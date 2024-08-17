Найдено 3 экскурсии в категории « Искусство и музеи » в Перми, цены от 5 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 13 часов Групповая Из Перми - в колоритный Кудымкар Экскурсия по столице Коми-Пермяцкого округа + мастер-класс по лепке пельменей Начало: У Театра-Театра Расписание: в субботу в 08:00 5 990 ₽ за человека На машине 4.5 часа Индивидуальная до 4 чел. Музей «Хохловка»: избы, башни, купола Изучить деревянное зодчество Урала и увидеть потрясающие пейзажи Пермского края Начало: У гостиницы «Урал» 10 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Трансфер из Перми в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и обратно С комфортом добраться до музея под открытым небом и погрузиться в быт коми-пермяков 6 958 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Перми

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