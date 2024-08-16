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видео на мониторе. Дина очень интересно и понятно рассказывала, про роль Перми в истории России, про пермский период. Видно, что экскурсовод гордится своим краем, и это очень приятно. Сама Хохловка интересное место, там на месте взяли экскурсию местного экскурсовода, также понравилось, доступно, интересно, познавательно. Были до этого в Этнопарке реки Чусовой, был предпраздничной день 22 февраля, экскурсию групповую в 15:00 уже не проводили, кафе закрылось, хотя на вывеске режим работы до 17:00, побродили немного и уехали. Хохловка на мой взгляд гораздо гармоничнее и интереснее.