Искусство и музеи – экскурсии в Перми

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Перми, цены от 5 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Перми - в колоритный Кудымкар
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Перми - в колоритный Кудымкар
Экскурсия по столице Коми-Пермяцкого округа + мастер-класс по лепке пельменей
Начало: У Театра-Театра
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
5 990 за человека
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
С комфортом добраться до музея под открытым небом и погрузиться в быт коми-пермяков
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
6 958 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Перми - в колоритный Кудымкар
  2. Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
  3. Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Каменный Город
  3. Скульптура «Пермяк — соленые уши»
  4. Кунгурская пещера
  5. Арт-объект «Счастье не за горами»
  6. Белогорский монастырь
  7. Усьвинские столбы
  8. Набережная
  9. Гора Ветлан
  10. Дом Грибушина
Сколько стоит экскурсия по Перми в августе 2024
Сейчас в Перми в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 990 до 10 000.
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