месте взяли экскурсию местного экскурсовода, также понравилось, доступно, интересно, познавательно. Были до этого в Этнопарке реки Чусовой, был предпраздничной день 22 февраля, экскурсию групповую в 15:00 уже не проводили, кафе закрылось, хотя на вывеске режим работы до 17:00, побродили немного и уехали. Хохловка на мой взгляд гораздо гармоничнее и интереснее.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Трансфер»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
  2. Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музее
  3. Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
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  6. Усьвинские столбы
  7. Белогорский монастырь
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  10. Гора Ветлан
Сколько стоит экскурсия по Перми в сентябре 2024
Сейчас в Перми в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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