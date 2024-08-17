13 часов
Групповая
Из Перми - в колоритный Кудымкар
Экскурсия по столице Коми-Пермяцкого округа + мастер-класс по лепке пельменей
Начало: У Театра-Театра
Расписание: в субботу в 08:00
Завтра в 08:00
24 авг в 08:00
5 990₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей «Хохловка»: избы, башни, купола
Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края
Начало: У гостиницы «Урал»
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно
С комфортом добраться до музея под открытым небом и погрузиться в быт коми-пермяков
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
6 958₽ за всё до 4 чел.
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