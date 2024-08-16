2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пермь - трансфер из аэропорта, обзорная экскурсия и дегустация посикунчиков
Встреча в аэропорту, помощь с вещами, поездка в центр Перми, дегустация посикунчиков и обзорная экскурсия по городу
«Трансфер-экскурсия — очень удобная форма начать знакомство с городом»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8 800₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музее
Начало: Пермь, ул Ленина 58, отель Урал
Расписание: Отправление от отеля — на выбор туриста с 09.00 до 15.00
Завтра в 12:00
3 сен в 15:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
С комфортом добраться до музея под открытым небом и погрузиться в быт коми-пермяков
«Трансфер Пермь — Хохловка — Пермь на легковом автомобиле Lifаn Х60 (до 4 пассажиров)»
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от 5 722₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 августа 2024Александр -лучший гид Перми! Юмор, знания и душевность -это лучшее сочетание в одном человеке. Всем рекомендую!!!
- ЮЮлия22 июля 2024Если хотите, чтобы вам показали самые интересные локации и, при этом, рассказывали обо всем с юмором и любовью к краю, то вам точно надо к Александру!)
- ННаталья4 июля 2024Точно не ошиблась в выборе гида для данного мероприятия. Доставка из аэропорта и сразу обзорная экскурсия-это лучшее знакомство с новым
- ЯЯна27 марта 2024Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музееДоброе утро! Мы ездили в Хохловку. Нам понравилось все. Дина, по пути туда и обратно рассказала о многих исторических местах.
- ННаталия25 февраля 2024Трансфер в музей «Хо́хловка» с путевой информацией о музееНам очень понравилась поездка в Хохловку с Диной. Это был не просто трансфер, а настоящая экскурсия, даже с картинками и
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Трансфер»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Перми в сентябре 2024
Сейчас в Перми в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Перми на 2024 год по теме «Трансфер», 11 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь